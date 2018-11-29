Сергей Юран: после 10 минут второго тайма "Спартак" словно растворился на поле

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
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|Очки
|1
|Байер
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|4
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|Цюрих
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|0
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|+2
|9
|3
|Лудогорец
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|0
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|Ларнака
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|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
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|Лейпциг
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|6
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|Селтик
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|Русенборг
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|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
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|Славия
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|1
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|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
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|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
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|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
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|6
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|+5
|12
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|Фенербахче
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|Спартак Трнава
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|Андерлехт
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
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|2
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|7
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|Спортинг
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|Ворскла
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|Карабах
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
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|0
|+3
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|Милан
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|Олимпиакос
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|Дюделанж
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
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|5
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|Спартак М
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|Ренджерс
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|Рапид
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|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
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|12
|2
|Лацио
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|Марсель
|4
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|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
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|4
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|5
|3
|Мальмё
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|1
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|4
|Бешикташ
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
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|Стандард
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|Акхисар
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
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|Забито
|Пропущено
|+\-
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|Динамо Киев
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Забито
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|Челси
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|2
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|0
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|12
|2
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Сергей Юран: после 10 минут второго тайма "Спартак" словно растворился на поле
Экс-нападающий «Спартака», киевского «Динамо», «Бенфики» и «Порту», сборных СССР и России Сергей Юран в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал поражение красно-белых в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
- Когда дома проигрываешь австрийской команде - это тяжело комментировать. Тем более что она ничего особенного не показала. Нет, конечно, их игроки старались, пытались. Но то, в каком состоянии «Спартак» мне сложно понять. «Рапид» был побыстрее, пошустрее – вот и всё их преимущество.
У «Спартака» из позитива лишь забитый в первом тайме мяч, и начало второго тайма. Упускать такой шанс, когда ты в борьбе, и имеешь все шансы на выход из группы… Конечно, были проблемы с командной игрой. Лично мне непонятно почему Кононов не перестроил команду в хотя бы конце игры: минут за 15 до конца матча было очевидно, что оба нападающих выпали из игры. Зе Луиш, что до этого цеплялся… Но это окончание игры, 80-я минута – тут хотя бы можно было в чём-то сыграть по счёту.
При этом в середине поля Тимофееву и Глушакову уже очень тяжело. У «Рапида» тут на одного игрока больше – ну перестрой команду так, чтобы вместо одного из нападающих сместить дополнительного игрока в центральную зону. Выпусти его в центр полузащиты, дабы команда эту зону не проигрывала. По крайней мере при просмотре со стадиона было очевидно, что «Рапид» почти все через центральную зону и играл. Выпусти сюда ещё игрока, и «Рапиду» было бы намного сложнее что-то в принципе создавать.
К примеру, в том же матче ЦСКА «Виктория» - когда чехи повели в счёте армейцы перешли на игру в двух нападающих. Но тут хоть в три форварда играй – чехи уже перестроились и закрылись. Также и «Спартаку» нужно было сегодня в чем-то играть в конце матча по счёту.
Именно центр «Спартак» сегодня и проиграл полностью. И именно отсюда у «Рапида» был контроль мяча, и создавались моменты и полумоменты. Мне непонятно почему на это Кононов не прореагировал. Впрочем, это его вторая игра. Можно, конечно подождать – как и чего будет дальше. Но при всём уважении к Кононову и к игрокам «Спартака» - проигрывать «Рапиду»… Это ведь сейчас девятая команда в чемпионате Австрии. Это ведь не Германия, Испания или Италия – это чемпионат Австрии.
Я ведь играл в Австрии – команды тут просто среднего уровня. Это даже не Чемпионат России. На мой взгляд, если сравнивать чемпионаты Австрии и России – наш будет сильнее. Ещё можно было бы понять этот результат на выезде – но проигрывать им дома… Жалко смотреть на такое зрелище.
- После этого поражения как оцениваете шансы «Спартака» на продолжение борьбы в Лиге Европы.
- Как говорится: возьмём стул, у него четыре ножки. Этим матчем они три отпилили. Устоит ли стул на одной опоре? Думаю, что нет. На двух ещё как-то можно балансировать. Ситуация крайне для «Спартака» осложняется – обыграть «Вильярреал» в Испании на фоне того, что мы сегодня увидели… Как минимум это очень проблематично и крайне сложно. Шансы крайне минимизировались. Скорее всего сейчас поездка в Испанию будет идти скорее, как просто необходимость выйти и отыграть эту игру – вот и всё.
- Последний гол индивидуальная ошибка, или же следствие командных проблем?
- Тут мы опять должны вернуться к центральной зоне: Глушаков и Тимофеев тут уже настолько наелись и набегались, что им было очевидно тяжело закрывать эту зону. А при втором голе – я не знаю как это описать. Один игрок «Рапида» спокойно вылезает из-под двух игроков «Спартака» в центральной зоне, да ещё и делает такую передачу… Центральные защитники за этим наблюдают, а игрок «Рапида» выходит один на один - тут уже пошли командные ошибки. Где-то отбивались, где то как то… Но, по крайней мере, такого «Спартака» я ещё не видел.
- Это эмоциональная или объективная оценка?
- Объективная. Да, были и поражения, и неудачные матчи. Но даже тут на поле было движение, были командные взаимодействия. Да, команда пропускала мячи, но многие из них в результате неких ошибок. Сейчас же словно проблемы в физическом состоянии.
Я это к чему говорю? Обычно, когда приходит новый тренер – коллектив словно встряхивается. А тут как будто команду ещё глубже в яму засунули. По крайней мере так оно выглядело по матчу с «Рапидом».
Да, «Спартак» проиграл в Вене 2:0, но тут ведь «Спартак» был совсем другой – тут было движение. Голы тогда забивали скорее в результате индивидуальных ошибок.
Сегодня же это было просто… Когда красно-белые забивали первый мяч, и первые десять минут второго тайма – тут «Спартак» нечто показывал. А потом он словно растворился.
- Когда дома проигрываешь австрийской команде - это тяжело комментировать. Тем более что она ничего особенного не показала. Нет, конечно, их игроки старались, пытались. Но то, в каком состоянии «Спартак» мне сложно понять. «Рапид» был побыстрее, пошустрее – вот и всё их преимущество.
У «Спартака» из позитива лишь забитый в первом тайме мяч, и начало второго тайма. Упускать такой шанс, когда ты в борьбе, и имеешь все шансы на выход из группы… Конечно, были проблемы с командной игрой. Лично мне непонятно почему Кононов не перестроил команду в хотя бы конце игры: минут за 15 до конца матча было очевидно, что оба нападающих выпали из игры. Зе Луиш, что до этого цеплялся… Но это окончание игры, 80-я минута – тут хотя бы можно было в чём-то сыграть по счёту.
При этом в середине поля Тимофееву и Глушакову уже очень тяжело. У «Рапида» тут на одного игрока больше – ну перестрой команду так, чтобы вместо одного из нападающих сместить дополнительного игрока в центральную зону. Выпусти его в центр полузащиты, дабы команда эту зону не проигрывала. По крайней мере при просмотре со стадиона было очевидно, что «Рапид» почти все через центральную зону и играл. Выпусти сюда ещё игрока, и «Рапиду» было бы намного сложнее что-то в принципе создавать.
К примеру, в том же матче ЦСКА «Виктория» - когда чехи повели в счёте армейцы перешли на игру в двух нападающих. Но тут хоть в три форварда играй – чехи уже перестроились и закрылись. Также и «Спартаку» нужно было сегодня в чем-то играть в конце матча по счёту.
Именно центр «Спартак» сегодня и проиграл полностью. И именно отсюда у «Рапида» был контроль мяча, и создавались моменты и полумоменты. Мне непонятно почему на это Кононов не прореагировал. Впрочем, это его вторая игра. Можно, конечно подождать – как и чего будет дальше. Но при всём уважении к Кононову и к игрокам «Спартака» - проигрывать «Рапиду»… Это ведь сейчас девятая команда в чемпионате Австрии. Это ведь не Германия, Испания или Италия – это чемпионат Австрии.
Я ведь играл в Австрии – команды тут просто среднего уровня. Это даже не Чемпионат России. На мой взгляд, если сравнивать чемпионаты Австрии и России – наш будет сильнее. Ещё можно было бы понять этот результат на выезде – но проигрывать им дома… Жалко смотреть на такое зрелище.
- После этого поражения как оцениваете шансы «Спартака» на продолжение борьбы в Лиге Европы.
- Как говорится: возьмём стул, у него четыре ножки. Этим матчем они три отпилили. Устоит ли стул на одной опоре? Думаю, что нет. На двух ещё как-то можно балансировать. Ситуация крайне для «Спартака» осложняется – обыграть «Вильярреал» в Испании на фоне того, что мы сегодня увидели… Как минимум это очень проблематично и крайне сложно. Шансы крайне минимизировались. Скорее всего сейчас поездка в Испанию будет идти скорее, как просто необходимость выйти и отыграть эту игру – вот и всё.
- Последний гол индивидуальная ошибка, или же следствие командных проблем?
- Тут мы опять должны вернуться к центральной зоне: Глушаков и Тимофеев тут уже настолько наелись и набегались, что им было очевидно тяжело закрывать эту зону. А при втором голе – я не знаю как это описать. Один игрок «Рапида» спокойно вылезает из-под двух игроков «Спартака» в центральной зоне, да ещё и делает такую передачу… Центральные защитники за этим наблюдают, а игрок «Рапида» выходит один на один - тут уже пошли командные ошибки. Где-то отбивались, где то как то… Но, по крайней мере, такого «Спартака» я ещё не видел.
- Это эмоциональная или объективная оценка?
- Объективная. Да, были и поражения, и неудачные матчи. Но даже тут на поле было движение, были командные взаимодействия. Да, команда пропускала мячи, но многие из них в результате неких ошибок. Сейчас же словно проблемы в физическом состоянии.
Я это к чему говорю? Обычно, когда приходит новый тренер – коллектив словно встряхивается. А тут как будто команду ещё глубже в яму засунули. По крайней мере так оно выглядело по матчу с «Рапидом».
Да, «Спартак» проиграл в Вене 2:0, но тут ведь «Спартак» был совсем другой – тут было движение. Голы тогда забивали скорее в результате индивидуальных ошибок.
Сегодня же это было просто… Когда красно-белые забивали первый мяч, и первые десять минут второго тайма – тут «Спартак» нечто показывал. А потом он словно растворился.
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