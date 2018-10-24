Роман Еременко: новый контракт? Сейчас об этом не думаю

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира с "Рейнджерс" рассказал, что не думает о новом контракте с красно-белыми.– Сейчас об этом не думаю. Для меня каждый матч – удовольствие, я готовлюсь к ним.– Конечно.