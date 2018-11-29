Олег Кононов: не устраивает то, что "Спартак" дал "Рапиду" играть с собой на равных

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

Олег Кононов: не устраивает то, что "Спартак" дал "Рапиду" играть с собой на равных

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал домашнее поражение от венского "Рапида" (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы огорчены тем, что проиграли. Ведя в счете, пропустили два гола. Много было ошибок при передачах, позиционных, в отборе мяча. Нам бы хотелось, чтобы команда играла выше и агрессивнее в атаке, проводила игру на половине поля соперника.

Также нам не удалось играть с мячом больше, чем соперник, владеть мячом. Очень хотелось бы создавать голевые моменты - их было мало. По сути то, что мы дали сопернику играть с нами на равных, нас не устраивает. И ребята это понимают", - цитирует Кононова "Спорт24".
Теги: Кононов Спартак Рапид
Сегодня, 23:06
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9
(4)
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 23:56)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
мы дали сопернику играть с нами на равных

реально дурак...алё, вас выепли, Кононов!

Да уж, как заговорил, и недели не прошло. что дальше будет...? satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 23:35)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
Журналист: Этот эпизод повлиял на ход игры? Может быть, сбил концентрацию?

Кононов: Мне понравилась реакция всех футболистов. Была провокация со стороны этого парня. Думаю, это не прошло бесследно, мы пропустили голы после этого инцидента.

Ханни: «Мне не понравилось, что выбежавший на поле болельщик побежал в сторону Дениса. Первой мыслью у команды было защитить Глушакова. Повлияло ли это на результат? Нет, мы профессионалы, такое происходит не в первый раз и не может повлиять на нас. А стало ли это ударом для Глушакова — лучше спросить у него самого.


Кутепов: «Нужно будет разобрать ошибки, по горячим следам судить трудно. Выходка болельщика абсолютно не повлияла на результат. Не будем его осуждать, но это некрасивый поступок. Больше ничего сказать не могу. Это вспышка, которой не должно было быть. Два пропущенных мяча никак не связаны с этим болельщиком.




joy joy joy

Уже сливают физручилу.
Даже согласовать отмазку за просёр не могут))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 23:34)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
смирись, ты временщик
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 23:33)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
мы дали сопернику играть с нами на равных

реально дурак...алё, вас выепли, Кононов!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  oblom   (Сегодня, 23:29)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Огласите весь список чего еще хочется.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Ты тренер или го*вно, команда стоит - делай замены.
И кого ты выпускаешь, мертвого Самедова и еще Попова.
Если не умеешь играть на победу, то требуй простого порядка в концовке матча.
Эту игру проиграли дохлая команда, глупый тренеришка, а победил ее "мальчонка" Черданцева и физически сильные австрийцы.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  GPS   (Сегодня, 23:22)
  • +3
  •  (3)
online

Тренеру "Карпат" и тульского "Арсенала" йух сосать не привыкать!))
Титова вернуть в состав нет наметок? Или молод для команды грезящей о чемпионстве?

Но если ребята это понимают - то это точно главное!
Ждем новых фото и видео!
#божеспартакхраниодинзаффсех!


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 23:12)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нам бы хотелось, чтобы команда играла выше и агрессивнее в атаке, проводила игру на половине поля соперника.
Хмм.. Мне бы тоже хотелось быть голубоглазым блондином 1.90 ростом.... wink
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 23:09)
  • +2
  •  (2)

Глубоко копает.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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