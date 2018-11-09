Луиш Нету: горжусь, что мне доверили капитанскую повязку "Зенита"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 3 1 1 0 4 2 +2 5
2 Динамо Киев 3 0 2 0 4 4 0 5
3 Ренн 3 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 3 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 3 2 0 0 2 0 +2 9
2 ПАОК 3 1 0 1 4 2 +2 3
3 Види 3 0 0 2 0 3 -3 3
4 БАТЭ 3 1 0 1 3 4 -1 3

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Луиш Нету: горжусь, что мне доверили капитанскую повязку "Зенита"

Защитник "Зенита" Луиш Нету прокомментировал итог матча против "Бордо" (1:1).

"Мы знали, что будет сложно. Играли по новой схеме, поэтому первые 20–25 минут у нас немного не получалось войти в ритм матча. Не хватало агрессии.

После пропущенного мяча мы сконцентрировались, и вроде бы у нас все получилось. Не могу сказать, что мы удовлетворены своей игрой, но результат неплохой.

Для меня было гордостью заканчивать этот матч с капитанской повязкой", - сказал Нету.

ФК "Зенит"
Теги: Нету Зенит
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#2  yuri  спб (Сегодня, 10:17)
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Цитата: dimon_1973
Капитан Нету - это звучит гордо. Почти как у Ж.Верна :)))

300миль под водой. Писатель крякнул на кота- 200 лье , проклятая сволота, Чтобы ты сдох, зачем мне этот малограмотный кот сдался, господа?. Иди накуй сказал кот- 300 миль и не метра меньше.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 10:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Капитан Нету - это звучит гордо. Почти как у Ж.Верна :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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