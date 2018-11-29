Сергей Юран: после 10 минут второго тайма "Спартак" словно растворился на поле

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

Сергей Юран: после 10 минут второго тайма "Спартак" словно растворился на поле

Сергей Юран: после 10 минут второго тайма "Спартак" словно растворился на поле Экс-нападающий «Спартака», киевского «Динамо», «Бенфики» и «Порту», сборных СССР и России Сергей Юран в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал поражение красно-белых в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

- Когда дома проигрываешь австрийской команде - это тяжело комментировать. Тем более что она ничего особенного не показала. Нет, конечно, их игроки старались, пытались. Но то, в каком состоянии «Спартак» мне сложно понять. «Рапид» был побыстрее, пошустрее – вот и всё их преимущество.

У «Спартака» из позитива лишь забитый в первом тайме мяч, и начало второго тайма. Упускать такой шанс, когда ты в борьбе, и имеешь все шансы на выход из группы… Конечно, были проблемы с командной игрой. Лично мне непонятно почему Кононов не перестроил команду в хотя бы конце игры: минут за 15 до конца матча было очевидно, что оба нападающих выпали из игры. Зе Луиш, что до этого цеплялся… Но это окончание игры, 80-я минута – тут хотя бы можно было в чём-то сыграть по счёту.

При этом в середине поля Тимофееву и Глушакову уже очень тяжело. У «Рапида» тут на одного игрока больше – ну перестрой команду так, чтобы вместо одного из нападающих сместить дополнительного игрока в центральную зону. Выпусти его в центр полузащиты, дабы команда эту зону не проигрывала. По крайней мере при просмотре со стадиона было очевидно, что «Рапид» почти все через центральную зону и играл. Выпусти сюда ещё игрока, и «Рапиду» было бы намного сложнее что-то в принципе создавать.

К примеру, в том же матче ЦСКА «Виктория» - когда чехи повели в счёте армейцы перешли на игру в двух нападающих. Но тут хоть в три форварда играй – чехи уже перестроились и закрылись. Также и «Спартаку» нужно было сегодня в чем-то играть в конце матча по счёту.
Именно центр «Спартак» сегодня и проиграл полностью. И именно отсюда у «Рапида» был контроль мяча, и создавались моменты и полумоменты. Мне непонятно почему на это Кононов не прореагировал. Впрочем, это его вторая игра. Можно, конечно подождать – как и чего будет дальше. Но при всём уважении к Кононову и к игрокам «Спартака» - проигрывать «Рапиду»… Это ведь сейчас девятая команда в чемпионате Австрии. Это ведь не Германия, Испания или Италия – это чемпионат Австрии.

Я ведь играл в Австрии – команды тут просто среднего уровня. Это даже не Чемпионат России. На мой взгляд, если сравнивать чемпионаты Австрии и России – наш будет сильнее. Ещё можно было бы понять этот результат на выезде – но проигрывать им дома… Жалко смотреть на такое зрелище.

- После этого поражения как оцениваете шансы «Спартака» на продолжение борьбы в Лиге Европы.

- Как говорится: возьмём стул, у него четыре ножки. Этим матчем они три отпилили. Устоит ли стул на одной опоре? Думаю, что нет. На двух ещё как-то можно балансировать. Ситуация крайне для «Спартака» осложняется – обыграть «Вильярреал» в Испании на фоне того, что мы сегодня увидели… Как минимум это очень проблематично и крайне сложно. Шансы крайне минимизировались. Скорее всего сейчас поездка в Испанию будет идти скорее, как просто необходимость выйти и отыграть эту игру – вот и всё.

- Последний гол индивидуальная ошибка, или же следствие командных проблем?

- Тут мы опять должны вернуться к центральной зоне: Глушаков и Тимофеев тут уже настолько наелись и набегались, что им было очевидно тяжело закрывать эту зону. А при втором голе – я не знаю как это описать. Один игрок «Рапида» спокойно вылезает из-под двух игроков «Спартака» в центральной зоне, да ещё и делает такую передачу… Центральные защитники за этим наблюдают, а игрок «Рапида» выходит один на один - тут уже пошли командные ошибки. Где-то отбивались, где то как то… Но, по крайней мере, такого «Спартака» я ещё не видел.

- Это эмоциональная или объективная оценка?

- Объективная. Да, были и поражения, и неудачные матчи. Но даже тут на поле было движение, были командные взаимодействия. Да, команда пропускала мячи, но многие из них в результате неких ошибок. Сейчас же словно проблемы в физическом состоянии.

Я это к чему говорю? Обычно, когда приходит новый тренер – коллектив словно встряхивается. А тут как будто команду ещё глубже в яму засунули. По крайней мере так оно выглядело по матчу с «Рапидом».

Да, «Спартак» проиграл в Вене 2:0, но тут ведь «Спартак» был совсем другой – тут было движение. Голы тогда забивали скорее в результате индивидуальных ошибок.

Сегодня же это было просто… Когда красно-белые забивали первый мяч, и первые десять минут второго тайма – тут «Спартак» нечто показывал. А потом он словно растворился.
Теги: Юран Спартак Рапид
Сегодня, 21:53
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#2  xxd   (Сегодня, 22:16)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gnome
физика у Спартака нулевая, спасибо массиме

Ты не прав,я хоть и конь, но при Массиме игроки бегали и была интересная живая игра.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  Gnome  Алматы (Сегодня, 22:01)
  • -1
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физика у Спартака нулевая, спасибо массиме


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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