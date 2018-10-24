Рауль Рианчо: "Рейнджерс" – уникальная команда со своим лицом

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" отметил, что у тренера шотландской команды Стивена Джеррарда есть свой игровой стиль.– Аллилуйя! (Заулыбался.) Наконец-то вопрос по завтрашней игре! О том, зачем мы сюда прилетели!"Рейнджерс" – уникальная команда. Они играют в футбол не как все в Британии, а любят работать с мячом – благодаря своему тренеру (Стивену Джеррарду). Это команда со своим лицом. Считаю, "Рейнджерс" очень хорошо подготовлен, организован, хорошо атакует. Матч будет очень сложным.– Мне Джеррард очень нравился, еще когда был игроком, когда выиграл с "Ливерпулем" Лигу Европы. Была у меня даже возможность посмотреть несколько тренировок с его участием. Чувствую, что у него есть свой игровой стиль. Если он будет его придерживаться, он преуспеет.– Этого не скажу (улыбается). Не хочу открывать все карты. Больше всего нравится, что команда пытается работать с мячом и играть именно в футбол.