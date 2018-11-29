Три российских клуба могут досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. Даже «Спартак»

Фото: РИА Новости

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Фото: Reuters

Сегодня в рамках пятого тура Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» проведет первый матч под руководством Кононова в еврокубках, «Зенит» попробует обновить собственный рекорд, а «Краснодар» примет немотивированный турецкий клуб.- о возможностях отечественных команд во втором по значимости турнире Старого Света.В четвертом туре московский «Спартак», ещё под руководством крайне эмоционального испанца Рианчо, сделал так, что после дождя вышло солнце. Красно-белые дома обыграли «Рейнджерс» (4:3), вернув себя в гонку за место в 1/16 турнира. С тех пор у «Спартака» сменился тренер: Олег Кононов пришел в команду на фоне дикой информационной вакханалии происходящей вокруг клуба. Олег Георгиевич стал третьим специалистом, который будет руководить коллективом в этом розыгрыше Лиги Европы.Победа над «Рейнджерс» стала для «Спартака» первой в нынешнем розыгрыше. Вместе с шотландской командой москвичи делят вторую строчку группы G – оба клуба набрали по 5 очков. Как бы ни были призрачны шансы спартаковцев после первых неудач на старте, сейчас команда имеет возможность выйти из своего квартета досрочно: для этого «Спартак» должен одолеть «Рапид», а в параллельной игре надеяться на домашнее поражение «Рейнджерс» от Вильярреала».Для «Рапида» этот матч тоже важен. Австрийцы отстают от красно-белых всего на одно очко и тоже имеют шансы на евровесну. «У команд из Австрии и Германии сходства большие, это организованные команды, они подбирают дисциплинированных игроков, которые могут играть в командный футбол, и готовы физически на все 90 минут и даже больше», - сказал Кононов журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем сопернике.Встреча 5-го тура группы G состоится в четверг в Москве и начнется в 18:50 мск.Команда Сергея Семака лидирует в группе C, набрав 8 очков после четырех туров. Очередная победа обеспечит «Зениту» место в плей-офф турнира. Кстати, феерия над «Бордо» в предыдущем туре позволила петербуржцам установить своеобразный рекорд Лиги Европы: беспроигрышная домашняя серия увеличилась до 21 матча. Встреча с датчанами, возможно, позволит увеличить эту цифру.Сильная сторона «Копенгагена» - работа с мячом, что подтверждал на пресс-конференции главный тренер «Зенита». «Легкой прогулки не будет. Класс наших клубов примерно одинаков. Мы играем дома, только за счет этого имеем преимущество. В остальном нас ждет тяжелый матч», — сказал Семак журналистам.Датская команда с активом в 5 очков располагается на третьей строчке группы С.«Нам нужна только победа. Невозможно настроить футболистов на ничью. Нужно выкладываться в каждом матче. Мы всегда говорим об этом. Настрой, самоотдача и дисциплина — определяющие факторы. Плюс индивидуальные качества. В каждой игре мы обязаны отдавать все силы для победы, а результат может быть любым. Это футбол», — отметил Семак.Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:55 мск.«Краснодар» делит первую строчку группы «J» с «Севильей», имея в турнирной таблице 9 баллов, но по личным встречам все же обходит испанцев. Оба клуба уже в этом туре могут стать досрочными участниками матчей на выбывание. Для этого краснодарцам необходимо обыгрывать «Акхисарспор», а испанскому коллективу не проиграть в Льеже местному «Стандарду», тогда «Краснодар» и «Севилья» займут свои места в сетке плей-офф. У турок очков в активе нет, выезд в Россию для них уже не несет турнирной составляющей.«Краснодар» и «Акхисар Беледиеспор» встречались 20 сентября. Встреча завершилось победой «быков» со счетом 1:0. После грамотных действий связки Каборе - Мамаев (да, это было ещё до метания стульями в кофейне), Виктор Классон забил единственный мяч во встрече.Есть и некая связь между командами: Шарль Каборе из «Краснодара» и Евгений Селезнев из «Акхисара» вместе выступали за краснодарскую «Кубань». Тем временем, дела у Евгения в Турции идут плохо. Про похождения украинского нападающего ходит много легенд, поэтому данная история совсем не удивляет: недавно футболиста перевели в дублирующий состав, после чего тренер предложил искать ему новое место работы.«Селезнев — хороший игрок. Он давно выступает за нас, но у него отсутствует профессиональное отношение к своей работе. Я могу сказать, что он не вписывается в наши планы, в нашу игру. Я желаю ему удачи в том клубе, который он найдет в дальнейшей карьере», — сказал главный тренер команды Джихат Арслан журналистам.Встреча состоится 29 ноября в 20.55 по московскому времени на поле стадиона ФК «Краснодар».