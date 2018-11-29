Николай Трубач: фанаты уперлись в своего Массимо Карреру

Известный артист и болельщик "Спартака" Николай Трубач поделился своим мнением о ситуации в красно-белой команде.– Во-первых, сразу скажу, что отрицательно отношусь к акции болельщиков против Дениса, – говорит Трубач. – Тем более, в ход пошли абсолютно не мужские поступки – это я о том, что выкладывается переписка супруги Глушакова. Понятно, что фанаты уперлись за своего Массимо Карреру и не хотят отступать, но, на мой взгляд, лезть в личные дела ради поддержки мифа о том, что кто-то кого-то сливал – удар ниже пояса. Во-вторых, мне кажется, что настоящие болельщики будут поддерживать команду в любых ситуациях, а не устраивать демарши. Неважно, кто капитан: Глушаков, Джикия или кто-то еще – в первую очередь это "Спартак". Видные деятели "Фратрии", кстати, тоже говорили, что надо уже успокоиться, перестать обсуждать эту тему и болеть за клуб. Я отношу себя к той части болельщиков, которые за клуб, а не против отдельных личностей. "Спартак" выразил свою поддержку Глушакову, опроверг информацию о выборах капитана, Кононов тоже встал на сторону Дениса. Мне кажется, эту вакханалию пора прекратить и направить энергию в позитивное русло. Вся эта лавина грязи, которая льется со стороны "Фратрии", может аукнуться в конце сезона, когда мы, например, недосчитаемся какого-то количества очков в решающей ситуации.– Вспомогательным фактором такие вещи не назвать – все равно, что артист выйдет на сцену и ему начнут свистеть. Тем не менее, футболисты должны показать свое мужество в ситуации, когда какие-то абсолютно левые фанаты что-то им предъявляют. Таким людям важен скорее не футбол, а околофутбол. Они приходят на стадион, стоят спиной к полю и несут всякую чушь. Циркачи пусть продолжают свой цирк, а нормальные болельщики будут поддерживать "Спартак", который их за это отблагодарит результатом.