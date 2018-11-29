Николай Трубач: фанаты уперлись в своего Массимо Карреру

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Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
|3
|Ренн
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|3
|ПАОК
|4
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|БАТЭ
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
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Николай Трубач: фанаты уперлись в своего Массимо Карреру
Известный артист и болельщик "Спартака" Николай Трубач поделился своим мнением о ситуации в красно-белой команде.
– Во-первых, сразу скажу, что отрицательно отношусь к акции болельщиков против Дениса, – говорит Трубач. – Тем более, в ход пошли абсолютно не мужские поступки – это я о том, что выкладывается переписка супруги Глушакова. Понятно, что фанаты уперлись за своего Массимо Карреру и не хотят отступать, но, на мой взгляд, лезть в личные дела ради поддержки мифа о том, что кто-то кого-то сливал – удар ниже пояса. Во-вторых, мне кажется, что настоящие болельщики будут поддерживать команду в любых ситуациях, а не устраивать демарши. Неважно, кто капитан: Глушаков, Джикия или кто-то еще – в первую очередь это "Спартак". Видные деятели "Фратрии", кстати, тоже говорили, что надо уже успокоиться, перестать обсуждать эту тему и болеть за клуб. Я отношу себя к той части болельщиков, которые за клуб, а не против отдельных личностей. "Спартак" выразил свою поддержку Глушакову, опроверг информацию о выборах капитана, Кононов тоже встал на сторону Дениса. Мне кажется, эту вакханалию пора прекратить и направить энергию в позитивное русло. Вся эта лавина грязи, которая льется со стороны "Фратрии", может аукнуться в конце сезона, когда мы, например, недосчитаемся какого-то количества очков в решающей ситуации.
– Акция против Глушакова может сегодня помешать "Спартаку"?
– Вспомогательным фактором такие вещи не назвать – все равно, что артист выйдет на сцену и ему начнут свистеть. Тем не менее, футболисты должны показать свое мужество в ситуации, когда какие-то абсолютно левые фанаты что-то им предъявляют. Таким людям важен скорее не футбол, а околофутбол. Они приходят на стадион, стоят спиной к полю и несут всякую чушь. Циркачи пусть продолжают свой цирк, а нормальные болельщики будут поддерживать "Спартак", который их за это отблагодарит результатом.
"Спорт-Экспресс"
– Во-первых, сразу скажу, что отрицательно отношусь к акции болельщиков против Дениса, – говорит Трубач. – Тем более, в ход пошли абсолютно не мужские поступки – это я о том, что выкладывается переписка супруги Глушакова. Понятно, что фанаты уперлись за своего Массимо Карреру и не хотят отступать, но, на мой взгляд, лезть в личные дела ради поддержки мифа о том, что кто-то кого-то сливал – удар ниже пояса. Во-вторых, мне кажется, что настоящие болельщики будут поддерживать команду в любых ситуациях, а не устраивать демарши. Неважно, кто капитан: Глушаков, Джикия или кто-то еще – в первую очередь это "Спартак". Видные деятели "Фратрии", кстати, тоже говорили, что надо уже успокоиться, перестать обсуждать эту тему и болеть за клуб. Я отношу себя к той части болельщиков, которые за клуб, а не против отдельных личностей. "Спартак" выразил свою поддержку Глушакову, опроверг информацию о выборах капитана, Кононов тоже встал на сторону Дениса. Мне кажется, эту вакханалию пора прекратить и направить энергию в позитивное русло. Вся эта лавина грязи, которая льется со стороны "Фратрии", может аукнуться в конце сезона, когда мы, например, недосчитаемся какого-то количества очков в решающей ситуации.
– Акция против Глушакова может сегодня помешать "Спартаку"?
– Вспомогательным фактором такие вещи не назвать – все равно, что артист выйдет на сцену и ему начнут свистеть. Тем не менее, футболисты должны показать свое мужество в ситуации, когда какие-то абсолютно левые фанаты что-то им предъявляют. Таким людям важен скорее не футбол, а околофутбол. Они приходят на стадион, стоят спиной к полю и несут всякую чушь. Циркачи пусть продолжают свой цирк, а нормальные болельщики будут поддерживать "Спартак", который их за это отблагодарит результатом.
"Спорт-Экспресс"
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