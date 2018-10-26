Рауль Рианчо: тренер, может, был плох, но "Спартак" выступил на десять баллов

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после ничьей с "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) отметил, что красно-белые были готовы к легендарной атмосфере на стадионе в Глазго.– Мы знали, куда едем, - начал Рианчо. - Знали, что будет непросто на этом легендарном стадионе на этой атмосфере, с командой, которая бежит, бьется и в двух матчах забила пять мячей. Но и мы приехали сюда с горящими глазами, не хотели уступать. Была хорошая игра, хорошая битва.– У меня больше информации о состоянии игроков, чем у всех здесь присутствующих. Мы знаем, что соперник на домашнем поле играет сверхинтенсивно. Знали и то, что молодые футболисты смогут хорошо поработать. После этого во втором тайме выпустили двух футболистов, в том числе Еременко, который до этого два года был без игровой практики. Поэтому он вышел после перерыва.Кроме того, мы прекрасно знали, что лучший атакующий игрок у "Рейнджерс" – это правый защитник, второй номер. Поэтому нам нужен был левый полузащитник, который может не только атаковать, но и обороняться. Эта задумка сработала. Поэтому я доволен сегодняшним составом.– Это, возможно, сверху вам так показалось. Чтобы иметь полную картину, нужно спуститься в техническую зону. Команда хоть раз развалилась? Нет. Следовала ли она указаниям тренера? Да, следовала. Тренер, может, был где-то и плох, но команда выступила на десять баллов из десяти. Футболисты сделали все, что от них просили. Абсолютно все, без исключения.