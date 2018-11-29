Наиграл ли Глушаков на разборки с болельщиком? Оценки "Спартака" за конфуз с "Рапидом"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
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|4
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|Цюрих
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|+2
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|3
|Лудогорец
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|0
|0
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|2
|4
|-2
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|4
|Ларнака
|4
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|0
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|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
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|4
|+1
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|Селтик
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|Русенборг
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|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
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|2
|1
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|Славия
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|3
|Копенгаген
|4
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|1
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|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
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|Спартак Трнава
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
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|7
|2
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|Спортинг
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|Ворскла
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|Карабах
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
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|3
|0
|+3
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|2
|Милан
|4
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|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
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|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
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|Дюделанж
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|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
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|Ренджерс
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|Рапид
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|1
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|3
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|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
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|3
|5
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|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
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|Стандард
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|Акхисар
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|1
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
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|2
|Динамо Киев
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|4
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|Ренн
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
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Наиграл ли Глушаков на разборки с болельщиком? Оценки "Спартака" за конфуз с "Рапидом"
Девятая команда чемпионата Австрии и во второй раз оказалась сильнее «Спартака», который вроде бы собрался возрождаться с приходом Олега Кононова. Rusfootball.info оценивает действия и бездействие игроков красно-белых, которые теперь имеют хорошую возможность сконцентрироваться на кубке и чемпионате.
Ребров – 2.5. Нормально играл, справляясь с лёгкими ударами и периодически перехватывая подачи на выходах, но затем Мюльдюр нанёс удар, на который было почти невозможно среагировать, а в концовке Артём, брошенный защитниками, не успел опередить Шобесбергера. Не косячил, но, как это бывает с Ребровым почти всегда, не выручил.
Ещенко – 2.5. Каких-то предметных претензий к Андрею не предъявить, разве что по поводу одного из прорывов соперника по пустому левому флангу во втором тайме, но на общем печальном фоне он как всегда выделялся только бойцовскими качествами. Когда же в концовке нужно было взять на себя ответственность и пробить, решил её переложить и покатил поперёк ворот.
Кутепов – 3.0. «Рапид» не уходил с чужой половины после перерыва, но почти не создавал моментов, главный свой гол забил со стандарта, поэтому к центральным защитникам-то больших претензий нет. Хотя пускать соперника 1 на 1 в концовке не стоило.
Джикия – 2.5. Ответственность за второй гол Илья и Георгий поделят, но у Джикии и до этого хватало позиционных просчётов – защитник часто пускал соперников за спину, после чего был вынужден исправлять собственные ошибки зрелищными подкатами и спринтами.
Комбаров – 2.5. Можно сказать то же самое, что и о Ещенко: более-менее в обороне, без толку в атаке, хотя в отсутствие Фернандо Дмитрию доверили стандарты. Что до того рокового углового у своих ворот, то на первых порах Мюльдюра держал именно Комбаров, хотя чётко определить виновных в том пропущенном голе сможет только Кононов исходя из своей установки.
Мельгарехо – 3.0. Опасно угрожал воротам с линии штрафной, сделал отличную голевую передачу на Зе Луиша, совершил один классный проход с заблокированным ударом, но потратил много сил на прессинг и нахватался морозного воздуха. Во втором тайме вести за собой команду уже не смог.
Тимофеев – 2.5. Есть ощущение, что в игрока основы «Спартака» Артёму не вырасти. Хотя играли же когда-то Сабитов и Шешуков… В созидании запомнился только парой хороших передач в начале встречи (в том числе под удар Мельгарехо), в разрушении ошибок хватало. Не помешал сопернику захватить центр поля и проиграл единоборство, приведшее к поражению.
Глушаков – 2.5. Капитану «Спартака» сегодня пришлось пихаться не только с соперниками. Хотя до той стычки Денис неплохо смотрелся в разрушении, пусть и был бесполезен впереди. В конце концов, голевая атака «Спартака» началась с его перехвата. Однако лидер центра поля несомненно несёт ответственность за перевес «Рапида» после перерыва.
Ханни – 3.0. Изящно развил голевую атаку, заработал на себе кучу фолов, пытался вносить в игру технику и креатив, помогать команде преодолевать прессинг. Но придумщику команды, которая создала так мало, хватит и этой оценки.
Адриано – 2.0. Слухи о возрождении Луиса по одному матчу с «Крыльями» оказались немного преувеличены. «Спартак» очень плохо сыграл в атаке, а Адриано ничем не запомнился даже на фоне слабо отыгравших партнёров.
Зе Луиш – 3.5. Забил отличный гол, поставил на поток добычу штрафных, был полезен в подыгрыше (к примеру, выкатил мяч под удар Ещенко сразу после пропущенного гола), но традиционный прыжок Зе на угловом у своих ворот на этот раз оказался провальным.
Самедов – 2.5. Не испортил, но и не помог. Дважды Александр разгонял атаки «Спартака», но они ни к чему не привели.
Попов – 2.5. Входить в игру сегодня было трудно (Кононов ограничился двумя заменами) не столько из-за мороза, сколько из-за закостеневшей команды, которая во втором тайме словно обледенела и не могла двигаться. Ивелин запомнился разве заработанным угловым.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак»
Ребров – 2.5. Нормально играл, справляясь с лёгкими ударами и периодически перехватывая подачи на выходах, но затем Мюльдюр нанёс удар, на который было почти невозможно среагировать, а в концовке Артём, брошенный защитниками, не успел опередить Шобесбергера. Не косячил, но, как это бывает с Ребровым почти всегда, не выручил.
Ещенко – 2.5. Каких-то предметных претензий к Андрею не предъявить, разве что по поводу одного из прорывов соперника по пустому левому флангу во втором тайме, но на общем печальном фоне он как всегда выделялся только бойцовскими качествами. Когда же в концовке нужно было взять на себя ответственность и пробить, решил её переложить и покатил поперёк ворот.
Кутепов – 3.0. «Рапид» не уходил с чужой половины после перерыва, но почти не создавал моментов, главный свой гол забил со стандарта, поэтому к центральным защитникам-то больших претензий нет. Хотя пускать соперника 1 на 1 в концовке не стоило.
Джикия – 2.5. Ответственность за второй гол Илья и Георгий поделят, но у Джикии и до этого хватало позиционных просчётов – защитник часто пускал соперников за спину, после чего был вынужден исправлять собственные ошибки зрелищными подкатами и спринтами.
Комбаров – 2.5. Можно сказать то же самое, что и о Ещенко: более-менее в обороне, без толку в атаке, хотя в отсутствие Фернандо Дмитрию доверили стандарты. Что до того рокового углового у своих ворот, то на первых порах Мюльдюра держал именно Комбаров, хотя чётко определить виновных в том пропущенном голе сможет только Кононов исходя из своей установки.
Мельгарехо – 3.0. Опасно угрожал воротам с линии штрафной, сделал отличную голевую передачу на Зе Луиша, совершил один классный проход с заблокированным ударом, но потратил много сил на прессинг и нахватался морозного воздуха. Во втором тайме вести за собой команду уже не смог.
Тимофеев – 2.5. Есть ощущение, что в игрока основы «Спартака» Артёму не вырасти. Хотя играли же когда-то Сабитов и Шешуков… В созидании запомнился только парой хороших передач в начале встречи (в том числе под удар Мельгарехо), в разрушении ошибок хватало. Не помешал сопернику захватить центр поля и проиграл единоборство, приведшее к поражению.
Глушаков – 2.5. Капитану «Спартака» сегодня пришлось пихаться не только с соперниками. Хотя до той стычки Денис неплохо смотрелся в разрушении, пусть и был бесполезен впереди. В конце концов, голевая атака «Спартака» началась с его перехвата. Однако лидер центра поля несомненно несёт ответственность за перевес «Рапида» после перерыва.
Ханни – 3.0. Изящно развил голевую атаку, заработал на себе кучу фолов, пытался вносить в игру технику и креатив, помогать команде преодолевать прессинг. Но придумщику команды, которая создала так мало, хватит и этой оценки.
Адриано – 2.0. Слухи о возрождении Луиса по одному матчу с «Крыльями» оказались немного преувеличены. «Спартак» очень плохо сыграл в атаке, а Адриано ничем не запомнился даже на фоне слабо отыгравших партнёров.
Зе Луиш – 3.5. Забил отличный гол, поставил на поток добычу штрафных, был полезен в подыгрыше (к примеру, выкатил мяч под удар Ещенко сразу после пропущенного гола), но традиционный прыжок Зе на угловом у своих ворот на этот раз оказался провальным.
Самедов – 2.5. Не испортил, но и не помог. Дважды Александр разгонял атаки «Спартака», но они ни к чему не привели.
Попов – 2.5. Входить в игру сегодня было трудно (Кононов ограничился двумя заменами) не столько из-за мороза, сколько из-за закостеневшей команды, которая во втором тайме словно обледенела и не могла двигаться. Ивелин запомнился разве заработанным угловым.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Спартак»
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