Ари не понял вопрос журналиста и забыл название команды соперника (видео)





Нападающий "Краснодара" Ари продолжает демонстрировать свои знания русского языка и после матча с "Акхисаром" прокомментировал успехи своей команды.– На первых минутах мы играли очень плохо. Я был не очень сильно рад, когда команда забила со стандарта гол... Забыл, как называется?– Да! Когда "Акхисар". Потом у нас было больше концентрации, чтобы сделать то, что сказал тренер. Поэтому я счастлив, что мы победили. Хочу, чтобы мы выиграли "Севилью" и тогда точно все будет хорошо.– Если в матче с "Севильей" будет ничья, то у нас есть шанс оказаться на первом месте. Поэтому сейчас посмотрим, как они сыграют. Ничья – это очень хорошо для нас.www.rusfootball.info