Три российских клуба могут досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. Даже «Спартак»

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

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Три российских клуба могут досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. Даже «Спартак»

Сегодня в рамках пятого тура Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» проведет первый матч под руководством Кононова в еврокубках, «Зенит» попробует обновить собственный рекорд, а «Краснодар» примет немотивированный турецкий клуб. Rusfootball.info - о возможностях отечественных команд во втором по значимости турнире Старого Света.


Фото: РИА Новости


Первый матч Кононова в Лиге Европы может закончиться выходом в плей-офф.

В четвертом туре московский «Спартак», ещё под руководством крайне эмоционального испанца Рианчо, сделал так, что после дождя вышло солнце. Красно-белые дома обыграли «Рейнджерс» (4:3), вернув себя в гонку за место в 1/16 турнира. С тех пор у «Спартака» сменился тренер: Олег Кононов пришел в команду на фоне дикой информационной вакханалии происходящей вокруг клуба. Олег Георгиевич стал третьим специалистом, который будет руководить коллективом в этом розыгрыше Лиги Европы.

Победа над «Рейнджерс» стала для «Спартака» первой в нынешнем розыгрыше. Вместе с шотландской командой москвичи делят вторую строчку группы G – оба клуба набрали по 5 очков. Как бы ни были призрачны шансы спартаковцев после первых неудач на старте, сейчас команда имеет возможность выйти из своего квартета досрочно: для этого «Спартак» должен одолеть «Рапид», а в параллельной игре надеяться на домашнее поражение «Рейнджерс» от Вильярреала».


Фото: официальный сайт ФК "Спартак"


Для «Рапида» этот матч тоже важен. Австрийцы отстают от красно-белых всего на одно очко и тоже имеют шансы на евровесну. «У команд из Австрии и Германии сходства большие, это организованные команды, они подбирают дисциплинированных игроков, которые могут играть в командный футбол, и готовы физически на все 90 минут и даже больше», - сказал Кононов журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем сопернике.

Встреча 5-го тура группы G состоится в четверг в Москве и начнется в 18:50 мск.

«Зенит» может обновить своей же рекорд в Лиге Европы.

Команда Сергея Семака лидирует в группе C, набрав 8 очков после четырех туров. Очередная победа обеспечит «Зениту» место в плей-офф турнира. Кстати, феерия над «Бордо» в предыдущем туре позволила петербуржцам установить своеобразный рекорд Лиги Европы: беспроигрышная домашняя серия увеличилась до 21 матча. Встреча с датчанами, возможно, позволит увеличить эту цифру.

Сильная сторона «Копенгагена» - работа с мячом, что подтверждал на пресс-конференции главный тренер «Зенита». «Легкой прогулки не будет. Класс наших клубов примерно одинаков. Мы играем дома, только за счет этого имеем преимущество. В остальном нас ждет тяжелый матч», — сказал Семак журналистам.

Датская команда с активом в 5 очков располагается на третьей строчке группы С.


Фото: официальный сайт ФК "Зенит"


«Нам нужна только победа. Невозможно настроить футболистов на ничью. Нужно выкладываться в каждом матче. Мы всегда говорим об этом. Настрой, самоотдача и дисциплина — определяющие факторы. Плюс индивидуальные качества. В каждой игре мы обязаны отдавать все силы для победы, а результат может быть любым. Это футбол», — отметил Семак.

Игра состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:55 мск.

В Краснодар едет немотивированный «Акхисар».

«Краснодар» делит первую строчку группы «J» с «Севильей», имея в турнирной таблице 9 баллов, но по личным встречам все же обходит испанцев. Оба клуба уже в этом туре могут стать досрочными участниками матчей на выбывание. Для этого краснодарцам необходимо обыгрывать «Акхисарспор», а испанскому коллективу не проиграть в Льеже местному «Стандарду», тогда «Краснодар» и «Севилья» займут свои места в сетке плей-офф. У турок очков в активе нет, выезд в Россию для них уже не несет турнирной составляющей.

«Краснодар» и «Акхисар Беледиеспор» встречались 20 сентября. Встреча завершилось победой «быков» со счетом 1:0. После грамотных действий связки Каборе - Мамаев (да, это было ещё до метания стульями в кофейне), Виктор Классон забил единственный мяч во встрече.


Фото: Reuters


Есть и некая связь между командами: Шарль Каборе из «Краснодара» и Евгений Селезнев из «Акхисара» вместе выступали за краснодарскую «Кубань». Тем временем, дела у Евгения в Турции идут плохо. Про похождения украинского нападающего ходит много легенд, поэтому данная история совсем не удивляет: недавно футболиста перевели в дублирующий состав, после чего тренер предложил искать ему новое место работы.

«Селезнев — хороший игрок. Он давно выступает за нас, но у него отсутствует профессиональное отношение к своей работе. Я могу сказать, что он не вписывается в наши планы, в нашу игру. Я желаю ему удачи в том клубе, который он найдет в дальнейшей карьере», — сказал главный тренер команды Джихат Арслан журналистам.

Встреча состоится 29 ноября в 20.55 по московскому времени на поле стадиона ФК «Краснодар».

Михаил Гончаров, Rusfootball.info.
Теги: Спартак Зенит Краснодар
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#2  ajax101  Москва (Сегодня, 12:07)
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Болеет за:
«Спартак»
По Спартаку надо у Глушакова спрашивать: нужно ему играть в ЛЕ в феврале... из отпуска раньше выходить, ж... морозить?
Наверное нет, так что... и мы переживём, привычные уже.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:40)
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Болеет за:
«Спартак»
"Даже спартак" - это звучит гордо, четырехзвездно!


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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