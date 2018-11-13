"Спартак" – десятый клуб, который сменил трех тренеров в группе Лиги Европы

Олег Кононов станет третьим тренером, возглавляющим "Спартак" во время группового турнира Лиги Европы.В первых двух турах текущего розыгрыша красно-белыми руководил Массимо Каррера, а в двух последующих Рауль Рианчо. Ранее две перестановки за осень делали девять участников Лиги Европы, правда, ни один из них не распределял нагрузку между специалистами поровну. Отдельно отличилось московское "Динамо", которое в сезоне-2012/13 сменило трех тренеров (Сергея Силкина, Дмитрия Хохлова и Дана Петреcку) по ходу отборочного турнира ЛЕ.