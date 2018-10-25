Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"?

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 2 2 0 0 7 4 +3 6
2 Цюрих 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 Лудогорец 2 0 0 2 2 4 -2 0
4 Ларнака 2 0 0 2 2 5 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 2 2 0 0 6 3 +3 6
2 Лейпциг 2 1 0 1 5 4 +1 3
3 Селтик 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 2 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Копенгаген 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 Славия 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Бордо 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Фенербахче 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Спартак Трнава 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 2 0 0 2 0 3 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 2 2 0 0 7 2 +5 6
2 Спортинг 2 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Карабах 2 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"?

Рауль Рианчо будет временно рулить красно-белыми. Как минимум в матче с "Глазго Рейнджерс". Rusfootball.info знакомит читателей с тренером, который сразу же ярко заявил о себе.

Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"?


58-летний испанец не только никогда профессионально не играл в футбол, но и главным тренером работал только в дубле "Леванте". Рианчо начинал карьеру в испанском захолустье под названием Торрелавега. Вместе с Маноло Пресиадо Рауль поднимал клуб "Химнастика". Потом они дуэтом переехали в "Расинг", затем был "Леванте", откуда Рианчо и позвали в казанский "Рубин".

Именно тогда у Курбана Бердыева в голове родились грандиозные планы по трансформации "Рубина" в казанскую "Барселону". В гламурные нулевые футбольному клубу из столицы Татарстана не приходилось слышать выражения "финансовый кризис", поэтому и готовился серьезнейший проект с учетом испанского опыта, ведь команды Ла Лиги как раз начинали унижение соперников в еврокубках. Рауль Рианчо же вел мастер-классы по созданию футбольных школ и очень заинтересовал Курбана Бердыева. Коуча "Рубина" не сильно увлекали шаблонные вещи, которые рассказывают на подобных тренингах. Он хотел знать детали тренировочного процесса, поэтому и убедил казанских руководителей подписать с Рианчо 5-летний контракт.

В Казани специалист быстро адаптировался. Как он сам признавался, испанцы, россияне и украинцы очень похожи друг на друга. Правда, в Татарстане его сначала встретили с холодком. Но Рианчо сумел быстро расположить к себе футболистов. Экс-форвард "Рубина" Игорь Лебеденко, прошедший в российском футболе все – от топ-клубов до подвала ФНЛ, до сих пор с теплотой вспоминает занятия под руководством испанца. По мнению Лебеденко, Рианчо, не зная языка, сумел установить с игроками дружеские отношения.

В "Рубине" испанец не только взял первые трофеи в карьере, но и сделал так, что даже Александр Рязанцев грохнул на "Камп Ноу" "Барселону". Наверно, в хмеле от той победы состоялся переход от теории к практике создания в Татарстане своей "Барсы". Но как потом признает сам Рианчо, для воплощения в жизнь стиля Гвардиолы нужен подбор игроков высокого уровня. А "Рубин" в этом плане начал стагнировать. Найти общий язык с окружением Бердыева, которое занималось трансферной политикой, не получилось, и поэтому пришлось менять место дислокации. Предложение Сергея Реброва из киевского "Динамо" было самым интересным. Тем более, что с бывшим нападающим украинской сборной Рианчо работал в Казани.

После России акклиматизация в Украине не требовалась. Да и в "Динамо", по словам Рианчо, его приняли весьма дружелюбно. Тогда специалист заявил, что украинцы очень похожи на испанцев – по горячности, эмоциональности. Наверно, поэтому Рианчо не испугался посетить Майдан и даже сказал, что увиденное его очень впечатлило. Проникшись духом революции, испанец убедил Реброва на майдан в "Динамо". Игровой стиль киевлян резко развернулся от наследства Блохина, который не отступал от заветов Лобановского, в сторону барселоновской тики-таки.



Однако, настроить игру динамовцев без мяча, что является базой в тики-таке, Рианчо не удалось. Это, во-первых. А во-вторых, и здесь испанец уперся в ограниченность потенциала самих исполнителей его задумок. Потребовав "обновления команды и добавления новой крови", Рианчо наткнулся на отказ. Игорь Суркис позже преподнесет этот разговор в другой плоскости – мол, найти замену таким игрокам, как Ярмоленко, невозможно, о чем он и заявил тренерскому штабу. Кроме этого, президента "Динамо" возмутил тон Рианчо, который разговаривал с ним как главный тренер, а не помощник коуча.

Расставание с киевским клубом было неминуемо, но покидать Украину Рианчо не хотел. В одном из интервью он даже назвал себя "наполовину украинцем". Поэтому и легко принял предложение от Андрея Шевченко войти в тренерский штаб сборной. Наслышанный о характере Рианчо, легенда киевского "Динамо" и "Милана" сразу подчеркнул – все решения принимает только он, а не кто-то из тренерского штаба. Рианчо чувствовал себя каким-то ограниченным. Да и работа в сборной – не такой увлекательный процесс для человека, который однажды сказал, что "футбол никогда не выходит из его головы".

Неизвестно, на что повелся "Спартак", когда приглашал Рианчо. Может, решил подхватить тренд сборной России, у которой в штабе за физподготовку отвечал испанец. Только физика интересовала Рианчо реже, чем никогда, о чем он говорил чуть ли не в каждом интервью. А для его тактических идеалов состав "Спартака" вряд ли дотягивал. И хоть залезь ты по-хоккейному под самый козырек арены "Открытие", возьми с собой гарнитуру а-ля Ромащенко, "Манчестер Сити" из красно-белых не вылепить. Единственное – Рианчо не стеснялся вести себя на бровке, как главный. И Федун с Каррерой, в отличие от Суркиса, не пресекали это. Спартаковское руководство вообще решило проверить амбиции Рианчо...

Как рассказал сам испанец, перед переходом в "Спартак" его на полном серьезе спросили, может ли он впоследствии стать главным. Рианчо говорит, что тогда он четко обозначил, что пришел в клуб помощником коуча. Но когда речь дошла до отставки Карреры, испанец отстранился, заявив, что приходил в команду отдельно. Такое ощущение, что Рианчо навязали бывшему главному тренеру. Ведь в том же вопросе возвращения Глушакова и Ещенко испанец занимал противоположную Каррере позицию. И только должность не позволяла ему вернуть игроков в основу. А как только Массимо попросили, Глушаков с Ещенко сразу засветились на тренировке.

Поэтому Рианчо, подобно Гунько, в доверенных ему матчах (или же в одной встрече) точно не будет стоять на бровке и уныло терпеть позор за позором. Испанец явно не хочет загубить первый большой опыт в качестве главного (забудем о приставке "и.о."). В новой должности Рианчо может обратить внимание совета директоров на необходимость трансферов (как пытался это сделать в Киеве), хоть не для себя, так для другого коуча. Ну и своей харизмой специалист способен как-то вернуть позитив в спартаковских игроков – особенно в угнетенных и обиженных. А там глядишь, вдруг попрет, как у Карреры, и переговоры с другими кандидатами придется тормозить. Или, на худой конец, останется багаж, как от Аленичева.

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Рианчо Каррера Федун
Сегодня, 11:07
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#5  Antip7   (Сегодня, 12:22)
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Цитата: Barmaley
Еще один "Особеннный" нарисовался на просторах футбола.

Сейчас все кто умеет зарабатывать большие бабки на пустом месте - особенные!
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  Barmaley   (Сегодня, 12:17)
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  •  (0)

Еще один "Особеннный" нарисовался на просторах футбола.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  Antip7   (Сегодня, 12:15)
  • +1
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Цитата: ржд гуд
поздно, проехали! Ждем уже официального представления Кононова.

И его сольют. Когда мажоры без настроения, они даже высококлассных специалистов валят, потому что те требуют от недофутболистов работать, а не физиономией торговать.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:14)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
маленький Наполеончик.... сам ни где и ни как, и ото всюду его предпочитали убрать....
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 11:46)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
поздно, проехали! Ждем уже официального представления Кононова.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
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