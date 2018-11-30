Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

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Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал поражение «Спартака» от австрийского «Рапида» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы.

- Конечно, ожидания от этого матча были совершенно другие. И связаны они были с изменениями в тренерском штабе, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Как правило, с приходом нового наставника, команда достает где-то в глубине затаившиеся ресурсы и выплескивает их на поверхность. Так, наверное, все и представляли, что эти эмоции и желание показать себя в новом свете, болельщиков порадовать, оправдают лучшие ожидания. Но жизнь сегодня показала нечто обратное. Хотя Кононов по-своему относится к процессам, происходящим в команде: он, видимо, верит во все то, что есть у него под руками. И, наверное, у него есть серьезный разговор с командой. Они его пытаются или пытались убедить в том, что все эти люди - проверенные люди, они дадут определенный результат. Но первый тайм «Спартак» играл довольно прилично: и скорости держались, и хороший контроль мяча, и индивидуальные проявления достаточно уверенные, и счет открыли после хорошей комбинации...

- А что со «Спартаком» произошло в конце матча?

- Если говорить о концовке игры, то, думаю, что у игроков «Спартака» очень плохое физическое состояние. Команда, которая ему противостояла, далеко не гранд. Я бы сказал, что среднего уровня. Как только красно-белые давали «Рапиду» возможность играть на тех скоростях, на которых он может проявлять свое мастерство, соперник с удовольствием это делал. Так и получилось во втором тайме. «Спартак» сбросил игровую скорость - австрийская команда почувствовала уверенность, хорошо контролировала мяч и имела территориальное преимущество. «Спартак» же только изредка огрызался, и результат не заставил себя ждать. Так что нужно Кононову время. Не только для того чтобы разобраться с игроками, но и сделать все от него зависящее, чтобы команда и в тактическом плане обрела свое лицо и подтянула физические кондиции. Шансов на еврокубковую весну у «Спартака» слишком мало. Думаю, ему надо готовиться на будущий сезон и нынешний доводить до логического конца на внутренней арене.

- Кстати, о внутренней арене: в предстоящее воскресенье «Спартак» ждет дерби с «Локомотивом»...

- Да, это интересное дерби. Вне зависимости от занимаемых соперниками мест. Чьи здесь шансы предпочтительнее? Мне кажется, что у «Локомотива» они больше. Красно-зеленые сегодня лучше выглядят в физическом плане. Они гораздо быстрее. «Спартак» сегодня хватает минут на шестьдесят. Плюс у «Локомотива» есть позитивные эмоции после первой победы в Лиге чемпионов. Во всяком случае эмоциональный фон играет большую роль накануне матча. А дальше все будет зависеть от того, кто насколько способен проявить себя в конкретной игре. Но если сегодня наложить картинку игры одной команды на картинку другой, то я бы отдал предпочтение «Локомотиву».

Rusfootball.info
Теги: Спартак Игнатьев
Сегодня, 08:36
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#2  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 09:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ерунда это. После пропущенного гола забегали. Значит могут бегать. Почему до этого пешком ходили - это вопрос.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо быть Игнатьевым, чтобы понимать что команде насрать на то, что у нее нет физики. Она и не собирается ее подтягивать. Просто вдумайтесь закончен 1 круг чемпионат в разгаре, а команда как будто вчера с пляжей подъехала.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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