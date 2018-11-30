Определены 16 участников, вышедших в плей-офф Лиги Европы

Вчера, 29 ноября, состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.По итогам этого игрового дня в плей-офф Лиги Европы вышли следующие команды: "Зенит", "Бетис", "Фенербахче", "Спортинг", "РБ Зальцбург" и киевское "Динамо".Двумя неделями ранее, в 4-м туре, место в плей-офф турнира себе обеспечили: "Байер", "Цюрих", загребское "Динамо", "Арсенал", "Челси", "Айнтрахт" и "Лацио".Также стали известны имена трех представителей Лиги чемпионов, которые после 5-го тура группового этапа гарантировали себе место в весенней части ЛЕ - "Брюгге", "Бенфика" и "Валенсия".