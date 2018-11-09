Софьян Ханни: может, другие игроки "Спартака" хотели посвятить победу Каррере, но я нет

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Цюрих 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 Байер 3 2 0 0 7 4 +3 6
3 Лудогорец 3 0 0 2 2 4 -2 1
4 Ларнака 3 0 0 2 2 5 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 3 2 0 0 6 3 +3 9
2 Лейпциг 3 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Русенборг 3 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Славия 3 1 0 1 1 1 0 6
3 Копенгаген 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Бордо 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 3 2 0 0 6 1 +5 9
2 Фенербахче 3 1 0 1 3 4 -1 4
3 Спартак Трнава 3 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 3 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 3 2 0 0 7 2 +5 9
2 Спортинг 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Ворскла 3 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 3 0 0 2 0 5 -5 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 3 1 1 0 3 0 +3 7
2 Милан 3 2 0 0 4 1 +3 6
3 Олимпиакос 3 0 1 1 1 3 -1 4
4 Дюделанж 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ренджерс 3 1 1 0 5 3 +2 5
2 Вильярреал 3 0 2 0 5 5 0 5
3 Рапид 3 1 0 1 3 3 0 3
4 Спартак М 3 0 1 1 3 5 -2 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 3 2 0 0 6 2 +4 9
2 Лацио 3 1 0 1 3 5 -2 6
3 Марсель 3 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 3 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Мальмё 3 1 0 1 2 2 0 4
3 Сарпсборг 08 3 1 0 1 4 4 0 4
4 Бешикташ 3 1 0 1 3 3 0 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 3 1 0 1 6 3 +3 6
2 Краснодар 3 2 0 0 3 1 +2 6
3 Стандард 3 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 3 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Софьян Ханни: может, другие игроки "Спартака" хотели посвятить победу Каррере, но я нет

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал победу в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рейнджерс" (4:3).

"Нам нравится забивать много голов. Забивать по четыре, пять голов это здорово. Но нам не нравится пропускать много. Три гола это слишком много. Но главное, что мы победили.

Между Рианчо и Каррерой нет большой разницы, поскольку Рауль с нами с начала этого сезона. Рианчо тот, кто показывает много эмоций и даёт энергии. Мы знаем, что он хочет от нас. Не знаю, что в голове у игроков. Сегодня мы хотели победить для нас, для клуба, для болельщиков. Может, другие игроки "Спартака" хотели посвятить эту победу Каррере, но я нет", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
Теги: Ханни Спартак Каррера
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(3)
#6  Amirovich   (Сегодня, 01:56)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
хоть кого-нибудь.

у свиней всегда так =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#5  Freddy   (Сегодня, 01:14)
  • -1
  •  (1)

Не понимаю зачем это нужно выносить на публику,никому не интересно кто и кому посвятил победу,главное победа!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 01:13)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, его-то понять можно.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#3  zenitchik123   (Сегодня, 01:11)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Скорей бы уже назначили хоть кого-нибудь.

это запросто...у свиней по другому и быть не может
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:08)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот в этих словах и кроется вся правда в отношениях внутри команды. Скорей бы уже назначили хоть кого-нибудь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  daveG  MO (Сегодня, 01:07)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Не того игрока прозвали трамбоном, хе-хе ))


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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