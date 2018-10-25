Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"?

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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|2
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|2
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Лудогорец
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|4
|Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|6
|2
|Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
|3
|Селтик
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Славия
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Бордо
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|Фенербахче
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|3
|Спартак Трнава
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|6
|2
|Спортинг
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Карабах
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|2
|Реал Бетис
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Олимпиаков
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|1
|4
|Дюделанж
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|4
|2
|Рапид
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Вильярреал
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|2
|4
|Спартак
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Лацио
|2
|1
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|1
|3
|5
|-2
|3
|3
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сарпсборг 08
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|2
|Генк
|2
|1
|0
|1
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|3
|Бешикташ
|2
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|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Мальмё
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Севилья
|2
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|3
|3
|Стандард
|2
|1
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|1
|3
|6
|-3
|3
|4
|Акхисар
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|2
|3
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|3
|3
|Динамо Киев
|2
|0
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|4
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|2
|4
|Яблонец
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|2
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|БАТЭ
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Рауль Рианчо будет временно рулить красно-белыми. Как минимум в матче с "Глазго Рейнджерс". Rusfootball.info знакомит читателей с тренером, который сразу же ярко заявил о себе.
58-летний испанец не только никогда профессионально не играл в футбол, но и главным тренером работал только в дубле "Леванте". Рианчо начинал карьеру в испанском захолустье под названием Торрелавега. Вместе с Маноло Пресиадо Рауль поднимал клуб "Химнастика". Потом они дуэтом переехали в "Расинг", затем был "Леванте", откуда Рианчо и позвали в казанский "Рубин".
Именно тогда у Курбана Бердыева в голове родились грандиозные планы по трансформации "Рубина" в казанскую "Барселону". В гламурные нулевые футбольному клубу из столицы Татарстана не приходилось слышать выражения "финансовый кризис", поэтому и готовился серьезнейший проект с учетом испанского опыта, ведь команды Ла Лиги как раз начинали унижение соперников в еврокубках. Рауль Рианчо же вел мастер-классы по созданию футбольных школ и очень заинтересовал Курбана Бердыева. Коуча "Рубина" не сильно увлекали шаблонные вещи, которые рассказывают на подобных тренингах. Он хотел знать детали тренировочного процесса, поэтому и убедил казанских руководителей подписать с Рианчо 5-летний контракт.
В Казани специалист быстро адаптировался. Как он сам признавался, испанцы, россияне и украинцы очень похожи друг на друга. Правда, в Татарстане его сначала встретили с холодком. Но Рианчо сумел быстро расположить к себе футболистов. Экс-форвард "Рубина" Игорь Лебеденко, прошедший в российском футболе все – от топ-клубов до подвала ФНЛ, до сих пор с теплотой вспоминает занятия под руководством испанца. По мнению Лебеденко, Рианчо, не зная языка, сумел установить с игроками дружеские отношения.
В "Рубине" испанец не только взял первые трофеи в карьере, но и сделал так, что даже Александр Рязанцев грохнул на "Камп Ноу" "Барселону". Наверно, в хмеле от той победы состоялся переход от теории к практике создания в Татарстане своей "Барсы". Но как потом признает сам Рианчо, для воплощения в жизнь стиля Гвардиолы нужен подбор игроков высокого уровня. А "Рубин" в этом плане начал стагнировать. Найти общий язык с окружением Бердыева, которое занималось трансферной политикой, не получилось, и поэтому пришлось менять место дислокации. Предложение Сергея Реброва из киевского "Динамо" было самым интересным. Тем более, что с бывшим нападающим украинской сборной Рианчо работал в Казани.
После России акклиматизация в Украине не требовалась. Да и в "Динамо", по словам Рианчо, его приняли весьма дружелюбно. Тогда специалист заявил, что украинцы очень похожи на испанцев – по горячности, эмоциональности. Наверно, поэтому Рианчо не испугался посетить Майдан и даже сказал, что увиденное его очень впечатлило. Проникшись духом революции, испанец убедил Реброва на майдан в "Динамо". Игровой стиль киевлян резко развернулся от наследства Блохина, который не отступал от заветов Лобановского, в сторону барселоновской тики-таки.
Однако, настроить игру динамовцев без мяча, что является базой в тики-таке, Рианчо не удалось. Это, во-первых. А во-вторых, и здесь испанец уперся в ограниченность потенциала самих исполнителей его задумок. Потребовав "обновления команды и добавления новой крови", Рианчо наткнулся на отказ. Игорь Суркис позже преподнесет этот разговор в другой плоскости – мол, найти замену таким игрокам, как Ярмоленко, невозможно, о чем он и заявил тренерскому штабу. Кроме этого, президента "Динамо" возмутил тон Рианчо, который разговаривал с ним как главный тренер, а не помощник коуча.
Расставание с киевским клубом было неминуемо, но покидать Украину Рианчо не хотел. В одном из интервью он даже назвал себя "наполовину украинцем". Поэтому и легко принял предложение от Андрея Шевченко войти в тренерский штаб сборной. Наслышанный о характере Рианчо, легенда киевского "Динамо" и "Милана" сразу подчеркнул – все решения принимает только он, а не кто-то из тренерского штаба. Рианчо чувствовал себя каким-то ограниченным. Да и работа в сборной – не такой увлекательный процесс для человека, который однажды сказал, что "футбол никогда не выходит из его головы".
Неизвестно, на что повелся "Спартак", когда приглашал Рианчо. Может, решил подхватить тренд сборной России, у которой в штабе за физподготовку отвечал испанец. Только физика интересовала Рианчо реже, чем никогда, о чем он говорил чуть ли не в каждом интервью. А для его тактических идеалов состав "Спартака" вряд ли дотягивал. И хоть залезь ты по-хоккейному под самый козырек арены "Открытие", возьми с собой гарнитуру а-ля Ромащенко, "Манчестер Сити" из красно-белых не вылепить. Единственное – Рианчо не стеснялся вести себя на бровке, как главный. И Федун с Каррерой, в отличие от Суркиса, не пресекали это. Спартаковское руководство вообще решило проверить амбиции Рианчо...
Как рассказал сам испанец, перед переходом в "Спартак" его на полном серьезе спросили, может ли он впоследствии стать главным. Рианчо говорит, что тогда он четко обозначил, что пришел в клуб помощником коуча. Но когда речь дошла до отставки Карреры, испанец отстранился, заявив, что приходил в команду отдельно. Такое ощущение, что Рианчо навязали бывшему главному тренеру. Ведь в том же вопросе возвращения Глушакова и Ещенко испанец занимал противоположную Каррере позицию. И только должность не позволяла ему вернуть игроков в основу. А как только Массимо попросили, Глушаков с Ещенко сразу засветились на тренировке.
Поэтому Рианчо, подобно Гунько, в доверенных ему матчах (или же в одной встрече) точно не будет стоять на бровке и уныло терпеть позор за позором. Испанец явно не хочет загубить первый большой опыт в качестве главного (забудем о приставке "и.о."). В новой должности Рианчо может обратить внимание совета директоров на необходимость трансферов (как пытался это сделать в Киеве), хоть не для себя, так для другого коуча. Ну и своей харизмой специалист способен как-то вернуть позитив в спартаковских игроков – особенно в угнетенных и обиженных. А там глядишь, вдруг попрет, как у Карреры, и переговоры с другими кандидатами придется тормозить. Или, на худой конец, останется багаж, как от Аленичева.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
58-летний испанец не только никогда профессионально не играл в футбол, но и главным тренером работал только в дубле "Леванте". Рианчо начинал карьеру в испанском захолустье под названием Торрелавега. Вместе с Маноло Пресиадо Рауль поднимал клуб "Химнастика". Потом они дуэтом переехали в "Расинг", затем был "Леванте", откуда Рианчо и позвали в казанский "Рубин".
Именно тогда у Курбана Бердыева в голове родились грандиозные планы по трансформации "Рубина" в казанскую "Барселону". В гламурные нулевые футбольному клубу из столицы Татарстана не приходилось слышать выражения "финансовый кризис", поэтому и готовился серьезнейший проект с учетом испанского опыта, ведь команды Ла Лиги как раз начинали унижение соперников в еврокубках. Рауль Рианчо же вел мастер-классы по созданию футбольных школ и очень заинтересовал Курбана Бердыева. Коуча "Рубина" не сильно увлекали шаблонные вещи, которые рассказывают на подобных тренингах. Он хотел знать детали тренировочного процесса, поэтому и убедил казанских руководителей подписать с Рианчо 5-летний контракт.
В Казани специалист быстро адаптировался. Как он сам признавался, испанцы, россияне и украинцы очень похожи друг на друга. Правда, в Татарстане его сначала встретили с холодком. Но Рианчо сумел быстро расположить к себе футболистов. Экс-форвард "Рубина" Игорь Лебеденко, прошедший в российском футболе все – от топ-клубов до подвала ФНЛ, до сих пор с теплотой вспоминает занятия под руководством испанца. По мнению Лебеденко, Рианчо, не зная языка, сумел установить с игроками дружеские отношения.
В "Рубине" испанец не только взял первые трофеи в карьере, но и сделал так, что даже Александр Рязанцев грохнул на "Камп Ноу" "Барселону". Наверно, в хмеле от той победы состоялся переход от теории к практике создания в Татарстане своей "Барсы". Но как потом признает сам Рианчо, для воплощения в жизнь стиля Гвардиолы нужен подбор игроков высокого уровня. А "Рубин" в этом плане начал стагнировать. Найти общий язык с окружением Бердыева, которое занималось трансферной политикой, не получилось, и поэтому пришлось менять место дислокации. Предложение Сергея Реброва из киевского "Динамо" было самым интересным. Тем более, что с бывшим нападающим украинской сборной Рианчо работал в Казани.
После России акклиматизация в Украине не требовалась. Да и в "Динамо", по словам Рианчо, его приняли весьма дружелюбно. Тогда специалист заявил, что украинцы очень похожи на испанцев – по горячности, эмоциональности. Наверно, поэтому Рианчо не испугался посетить Майдан и даже сказал, что увиденное его очень впечатлило. Проникшись духом революции, испанец убедил Реброва на майдан в "Динамо". Игровой стиль киевлян резко развернулся от наследства Блохина, который не отступал от заветов Лобановского, в сторону барселоновской тики-таки.
Однако, настроить игру динамовцев без мяча, что является базой в тики-таке, Рианчо не удалось. Это, во-первых. А во-вторых, и здесь испанец уперся в ограниченность потенциала самих исполнителей его задумок. Потребовав "обновления команды и добавления новой крови", Рианчо наткнулся на отказ. Игорь Суркис позже преподнесет этот разговор в другой плоскости – мол, найти замену таким игрокам, как Ярмоленко, невозможно, о чем он и заявил тренерскому штабу. Кроме этого, президента "Динамо" возмутил тон Рианчо, который разговаривал с ним как главный тренер, а не помощник коуча.
Расставание с киевским клубом было неминуемо, но покидать Украину Рианчо не хотел. В одном из интервью он даже назвал себя "наполовину украинцем". Поэтому и легко принял предложение от Андрея Шевченко войти в тренерский штаб сборной. Наслышанный о характере Рианчо, легенда киевского "Динамо" и "Милана" сразу подчеркнул – все решения принимает только он, а не кто-то из тренерского штаба. Рианчо чувствовал себя каким-то ограниченным. Да и работа в сборной – не такой увлекательный процесс для человека, который однажды сказал, что "футбол никогда не выходит из его головы".
Неизвестно, на что повелся "Спартак", когда приглашал Рианчо. Может, решил подхватить тренд сборной России, у которой в штабе за физподготовку отвечал испанец. Только физика интересовала Рианчо реже, чем никогда, о чем он говорил чуть ли не в каждом интервью. А для его тактических идеалов состав "Спартака" вряд ли дотягивал. И хоть залезь ты по-хоккейному под самый козырек арены "Открытие", возьми с собой гарнитуру а-ля Ромащенко, "Манчестер Сити" из красно-белых не вылепить. Единственное – Рианчо не стеснялся вести себя на бровке, как главный. И Федун с Каррерой, в отличие от Суркиса, не пресекали это. Спартаковское руководство вообще решило проверить амбиции Рианчо...
Как рассказал сам испанец, перед переходом в "Спартак" его на полном серьезе спросили, может ли он впоследствии стать главным. Рианчо говорит, что тогда он четко обозначил, что пришел в клуб помощником коуча. Но когда речь дошла до отставки Карреры, испанец отстранился, заявив, что приходил в команду отдельно. Такое ощущение, что Рианчо навязали бывшему главному тренеру. Ведь в том же вопросе возвращения Глушакова и Ещенко испанец занимал противоположную Каррере позицию. И только должность не позволяла ему вернуть игроков в основу. А как только Массимо попросили, Глушаков с Ещенко сразу засветились на тренировке.
Поэтому Рианчо, подобно Гунько, в доверенных ему матчах (или же в одной встрече) точно не будет стоять на бровке и уныло терпеть позор за позором. Испанец явно не хочет загубить первый большой опыт в качестве главного (забудем о приставке "и.о."). В новой должности Рианчо может обратить внимание совета директоров на необходимость трансферов (как пытался это сделать в Киеве), хоть не для себя, так для другого коуча. Ну и своей харизмой специалист способен как-то вернуть позитив в спартаковских игроков – особенно в угнетенных и обиженных. А там глядишь, вдруг попрет, как у Карреры, и переговоры с другими кандидатами придется тормозить. Или, на худой конец, останется багаж, как от Аленичева.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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