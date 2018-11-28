И плевать, что худшие: «Локомотив» ещё поборется за путевку в Лигу Европы

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

И плевать, что худшие: «Локомотив» ещё поборется за путевку в Лигу Европы

Московский «Локомотив», который занимает последнее место в своём квартете главного еврокубка Европы, уже потерял все шансы на выход в плей-офф турнира. И только в случае победы над турецким «Галатасараем», российский клуб сохранит надежды на попадание в евровесну. Rusfootball.info – об амбициях команды Юрия Семина в матче против чемпиона Турции.


Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"


Горевать нельзя.

Дела «Локомотива» в первой своей за 14 лет Лига чемпионской кампании идут крайне плохо. Ещё чуть-чуть и команда приблизится к антирекорду «Спартака» образца 2002 года – 1:18 (количество забитых и пропущенных мячей – прим.), хотя игра москвичей местами отблескивала золотом прошлого сезона. Российская команда пока одна из худших в турнире: «Локо» вместе с греческим АЕКом остаются единственными клубами, которые не смогли набрать очки в турнире. Но даже несмотря на этот грустный факт, железнодорожники ещё не потеряли шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы.


Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"


«Я думаю, что горевать нам нельзя. Как сегодня сказали, все увидели, что в команде хорошее настроение — так оно и есть. Но такая ситуация случилась, что сегодня у нас ноль очков. Обстоятельства различные. Мы должны учесть это в дальнейшем и двигаться вперед», — высказывался Семин журналистам на пресс-конференции перед матчем.

Турки приехали побеждать, и мороз им не помешает.

«Галатасарай» является чемпионом своей страны. В нынешнем национальном первенстве команда после 13 туров занимает третье место. Чтобы продолжить участие в плей-офф Лиги чемпионов, им надо побеждать в Москве. «Галатасарай» набрал четыре очка. Вдвое больше у идущего вторым «Шальке», к которому и стремится подобраться турецкая команда.

Рассчитывать на то, что турки испугаются Генерала Мороза не стоит. В современном футболе команды способны адаптироваться к любым погодным условиям, в том числе и таким. «Это Москва, здесь почти зима. Мы ожидали такой погоды, на нее влиять не можем», - говорил главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим. Единственным, кого холод может всё-таки одолеть, может стать защитник Юто Наготомо. По словам доктора, ему в такую погоду слишком холодно играть.


Фото: AFP


Также без внимания не остался и главный тренер «Локо» Семин. «Мы очень уважаем Юрия Семина, это опытный тренер, у него большое имя в российском футболе», — сказал Терим журналистам.

Братья не по команде.

Нельзя не сказать и про связи между командами. Многие игроки «Локомотива» в свое время играли с футболистами «Галатасарая». Например, Гжегож Крыховяк и Мариано Феррейра выступали вместе за два клуба: «Бордо» в 2012 году и «Севилья» в сезоне 15/16. Хеведес и Бельянда познакомились, когда выступали за «Шальке». Чорлука и Дердийок были партнерами в «Байере», а Фернандеш и Фегули защищали честь «Валенсии».


Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"


День икс.

Игра группы D состоится на стадионе "Локомотива" и начнется в 20:55 мск.

Главным арбитром на эту встречу назначен Антонио Матеу Лаос. Помогать ему будут линейные судьи Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты — Хавьер Эстрада и Алехандро Эрнандес, резервный рефери — Теодоро Собрино.

Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Теги: Локомотив Галатасарай Семин
Сегодня, 11:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  валет   (Сегодня, 13:11)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно, Юрий Павлович, флаг Вам в руки. Лично я сегодня болею за Локомотив.


--------------------
валет
Регистрация: 27.03.2010 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:41)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
"....не смогли набрать очки в турнире."
"......железнодорожники ещё не потеряли шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы",

Победа над "Галатасараем" действительно позволит Лрокомотиву набрать очки, но шансов на попадание в ЛЕ никаких нет, к великому огорчению и сожалению.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.