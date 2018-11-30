Игрок "Челси" стал самым молодым автором гола в ЛЕ за последние 9 лет

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои отметился забитым голом в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы с ПАОК (4:0).Форвард отличился в возрасте 18 лет 22 дней. Это самый "молодой" гол в турнире за последние 9 лет.В октябре 2009 года форвард "Партизана" Адем Ляич открыл счет в матче группового этапа против "Шахтера" в возрасте 18 лет 2 дней.