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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Шац: результат "Зенитом" достигнут вопреки логике игры
Известный российский телеведущий и шоумен Михаил Шац поделился своими впечатлениями от игры "Зенита" против пражской "Славии" в Лиге Европы.
"Игра тяжелейшая. "Славия" в полном порядке. На мой взгляд, это вообще пока одна из самых сильных команд, с которыми "Зенит" играл в этом сезоне. Результат достигнут вопреки логике игры, конечно. Можно только порадоваться. Лунев отлично сыграл.
К сожалению, я не понимаю, что произошло с защитой. Так системно давали бить игрокам "Славии", причем было видно, что удар у них идет. И тут, конечно, да, Лунев сыграл великолепно. Можно ли сказать, что он хорошая замена Акинфееву в сборной? Это, конечно, вопрос. Время покажет. На данном этапе он вполне может претендовать на место сменщика Акинфеева", - цитирует Шаца Sport24.
"Игра тяжелейшая. "Славия" в полном порядке. На мой взгляд, это вообще пока одна из самых сильных команд, с которыми "Зенит" играл в этом сезоне. Результат достигнут вопреки логике игры, конечно. Можно только порадоваться. Лунев отлично сыграл.
К сожалению, я не понимаю, что произошло с защитой. Так системно давали бить игрокам "Славии", причем было видно, что удар у них идет. И тут, конечно, да, Лунев сыграл великолепно. Можно ли сказать, что он хорошая замена Акинфееву в сборной? Это, конечно, вопрос. Время покажет. На данном этапе он вполне может претендовать на место сменщика Акинфеева", - цитирует Шаца Sport24.
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