Польская бригада арбитров рассудит "Краснодар" и "Севилью" в Лиге Европы

Польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански рассудит "Севилью" и "Краснодар" в последнем туре группового этапа Лиги Европы.Помогать судье будут его соотечественники Марцин Бонек и Давид Голис. Дополнительными ассистентами назначены Бартош Франковски и Збигнев Добрынин. Резервный рефери - Кжиштоф Мырмус.