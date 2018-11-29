Николай Трубач: фанаты уперлись в своего Массимо Карреру

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

Николай Трубач: фанаты уперлись в своего Массимо Карреру

Известный артист и болельщик "Спартака" Николай Трубач поделился своим мнением о ситуации в красно-белой команде.

– Во-первых, сразу скажу, что отрицательно отношусь к акции болельщиков против Дениса, – говорит Трубач. – Тем более, в ход пошли абсолютно не мужские поступки – это я о том, что выкладывается переписка супруги Глушакова. Понятно, что фанаты уперлись за своего Массимо Карреру и не хотят отступать, но, на мой взгляд, лезть в личные дела ради поддержки мифа о том, что кто-то кого-то сливал – удар ниже пояса. Во-вторых, мне кажется, что настоящие болельщики будут поддерживать команду в любых ситуациях, а не устраивать демарши. Неважно, кто капитан: Глушаков, Джикия или кто-то еще – в первую очередь это "Спартак". Видные деятели "Фратрии", кстати, тоже говорили, что надо уже успокоиться, перестать обсуждать эту тему и болеть за клуб. Я отношу себя к той части болельщиков, которые за клуб, а не против отдельных личностей. "Спартак" выразил свою поддержку Глушакову, опроверг информацию о выборах капитана, Кононов тоже встал на сторону Дениса. Мне кажется, эту вакханалию пора прекратить и направить энергию в позитивное русло. Вся эта лавина грязи, которая льется со стороны "Фратрии", может аукнуться в конце сезона, когда мы, например, недосчитаемся какого-то количества очков в решающей ситуации.

– Акция против Глушакова может сегодня помешать "Спартаку"?

– Вспомогательным фактором такие вещи не назвать – все равно, что артист выйдет на сцену и ему начнут свистеть. Тем не менее, футболисты должны показать свое мужество в ситуации, когда какие-то абсолютно левые фанаты что-то им предъявляют. Таким людям важен скорее не футбол, а околофутбол. Они приходят на стадион, стоят спиной к полю и несут всякую чушь. Циркачи пусть продолжают свой цирк, а нормальные болельщики будут поддерживать "Спартак", который их за это отблагодарит результатом.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:19
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11
(6)
#11  Городовой  Россия (Сегодня, 17:56)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чем акция помешает игрокам играющим как днище?Они и так и так опять в лужу сядут.Тут ори,не ори-если нормального состава нет все равно очередной Рапид изнасилует.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#10  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 17:15)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Фратрию на мыло!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#9  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:08)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
ждём мнение Бори Моисеева

Дзюбу обрабатывает
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:55)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
По хорошему, те кто уперлись за Карреру и будут потом упираться за Кононова просто дебилы, вам же даже Каррера сказал за кого нужно болеть.
Это все выглядит как предательство ромбика, но для секты это дело привычное.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  Nastroenie  Москва (Сегодня, 16:54)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что Титов?
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#6  safonas   (Сегодня, 16:47)
  • +5
  •  (11)

при всей "любви" к фратрии , но здесь соглашусь с ними, Глушак будь мужиком уже вышел бы к болелам и поговорил, а он как крыса после матчей сбегает с охраной через черный ход, это поведение капитана?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#5  rwspartach  Россия (Сегодня, 16:38)
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Странная логика. Меня вот игра и поведение опг ромашки ещё до прихода Карреры не устраивала. Ну а сейчас появился повод для болел упереться наконец-то и настоять на отправке из команды хотя бы одного.
Больше всего добивают слова кононова о том,что он собрался через ромашку игру строить - тип явно не собирается дольше полутора сезонов в Спартаке задерживаться.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#4  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:36)
  • -3
  •  (11)

Всё правильно


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:25)
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
муж Титова...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 16:24)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
...Они приходят на стадион, стоят спиной к полю и несут всякую чушь....

Вот и весь ответ: Нужен ли им футбол и Спартак?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 16:21)
  • -3
  •  (11)

ждём мнение Бори Моисеева
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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