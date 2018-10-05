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Михаил Шац: результат "Зенитом" достигнут вопреки логике игры

Известный российский телеведущий и шоумен Михаил Шац поделился своими впечатлениями от игры "Зенита" против пражской "Славии" в Лиге Европы.

"Игра тяжелейшая. "Славия" в полном порядке. На мой взгляд, это вообще пока одна из самых сильных команд, с которыми "Зенит" играл в этом сезоне. Результат достигнут вопреки логике игры, конечно. Можно только порадоваться. Лунев отлично сыграл.

К сожалению, я не понимаю, что произошло с защитой. Так системно давали бить игрокам "Славии", причем было видно, что удар у них идет. И тут, конечно, да, Лунев сыграл великолепно. Можно ли сказать, что он хорошая замена Акинфееву в сборной? Это, конечно, вопрос. Время покажет. На данном этапе он вполне может претендовать на место сменщика Акинфеева", - цитирует Шаца Sport24.
Теги: Шац Зенит Славия
Сегодня, 20:10
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#1  igorspartak  Тверь (Сегодня, 21:15)
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«Спартак»
клоун эксперт футбола


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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