Мурад Мусаев: в матче со "Стандардом" мы не являемся фаворитами

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с бельгийским "Стандардом"."Краснодар" не является фаворитом этой игры. Мы хорошо разобрали бельгийцев - это очень квалифицированная команда. У них во всех линиях есть сильные футболисты, а также отличный тренер. Поэтому я считаю, что шансы — 50 на 50.Оба матча со "Стандардом" имеют огромное значение, но я уверен, что в них решится не всё и борьба будет идти до последнего тура. Хотя хотелось бы, конечно, решить всё в этих двух ближайших матчах.Мы не будем отдавать мяч "Стандарду" мяч. Хотим играть в свой футбол", — сказал Мусаев.