"Краснодар" дома обыграл "Акхисар"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

"Краснодар" дома обыграл "Акхисар"

"Краснодар" одержал волевую победу над "Акхисаром" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы (2:1).

Лига Европы

Группа J. 5-й тур

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия)

"Краснодар" – "Акхисар Беледиеспор" 2:1

Гол: Газинский, 48, Ари, 57 - Сержиньо, 25

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Каборе, Куэва (Сулейманов, 70), Стоцкий (Игнатьев, 46), Вандерсон, Ари (Перейра, 74)

"Акхисар Беледиеспор": Лукач, Вршаевич, Османпаша, Лопеш, Вурал, Сиссоко, Регаттен, Джевикер (Атасевен, 76), Сержиньо (Келеш, 86), Маню (Айик, 43), Барбоза

Предупреждения: Стоцкий, 20, Ари, 37, Сиссоко, 41, Сержиньо, 68, Вурал, 90
Теги: Краснодар
Сегодня, 22:51
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#22  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:41)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
первые две команды РПЛ, первые и в ЕК


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#21  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 23:36)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так держать
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#20  Valar   (Сегодня, 23:31)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы Краснодар! Ждём завершения второго сегодняшнего матча в группе, по результатам которого, хотелось бы что бы Краснодар вышел в евровесну досрочно и обошёлся без нервотрёпки в заключительном матче.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#19  Седой  Россия (Сегодня, 23:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#18  molot327  Москва (Сегодня, 23:11)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар с победой! Молодцы!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#17  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:10)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Мои поздравления!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#16  _strelez_  ростов (Сегодня, 23:08)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: imaginary
если севилья в Бельгии не сольётся.

тут уж только надеяться...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#15  utekay  Россия (Сегодня, 23:08)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ари классный гол забил! Молодцы, с победой!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#14  _strelez_  ростов (Сегодня, 23:05)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: sparwik53
отличие от нас КБ.

а вы в лес идите...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#13  sparwik53  Виктор (Сегодня, 23:01)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
С победой Краснодар, вы молодцы в отличие от нас КБ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#12  imaginary   (Сегодня, 23:01)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
тяжёлый матч, видно очень устали под конец
и погодка даже в краснодаре не айс, точнее, наоборот, тоже айс

и поляна подубита, а ещё на ней 3 матча играть в декабре

Цитата: лад
Волевая победа. Молодцы. С кубковой весной!

если севилья в Бельгии не сольётся..
иначе Красу тоже предстоит героический выезд в 6 туре
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#11  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:59)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
молодцы
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 22:58)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
молодцы быки !


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
#9  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 22:57)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Красавцы!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#8  bosov7  Москва (Сегодня, 22:57)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Спасибо!!!
Регистрация: 21.01.2006 [жалоба]
#7  лад  USSR (Сегодня, 22:56)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Волевая победа. Молодцы. С кубковой весной!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#6  DMS  Советский союз (Сегодня, 22:55)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Краснодар с победой! Самая играющая команда в РПЛ! Глаз радует.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 22:55)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
С победой быков,играют в удовольствие.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 22:54)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
За эту осень это уже какая волевая - 8 или 9-я. Только в ЛЕ третья. Хорошо что до конца играют, только нервы у болельщиков же не железные
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#3  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:53)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Быкам респект! Молодцы!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#2  yutal  г. Санкт-Петербург (Сегодня, 22:52)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Молодцы быки! Респект!!!!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  _strelez_  ростов (Сегодня, 22:52)
  • +6
  •  (6)
online

Краснодар - мужики...! С победой вас...! и нас...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
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