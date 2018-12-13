"Спартак" определился с формой на матч против "Вильярреала" (фото)

Футболисты "Спартака" сегодня сыграют с "Вильярреалом" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы в домашнем комплекте формы."Вильярреал" – "Спартак": Лига Европы, групповой турнир, 13 декабря 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)