"Бордо" - "Зенит": на матче ожидается около 8,5 тыс. зрителей

На предстоящем матче группового раунда Лиги Европы между "Бордо" и "Зенитом" ожидается до 8,5 тыс. зрителей.Встречу обслужит бригада судей из Австрии. Главным арбитром назначен Харальд Лехнер. Его помощниками будут Андреас Хайденрайх и Максимилиан Кольбич. Дополнительные судьи – Александер Харкам и Юлиан Вайнбергер. Четвёртым рефери назначен Андреас Штаудингер.Начало встречи - в 23:00 по московскому времени.