"Зенит" одержал волевую победу над "Бордо"

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 2 2 0 0 7 4 +3 6
2 Цюрих 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 Лудогорец 2 0 0 2 2 4 -2 0
4 Ларнака 2 0 0 2 2 5 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 2 2 0 0 6 3 +3 6
2 Лейпциг 2 1 0 1 5 4 +1 3
3 Селтик 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 2 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Копенгаген 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 Славия 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Бордо 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Фенербахче 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Спартак Трнава 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 2 0 0 2 0 3 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 2 2 0 0 7 2 +5 6
2 Спортинг 2 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Карабах 2 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Милан 2 2 0 0 4 1 +3 6
2 Реал Бетис 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Олимпиаков 2 0 1 1 1 3 -1 1
4 Дюделанж 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 2 1 1 0 5 3 +2 4
2 Рапид 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Вильярреал 2 0 2 0 5 5 0 2
4 Спартак 2 0 1 1 3 5 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Лацио 2 1 0 1 3 5 -2 3
3 Марсель 2 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Сарпсборг 08 2 1 0 1 4 4 0 3
2 Генк 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Бешикташ 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Мальмё 2 1 0 1 2 2 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 Севилья 2 1 0 1 6 3 +3 3
3 Стандард 2 1 0 1 3 6 -3 3
4 Акхисар 2 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Ренн 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Динамо Киев 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Яблонец 2 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 2 2 0 0 2 0 +2 6
2 ПАОК 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 БАТЭ 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 Видеотон 2 0 0 2 0 3 -3 0

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Новости партнеров

"Зенит" одержал волевую победу над "Бордо"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" одержал победу над "Бордо".

Лига Европы

Группа C. 3 тур

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

"Зенит" – "Бордо" 2:1

Гол: Дзюба, 41, Кузяев, 84 - Брианд, 27

Нереализованный пенальти: Дзюба, 53

"Зенит": Лунев - Маммана, Иванович, Нету, Набиуллин - Ерохин, Паредес, Кузяев - Мак (Шатов, 76), Дзюба (Заболотный, 86), Дриусси (Оздоев, 88).

"Бордо": Гостиль - Пундже, Пабло, Конде, Левчук - Санхаре, Отавио, Чуамени, Калу - Брианд (Де Превиль, 78), Карамо (Юссуф, 67).

Предупреждения: Паредес, 38, Ерохин, 77, Нету, 87, Иванович, 90+1, Отавио, 90+2
Теги: Зенит Бордо
Сегодня, 21:49
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#51  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 22:26)
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  •  (0)
online

сегодня свинки вас порадовать нечем, всех с победой, теперь ренджиры не подведите


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#50  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:26)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SaintPiter777
Болела,
С какой заслуженной? Повезло что выиграли!

Абсолютно согласен. Непонятно, какую игру Богданыч прививает...
Пока выигрываем на индивидуальном мастерстве, а именно командной игры нет!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#49  zenitchik123   (Сегодня, 22:26)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Не волевую а случайную!

пусть так...одержите ничью, пусть случайную
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#48  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:23)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не волевую а случайную!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#47  SaintPiter777  saintPiter (Сегодня, 22:21)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Болела,
С какой заслуженной? Повезло что выиграли!
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
#46  лад  USSR (Сегодня, 22:17)
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо Зенит за баллы в зачет рейтинга коэффициентов УЕФА!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#45  Болела  г.Москва (Сегодня, 22:16)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит с победой! Заслуженной.


--------------------
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#44  Tokio581   (Сегодня, 22:14)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Tokio581,
У вас в этом сезоне просто грпд мячей с игры
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#43  Volodia379   (Сегодня, 22:14)
  • -4
  •  (4)
online

Интересно почему Голлы: Дзюба подчеркнут а Кузяев и Брианд нет! Не забитый пенальти Дзюбу не подчеркнули!1 Дискриминация! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#42  N-52   (Сегодня, 22:13)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Из того, что имели выжали максимум. Торпедоносцы !
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
#41  Tokio581   (Сегодня, 22:13)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шмайхель,
У нас все ровно победа на классе
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#40  Tokio581   (Сегодня, 22:11)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шмайхель,
Мы спокойно на классе победили. Посмотрим на класс Спартака
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#39  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 22:09)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
ока в Зените не появятся нападающие( именно нападающие)

Есть один! Сидит за решеткой в темнице сырой...
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#38  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Пока в Зените не появятся нападающие( именно нападающие)

один есть но в сизо)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#37  zenitchik123   (Сегодня, 22:08)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Вкус вина менялся по ходу игры. От кисляка до вполне себе ничего!
я на более крепкое перешёл по ходу игры confused и помогло! smile

Цитата: Шмайхель
Редкий случай - болела невской команды мыслит правильно

пашёл накер!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#36  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 22:06)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ужасно. Замены как всегда... Бордо оказался ещё хуже. От команды осталось одно название.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#35  Шмайхель   (Сегодня, 22:04)
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Что за говно, Зенит? Кто так играет, плять?
Редкий случай - болела невской команды мыслит правильно.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#34  mongolor  СПБ (Сегодня, 22:03)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Пока в Зените не появятся нападающие( именно нападающие) команда так и будет выезжать на мастерстве отдельных игроков... Зенит с победой! Иванович и Кузякин - монстры!
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#33  VVS  Тюмень (Сегодня, 22:03)
  • +5
  •  (9)
online

Зенит, с победой!


--------------------
Русский футбол матом не испортишь.
Регистрация: 8.09.2006 [жалоба]
#32  AndNow60  Карелия (Сегодня, 22:01)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Без валидола Зенит смотреть невозможно. С победой! smirk


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#31  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenitchik123
Цитата: vermis_64
Я устал почти так же, как игроки

бутылочки Бордо было мало confused



Вкус вина менялся по ходу игры. От кисляка до вполне себе ничего! laughing
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#30  Tokio581   (Сегодня, 22:01)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шмайхель,
Иди нах

Tokio581,
За коксом лучше своему нарику сгоняй
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#29  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 22:00)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Trucha
С Победой blush
В принципе Бордо ничего опасно почти не создал у наших ворот,так что заслуженно победили)

Да гавно полное этот Бордо.У нас команды середины таблицы лучше играют,но Зенит...пипец сегодня был полный в игре.Если их Семак не отпи**ит сегодня то он сделает большую ошибку.Ну нельзя так играть!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#28  zenitchik123   (Сегодня, 22:00)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Я устал почти так же, как игроки

бутылочки Бордо было мало confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#27  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:59)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Trucha
Гамно сейчас с Шотландцами будет играть

То говно меня не интересует, мне интересно то, что сегодня лежало на Крестовском, ожидая, что негры сами сдадутся. И ведь те сдались, еперный кот...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#26  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я устал почти так же, как игроки. Тяжело, через не могу, на жилах. Молодцы.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#25  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:57)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Зенитчиков с победой. А французы были похожи на какую-то кукольную команду. Унылая игра ,но с трехочковым приобретением, и это самое главное.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#24  Шмайхель   (Сегодня, 21:57)
  • -19
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Курица - не птица..,бомжихе , с такой игрой , не быть чемпионкой России .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#23  molot327  Москва (Сегодня, 21:57)
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зенит с победой!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#22  Андрей Зайцев   (Сегодня, 21:56)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Что за говно, Зенит? Кто так играет, плять?


это не спад а тот самый момент когда нет на замену равноценных игроков в нападение нет того самого игрока как Кокорин не столь рослого но более скоротсного, короче скамейка коротковата оказалась.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
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