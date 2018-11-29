Три российских клуба могут досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. Даже «Спартак»

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
|3
|Ренн
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|3
|ПАОК
|4
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|БАТЭ
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:55
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года
11:27
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
Столе Сольбаккен: "Зенит" будет много владеть мячом и создавать моменты, так что ожидаем тяжёлый матч
10:55
Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (4)
Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (4)
00:33
Фортуна вернула должок: «Локомотив» обыграл «Галатасарай» и включился в борьбу за еврокубковую весну (3)
Фортуна вернула должок: «Локомотив» обыграл «Галатасарай» и включился в борьбу за еврокубковую весну (3)
Вчера, 23:51
Гильерме: "Локомотив" заслужил победу
Гильерме: "Локомотив" заслужил победу
Вчера, 23:43
Мацей Рыбус: реванш 3:0 не получился, но нас и 2:0 устраивает (1)
Мацей Рыбус: реванш 3:0 не получился, но нас и 2:0 устраивает (1)
Вчера, 23:32
Так бы играть раньше... Оценки игрокам "Локо" по итогам успешного матча против "Галатасарая"
Так бы играть раньше... Оценки игрокам "Локо" по итогам успешного матча против "Галатасарая"
Вчера, 23:31
Равиль Сабитов: нужно отдать должное Сёмину, он в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем"
Равиль Сабитов: нужно отдать должное Сёмину, он в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем"
Вчера, 23:19
Антон Миранчук: "Шальке" надо побеждать (4)
Антон Миранчук: "Шальке" надо побеждать (4)
Вчера, 22:50
"Монако" Головина уступил "Атлетико" (11)
"Монако" Головина уступил "Атлетико" (11)
Вчера, 22:47
"Локомотив" одержал победу над "Галатасараем" (32)
"Локомотив" одержал победу над "Галатасараем" (32)
Вчера, 22:37
Игорь Акинфеев поможет в создании школы вратарей в Подмосковье (1)
Игорь Акинфеев поможет в создании школы вратарей в Подмосковье (1)
Вчера, 22:28
"ПСЖ" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы
"ПСЖ" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы
Вчера, 22:24
Зелимхан Бакаев рассказал, что поможет "Арсеналу" добиться максимального результат в матче с "Зенитом"
Зелимхан Бакаев рассказал, что поможет "Арсеналу" добиться максимального результат в матче с "Зенитом"
Вчера, 22:18
Матч "Шахтер" - "Лион" может пройти во Львове (1)
Матч "Шахтер" - "Лион" может пройти во Львове (1)
Вчера, 22:08
Валерий Газзаев оценил шансы ЦСКА на еврокубки
Валерий Газзаев оценил шансы ЦСКА на еврокубки
Вчера, 21:14
Николай Писарев стал главным тренером "Урожая"
Николай Писарев стал главным тренером "Урожая"
Вчера, 20:22
Пеле выразил соболезнования в связи со второй годовщиной авиакатастрофы с командой "Шапекоэнсе"
Пеле выразил соболезнования в связи со второй годовщиной авиакатастрофы с командой "Шапекоэнсе"
Вчера, 20:14
"Атлетико" - "Монако": Головин в стартовом составе (1)
"Атлетико" - "Монако": Головин в стартовом составе (1)
Вчера, 19:40
Робби Кин объявил о завершении карьеры
Робби Кин объявил о завершении карьеры
Вчера, 19:16
СМИ: Лука Модрич получит "Золотой мяч" (12)
СМИ: Лука Модрич получит "Золотой мяч" (12)
Вчера, 18:38
"Милан" хочет включить Лаксальта в сделку по Паредесу (5)
"Милан" хочет включить Лаксальта в сделку по Паредесу (5)
Вчера, 18:25
Владимир Пресняков – об акции футболистов "Спартака": абсолютно правильный шаг! Сколько же можно травить человека?! (2)
Владимир Пресняков – об акции футболистов "Спартака": абсолютно правильный шаг! Сколько же можно травить человека?! (2)
Три российских клуба могут досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. Даже «Спартак»
Сегодня в рамках пятого тура Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» проведет первый матч под руководством Кононова в еврокубках, «Зенит» попробует обновить собственный рекорд, а «Краснодар» примет немотивированный турецкий клуб. Rusfootball.info - о возможностях отечественных команд во втором по значимости турнире Старого Света.
Первый матч Кононова в Лиге Европы может закончиться выходом в плей-офф.
В четвертом туре московский «Спартак», ещё под руководством крайне эмоционального испанца Рианчо, сделал так, что после дождя вышло солнце. Красно-белые дома обыграли «Рейнджерс» (4:3), вернув себя в гонку за место в 1/16 турнира. С тех пор у «Спартака» сменился тренер: Олег Кононов пришел в команду на фоне дикой информационной вакханалии происходящей вокруг клуба. Олег Георгиевич стал третьим специалистом, который будет руководить коллективом в этом розыгрыше Лиги Европы.
Победа над «Рейнджерс» стала для «Спартака» первой в нынешнем розыгрыше. Вместе с шотландской командой москвичи делят вторую строчку группы G – оба клуба набрали по 5 очков. Как бы ни были призрачны шансы спартаковцев после первых неудач на старте, сейчас команда имеет возможность выйти из своего квартета досрочно: для этого «Спартак» должен одолеть «Рапид», а в параллельной игре надеяться на домашнее поражение «Рейнджерс» от Вильярреала».
Для «Рапида» этот матч тоже важен. Австрийцы отстают от красно-белых всего на одно очко и тоже имеют шансы на евровесну. «У команд из Австрии и Германии сходства большие, это организованные команды, они подбирают дисциплинированных игроков, которые могут играть в командный футбол, и готовы физически на все 90 минут и даже больше», - сказал Кононов журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем сопернике.
Встреча 5-го тура группы G состоится в четверг в Москве и начнется в 18:50 мск.
«Зенит» может обновить своей же рекорд в Лиге Европы.
Команда Сергея Семака лидирует в группе C, набрав 8 очков после четырех туров. Очередная победа обеспечит «Зениту» место в плей-офф турнира. Кстати, феерия над «Бордо» в предыдущем туре позволила петербуржцам установить своеобразный рекорд Лиги Европы: беспроигрышная домашняя серия увеличилась до 21 матча. Встреча с датчанами, возможно, позволит увеличить эту цифру.
Сильная сторона «Копенгагена» - работа с мячом, что подтверждал на пресс-конференции главный тренер «Зенита». «Легкой прогулки не будет. Класс наших клубов примерно одинаков. Мы играем дома, только за счет этого имеем преимущество. В остальном нас ждет тяжелый матч», — сказал Семак журналистам.
Датская команда с активом в 5 очков располагается на третьей строчке группы С.
«Нам нужна только победа. Невозможно настроить футболистов на ничью. Нужно выкладываться в каждом матче. Мы всегда говорим об этом. Настрой, самоотдача и дисциплина — определяющие факторы. Плюс индивидуальные качества. В каждой игре мы обязаны отдавать все силы для победы, а результат может быть любым. Это футбол», — отметил Семак.
Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:55 мск.
В Краснодар едет немотивированный «Акхисар».
«Краснодар» делит первую строчку группы «J» с «Севильей», имея в турнирной таблице 9 баллов, но по личным встречам все же обходит испанцев. Оба клуба уже в этом туре могут стать досрочными участниками матчей на выбывание. Для этого краснодарцам необходимо обыгрывать «Акхисарспор», а испанскому коллективу не проиграть в Льеже местному «Стандарду», тогда «Краснодар» и «Севилья» займут свои места в сетке плей-офф. У турок очков в активе нет, выезд в Россию для них уже не несет турнирной составляющей.
«Краснодар» и «Акхисар Беледиеспор» встречались 20 сентября. Встреча завершилось победой «быков» со счетом 1:0. После грамотных действий связки Каборе - Мамаев (да, это было ещё до метания стульями в кофейне), Виктор Классон забил единственный мяч во встрече.
Есть и некая связь между командами: Шарль Каборе из «Краснодара» и Евгений Селезнев из «Акхисара» вместе выступали за краснодарскую «Кубань». Тем временем, дела у Евгения в Турции идут плохо. Про похождения украинского нападающего ходит много легенд, поэтому данная история совсем не удивляет: недавно футболиста перевели в дублирующий состав, после чего тренер предложил искать ему новое место работы.
«Селезнев — хороший игрок. Он давно выступает за нас, но у него отсутствует профессиональное отношение к своей работе. Я могу сказать, что он не вписывается в наши планы, в нашу игру. Я желаю ему удачи в том клубе, который он найдет в дальнейшей карьере», — сказал главный тренер команды Джихат Арслан журналистам.
Встреча состоится 29 ноября в 20.55 по московскому времени на поле стадиона ФК «Краснодар».
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Фото: РИА Новости
Первый матч Кононова в Лиге Европы может закончиться выходом в плей-офф.
В четвертом туре московский «Спартак», ещё под руководством крайне эмоционального испанца Рианчо, сделал так, что после дождя вышло солнце. Красно-белые дома обыграли «Рейнджерс» (4:3), вернув себя в гонку за место в 1/16 турнира. С тех пор у «Спартака» сменился тренер: Олег Кононов пришел в команду на фоне дикой информационной вакханалии происходящей вокруг клуба. Олег Георгиевич стал третьим специалистом, который будет руководить коллективом в этом розыгрыше Лиги Европы.
Победа над «Рейнджерс» стала для «Спартака» первой в нынешнем розыгрыше. Вместе с шотландской командой москвичи делят вторую строчку группы G – оба клуба набрали по 5 очков. Как бы ни были призрачны шансы спартаковцев после первых неудач на старте, сейчас команда имеет возможность выйти из своего квартета досрочно: для этого «Спартак» должен одолеть «Рапид», а в параллельной игре надеяться на домашнее поражение «Рейнджерс» от Вильярреала».
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
Для «Рапида» этот матч тоже важен. Австрийцы отстают от красно-белых всего на одно очко и тоже имеют шансы на евровесну. «У команд из Австрии и Германии сходства большие, это организованные команды, они подбирают дисциплинированных игроков, которые могут играть в командный футбол, и готовы физически на все 90 минут и даже больше», - сказал Кононов журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем сопернике.
Встреча 5-го тура группы G состоится в четверг в Москве и начнется в 18:50 мск.
«Зенит» может обновить своей же рекорд в Лиге Европы.
Команда Сергея Семака лидирует в группе C, набрав 8 очков после четырех туров. Очередная победа обеспечит «Зениту» место в плей-офф турнира. Кстати, феерия над «Бордо» в предыдущем туре позволила петербуржцам установить своеобразный рекорд Лиги Европы: беспроигрышная домашняя серия увеличилась до 21 матча. Встреча с датчанами, возможно, позволит увеличить эту цифру.
Сильная сторона «Копенгагена» - работа с мячом, что подтверждал на пресс-конференции главный тренер «Зенита». «Легкой прогулки не будет. Класс наших клубов примерно одинаков. Мы играем дома, только за счет этого имеем преимущество. В остальном нас ждет тяжелый матч», — сказал Семак журналистам.
Датская команда с активом в 5 очков располагается на третьей строчке группы С.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
«Нам нужна только победа. Невозможно настроить футболистов на ничью. Нужно выкладываться в каждом матче. Мы всегда говорим об этом. Настрой, самоотдача и дисциплина — определяющие факторы. Плюс индивидуальные качества. В каждой игре мы обязаны отдавать все силы для победы, а результат может быть любым. Это футбол», — отметил Семак.
Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:55 мск.
В Краснодар едет немотивированный «Акхисар».
«Краснодар» делит первую строчку группы «J» с «Севильей», имея в турнирной таблице 9 баллов, но по личным встречам все же обходит испанцев. Оба клуба уже в этом туре могут стать досрочными участниками матчей на выбывание. Для этого краснодарцам необходимо обыгрывать «Акхисарспор», а испанскому коллективу не проиграть в Льеже местному «Стандарду», тогда «Краснодар» и «Севилья» займут свои места в сетке плей-офф. У турок очков в активе нет, выезд в Россию для них уже не несет турнирной составляющей.
«Краснодар» и «Акхисар Беледиеспор» встречались 20 сентября. Встреча завершилось победой «быков» со счетом 1:0. После грамотных действий связки Каборе - Мамаев (да, это было ещё до метания стульями в кофейне), Виктор Классон забил единственный мяч во встрече.
Фото: Reuters
Есть и некая связь между командами: Шарль Каборе из «Краснодара» и Евгений Селезнев из «Акхисара» вместе выступали за краснодарскую «Кубань». Тем временем, дела у Евгения в Турции идут плохо. Про похождения украинского нападающего ходит много легенд, поэтому данная история совсем не удивляет: недавно футболиста перевели в дублирующий состав, после чего тренер предложил искать ему новое место работы.
«Селезнев — хороший игрок. Он давно выступает за нас, но у него отсутствует профессиональное отношение к своей работе. Я могу сказать, что он не вписывается в наши планы, в нашу игру. Я желаю ему удачи в том клубе, который он найдет в дальнейшей карьере», — сказал главный тренер команды Джихат Арслан журналистам.
Встреча состоится 29 ноября в 20.55 по московскому времени на поле стадиона ФК «Краснодар».
Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.