"Лацио" стал четвертым клубом, забившим 100 мячей в Лиге Европы

"Лацио" забил два мяча в ворота "Марселя" к 55-й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Отличились Марко Пароло и Хоакин Корреа.Эти голы стали для римского клуба 99-м и 100-м за время выступлений в данном еврокубке. Таким образом, "Лацио" стал лишь четвертой командой, которой покорилась данная планка.До "Лацио" по 100 голов в Лиге Европы забивали "Вильярреал", "Зальцбург" и "Атлетик". Об этом сообщает Football Italia.