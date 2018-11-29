"Никогда не видел подобного". Игрок "Рапида" - о попытке фаната "Спартака" напасть на Глушакова

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

"Никогда не видел подобного". Игрок "Рапида" - о попытке фаната "Спартака" напасть на Глушакова

Полузащитник венского "Рапида" Штефан Шваб после победы над московским "Спартаком" (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы прокомментировал эпизод, когда во время игры болельщик красно-белых выбежал на поле стадиона "Открытие Арена" и пытался атаковать капитана хозяев Дениса Глушакова.

"Глушаков в тяжелой ситуации. Я слышал еще на разминке и при объявлении составов, как его освистывают, выкрикивают его имя. Это продолжалось весь матч. Понимаю, как Денису тяжело. Такое поведение фанатов - совершенно неправильно. Но здорово, что партнеры сразу же подошли к Денису и оказали ему помощь. Все видели, что фанат бежит прямо к Глушакову. Но другие игроки "Спартака", скажем, Адриано, были рядом. Так что опасности не было. Фанат хотел ударить, но этого ему сделать не удалось. Партнеры остановили.

Я никогда не видел подобного в своей карьере. Чтобы фанат выбегал на поле и хотел ударить своего же игрока - это слишком. Не знаю деталей проблем Глушакова в "Спартаке", но, надеюсь, впредь все стороны будут принимать верные решения, и все образуется", - цитирует Шваба "Спорт24".
Теги: Рапид Спартак
Сегодня, 23:17
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(2)
#9  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 23:57)
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online

А КАКИЕ ПОДРОБНОСТИ ВСЕ ЗНАЮТ....И ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ДИРЕКТОР РОДИОНОВ МОЛЧИТ... ВОТ КОМУ ПО МОРДЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАТЬ...ВЕТЕРАН СПАРТАКА ....НАЗЫВАЕТСЯ....МОЛЧИТ КАК МЫШЬ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#8  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 23:46)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
не знает подробностей Шваб, потому и понять не может!


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:41)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Misha Hetfild
Ростов не помойка . Вроде вы все помойки застолбили . Не ?

да я условно Ростов назвал
в какой-нибудь клуб второй восьмерки
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Седой  Россия (Сегодня, 23:33)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Когда речь о спартаке, то уже ничего не удивляет


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#5  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 23:32)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Хитрый Лис
Зачем доводить людей? Оставили бы Глушакова в дубле, и зимой тихо сплавили бы в Ростов. Игра Спартака ничего бы не потеряла. Нет, надо было с помпой вернуть его в состав и показушные флешмобы устраивать.

Ростов не помойка . Вроде вы все помойки застолбили . Не ? laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:25)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Но здорово, что партнеры сразу же подошли к Денису и оказали ему помощь.

Надо было было еще электрокар на поле выпустить, но для всей команды немощей.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 23:23)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эта мерзость фанатская уже и на Кононова посягает... Нет ума - считай, калека. Зато как они сами себе рады...
#Фратриюнамыло


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 23:23)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
как ему объяснить про ромашку и свинарник?
не поймёт ведь...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:22)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зачем доводить людей? Оставили бы Глушакова в дубле, и зимой тихо сплавили бы в Ростов. Игра Спартака ничего бы не потеряла. Нет, надо было с помпой вернуть его в состав и показушные флешмобы устраивать.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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