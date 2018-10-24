Перед игрой "Рейнджерс" - "Спартак" власти Глазго усилят меры безопасности

Власти города Глазго намерены усилить меры безопасности перед матчем между местным клубом "Рейнджерс" и московским "Спартаком", который состоится завтра, 25 октября.Обычно на играх под эгидой УЕФА работает около 100 полицейских. На этом матче ним присоединятся еще около 300 человек.На матче ожидается около 1 тыс. болельщиков "Спартака".