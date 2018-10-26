Экс-тренер "Спартака" стал рекордсменом Лиги Европы по количеству побед в матчах турнира

"Арсенал" обыграл "Спортинг" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:0.Наставник "канониров" Унаи Эмери выиграл свою 34-ю игру в этом турнире. Таким образом он стал рекордсменом Лиги Европы по количеству побед.Ранее Эмери возглавлял "Валенсию", "Севилью", "Спартак" и "ПСЖ".