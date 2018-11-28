И плевать, что худшие: «Локомотив» ещё поборется за путевку в Лигу Европы

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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
|3
|Ренн
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|3
|ПАОК
|4
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|БАТЭ
|4
|1
|0
|1
|3
|4
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|3
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И плевать, что худшие: «Локомотив» ещё поборется за путевку в Лигу Европы
Московский «Локомотив», который занимает последнее место в своём квартете главного еврокубка Европы, уже потерял все шансы на выход в плей-офф турнира. И только в случае победы над турецким «Галатасараем», российский клуб сохранит надежды на попадание в евровесну. Rusfootball.info – об амбициях команды Юрия Семина в матче против чемпиона Турции.
Горевать нельзя.
Дела «Локомотива» в первой своей за 14 лет Лига чемпионской кампании идут крайне плохо. Ещё чуть-чуть и команда приблизится к антирекорду «Спартака» образца 2002 года – 1:18 (количество забитых и пропущенных мячей – прим.), хотя игра москвичей местами отблескивала золотом прошлого сезона. Российская команда пока одна из худших в турнире: «Локо» вместе с греческим АЕКом остаются единственными клубами, которые не смогли набрать очки в турнире. Но даже несмотря на этот грустный факт, железнодорожники ещё не потеряли шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы.
«Я думаю, что горевать нам нельзя. Как сегодня сказали, все увидели, что в команде хорошее настроение — так оно и есть. Но такая ситуация случилась, что сегодня у нас ноль очков. Обстоятельства различные. Мы должны учесть это в дальнейшем и двигаться вперед», — высказывался Семин журналистам на пресс-конференции перед матчем.
Турки приехали побеждать, и мороз им не помешает.
«Галатасарай» является чемпионом своей страны. В нынешнем национальном первенстве команда после 13 туров занимает третье место. Чтобы продолжить участие в плей-офф Лиги чемпионов, им надо побеждать в Москве. «Галатасарай» набрал четыре очка. Вдвое больше у идущего вторым «Шальке», к которому и стремится подобраться турецкая команда.
Рассчитывать на то, что турки испугаются Генерала Мороза не стоит. В современном футболе команды способны адаптироваться к любым погодным условиям, в том числе и таким. «Это Москва, здесь почти зима. Мы ожидали такой погоды, на нее влиять не можем», - говорил главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим. Единственным, кого холод может всё-таки одолеть, может стать защитник Юто Наготомо. По словам доктора, ему в такую погоду слишком холодно играть.
Также без внимания не остался и главный тренер «Локо» Семин. «Мы очень уважаем Юрия Семина, это опытный тренер, у него большое имя в российском футболе», — сказал Терим журналистам.
Братья не по команде.
Нельзя не сказать и про связи между командами. Многие игроки «Локомотива» в свое время играли с футболистами «Галатасарая». Например, Гжегож Крыховяк и Мариано Феррейра выступали вместе за два клуба: «Бордо» в 2012 году и «Севилья» в сезоне 15/16. Хеведес и Бельянда познакомились, когда выступали за «Шальке». Чорлука и Дердийок были партнерами в «Байере», а Фернандеш и Фегули защищали честь «Валенсии».
День икс.
Игра группы D состоится на стадионе "Локомотива" и начнется в 20:55 мск.
Главным арбитром на эту встречу назначен Антонио Матеу Лаос. Помогать ему будут линейные судьи Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты — Хавьер Эстрада и Алехандро Эрнандес, резервный рефери — Теодоро Собрино.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"
Горевать нельзя.
Дела «Локомотива» в первой своей за 14 лет Лига чемпионской кампании идут крайне плохо. Ещё чуть-чуть и команда приблизится к антирекорду «Спартака» образца 2002 года – 1:18 (количество забитых и пропущенных мячей – прим.), хотя игра москвичей местами отблескивала золотом прошлого сезона. Российская команда пока одна из худших в турнире: «Локо» вместе с греческим АЕКом остаются единственными клубами, которые не смогли набрать очки в турнире. Но даже несмотря на этот грустный факт, железнодорожники ещё не потеряли шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы.
Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"
«Я думаю, что горевать нам нельзя. Как сегодня сказали, все увидели, что в команде хорошее настроение — так оно и есть. Но такая ситуация случилась, что сегодня у нас ноль очков. Обстоятельства различные. Мы должны учесть это в дальнейшем и двигаться вперед», — высказывался Семин журналистам на пресс-конференции перед матчем.
Турки приехали побеждать, и мороз им не помешает.
«Галатасарай» является чемпионом своей страны. В нынешнем национальном первенстве команда после 13 туров занимает третье место. Чтобы продолжить участие в плей-офф Лиги чемпионов, им надо побеждать в Москве. «Галатасарай» набрал четыре очка. Вдвое больше у идущего вторым «Шальке», к которому и стремится подобраться турецкая команда.
Рассчитывать на то, что турки испугаются Генерала Мороза не стоит. В современном футболе команды способны адаптироваться к любым погодным условиям, в том числе и таким. «Это Москва, здесь почти зима. Мы ожидали такой погоды, на нее влиять не можем», - говорил главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим. Единственным, кого холод может всё-таки одолеть, может стать защитник Юто Наготомо. По словам доктора, ему в такую погоду слишком холодно играть.
Фото: AFP
Также без внимания не остался и главный тренер «Локо» Семин. «Мы очень уважаем Юрия Семина, это опытный тренер, у него большое имя в российском футболе», — сказал Терим журналистам.
Братья не по команде.
Нельзя не сказать и про связи между командами. Многие игроки «Локомотива» в свое время играли с футболистами «Галатасарая». Например, Гжегож Крыховяк и Мариано Феррейра выступали вместе за два клуба: «Бордо» в 2012 году и «Севилья» в сезоне 15/16. Хеведес и Бельянда познакомились, когда выступали за «Шальке». Чорлука и Дердийок были партнерами в «Байере», а Фернандеш и Фегули защищали честь «Валенсии».
Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"
День икс.
Игра группы D состоится на стадионе "Локомотива" и начнется в 20:55 мск.
Главным арбитром на эту встречу назначен Антонио Матеу Лаос. Помогать ему будут линейные судьи Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, дополнительные ассистенты — Хавьер Эстрада и Алехандро Эрнандес, резервный рефери — Теодоро Собрино.
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
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