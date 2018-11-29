Футболист "Акхисара": мы играли против топ-команды

Футболист "Акхисара" Барбоза высказался о матче против "Краснодара" (1:2) в 5-м туре Лиги Европы."Это была очень тяжёлая игра, мы играли против топ-команды. Желаю удачи "Краснодару" в следующих играх", - сказал Барбоза.