Луиш Нету: горжусь, что мне доверили капитанскую повязку "Зенита"

Защитник "Зенита" Луиш Нету прокомментировал итог матча против "Бордо" (1:1)."Мы знали, что будет сложно. Играли по новой схеме, поэтому первые 20–25 минут у нас немного не получалось войти в ритм матча. Не хватало агрессии.После пропущенного мяча мы сконцентрировались, и вроде бы у нас все получилось. Не могу сказать, что мы удовлетворены своей игрой, но результат неплохой.Для меня было гордостью заканчивать этот матч с капитанской повязкой", - сказал Нету.