"Краснодар" одержал волевую победу над "Стандардом"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар" одержал волевую победу над "Стандардом"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на своем поле одержал волевую победу над "Стандардом".

Лига Европы

Группа J. 4-й тур

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия)

"Краснодар" – "Стандард" 2:1

Гол: Сулеймаов, 80, Вандсерсон, 83 - Карсела-Гонсалес, 20

"Краснодар": Сафонов, Стоцкий, Спаич, Газинский, Петров, Мартынович, Каборе (Сулейманов, 76), Куэва Браво (Перейра, 46), Классон (Игнатьев, 68), Вандерсон, Ари.

"Стандард": Очоа, Ванхесден, Кимирот, Эмонд, Карсела, Марин (Мпоку, 88), Денепо (Са Орланд, 88), Фай, Лестьенн (Бастьен, 84), Луиндама, Лайфис.

Предупреждения: Мартынович, 16, Перейра, 59, Каборе, 74, Вандерсон, 83
Теги: Краснодар Стандард
Сегодня, 22:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
26
(3)
#26  Agasphere  Москва (Сегодня, 23:01)
  • 0
  •  (0)
online

Веселый вечер выдался! Зенит -- вперед! Даешь тоже два гола в двух атаках подряд! sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#25  специалист  дагестан (Сегодня, 23:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Анжи»
браво!!!!!!!!!!!!!!! так держать
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#24  Томми Ли Джонс   (Сегодня, 23:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Снимаю шляпу. Но без геморра нельзя?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#23  nemez  Нижневартовск (Сегодня, 22:59)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красавцы! С победой!
Регистрация: 30.03.2011 [жалоба]
#22  anonymous   (Сегодня, 22:58)
  • 0
  •  (4)
online

молодцы, единственный клуб из наших на данном этапе, который показывает отличную игру
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#21  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 22:58)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ура! Быки молодцы! Так держать!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#20  Миша Никулин  Россия (Сегодня, 22:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар с победой!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
#19  Alter ego   (Сегодня, 22:57)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#18  Rasmuz   (Сегодня, 22:57)
  • +1
  •  (1)
online

Быки заставили поволноваться.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#17  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 22:57)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой!Так держать!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#16  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 22:56)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
С победой, быки !


--------------------
Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
#15  avnik  море (Сегодня, 22:56)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Порадовали.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#14  ДЯДЬКА   (Сегодня, 22:55)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Быков с победой!
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#13  DMS  Советский союз (Сегодня, 22:54)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы Краснодар. С победой!
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#12  yutal  г. Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
У меня чуть удар не случился с таким матчем!!! Иолодцы выиграли всё таки!!!!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#11  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:53)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
С победой, молодцы!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#10  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 22:53)
  • +4
  •  (8)
online

Молодцы,забодали п@дорков


--------------------
Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#9  Skald   (Сегодня, 22:52)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победой!
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#8  лад  USSR (Сегодня, 22:52)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
День трудный, но пока удачно. Даешь продолжение!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#7  spiri   (Сегодня, 22:51)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
молодцы парни!!! grinning


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#6  Marselle  Уфа (Сегодня, 22:51)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Уфа»
Красавцы
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 22:51)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Быков с победой!
Если раньше Краснодар упускал победу в конце матча, то сейчас её приобретает, это хорошо.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 22:51)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы)


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#3  Седой  Россия (Сегодня, 22:50)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы! Есть характер


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#2  imaginary   (Сегодня, 22:50)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
это уже издевательство, никаких нервов не хватит
сколько можно первыми пропускать...

можно Енисей спокойненько вынести? ну пазязя...
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  _strelez_  ростов (Сегодня, 22:49)
  • +3
  •  (3)

по игре 4-1 должно быть...) С победой, Краснодар...!
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.