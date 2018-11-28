И плевать, что худшие: «Локомотив» ещё поборется за путевку в Лигу Европы

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Фото: AFP

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Московский «Локомотив», который занимает последнее место в своём квартете главного еврокубка Европы, уже потерял все шансы на выход в плей-офф турнира. И только в случае победы над турецким «Галатасараем», российский клуб сохранит надежды на попадание в евровесну.– об амбициях команды Юрия Семина в матче против чемпиона Турции.Дела «Локомотива» в первой своей за 14 лет Лига чемпионской кампании идут крайне плохо. Ещё чуть-чуть и команда приблизится к антирекорду «Спартака» образца 2002 года – 1:18 (количество забитых и пропущенных мячей – прим.), хотя игра москвичей местами отблескивала золотом прошлого сезона. Российская команда пока одна из худших в турнире: «Локо» вместе с греческим АЕКом остаются единственными клубами, которые не смогли набрать очки в турнире. Но даже несмотря на этот грустный факт, железнодорожники ещё не потеряли шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы.«Я думаю, что горевать нам нельзя. Как сегодня сказали, все увидели, что в команде хорошее настроение — так оно и есть. Но такая ситуация случилась, что сегодня у нас ноль очков. Обстоятельства различные. Мы должны учесть это в дальнейшем и двигаться вперед», — высказывался Семин журналистам на пресс-конференции перед матчем.«Галатасарай» является чемпионом своей страны. В нынешнем национальном первенстве команда после 13 туров занимает третье место. Чтобы продолжить участие в плей-офф Лиги чемпионов, им надо побеждать в Москве. «Галатасарай» набрал четыре очка. Вдвое больше у идущего вторым «Шальке», к которому и стремится подобраться турецкая команда.Рассчитывать на то, что турки испугаются Генерала Мороза не стоит. В современном футболе команды способны адаптироваться к любым погодным условиям, в том числе и таким. «Это Москва, здесь почти зима. Мы ожидали такой погоды, на нее влиять не можем», - говорил главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим. Единственным, кого холод может всё-таки одолеть, может стать защитник Юто Наготомо. По словам доктора, ему в такую погоду слишком холодно играть.Также без внимания не остался и главный тренер «Локо» Семин. «Мы очень уважаем Юрия Семина, это опытный тренер, у него большое имя в российском футболе», — сказал Терим журналистам.Нельзя не сказать и про связи между командами. Многие игроки «Локомотива» в свое время играли с футболистами «Галатасарая». Например, Гжегож Крыховяк и Мариано Феррейра выступали вместе за два клуба: «Бордо» в 2012 году и «Севилья» в сезоне 15/16. Хеведес и Бельянда познакомились, когда выступали за «Шальке». Чорлука и Дердийок были партнерами в «Байере», а Фернандеш и Фегули защищали честь «Валенсии».Игра группы D состоится на стадионе "Локомотива" и начнется в 20:55 мск.Главным арбитром на эту встречу назначен Антонио Матеу Лаос. Помогать ему будут линейные судьи Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты — Хавьер Эстрада и Алехандро Эрнандес, резервный рефери — Теодоро Собрино.