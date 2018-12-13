Максименко, Рассказов и Ломовицкий сыграют с "Вильярреалом" с первых минут

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 5 0 2 0 5 5 0 7
2 Рапид 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Ренджерс 5 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 5 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 5 2 0 0 6 2 +4 15
2 Лацио 5 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 5 0 1 1 3 4 -1 4
4 Марсель 5 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 5 1 0 1 3 3 0 8
4 Бешикташ 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Мальмё 5 1 0 1 2 2 0 6
4 Сарпсборг 08 5 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 5 2 0 0 3 1 +2 12
2 Севилья 5 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 5 1 0 1 3 6 -3 9
4 Акхисар 5 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 5 0 2 0 4 4 0 11
2 Астана 5 1 1 0 4 2 +2 8
3 Ренн 5 1 0 1 2 3 -1 6
4 Яблонец 5 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 5 2 0 0 2 0 +2 15
2 БАТЭ 5 1 0 1 3 4 -1 6
3 Види 5 0 0 2 0 3 -3 6
4 ПАОК 5 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Максименко, Рассказов и Ломовицкий сыграют с "Вильярреалом" с первых минут

"Спартак" и "Вильярреал" объявили составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Спартак": Максименко - Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо - Ломовицкий, Попов, Глушаков, Ханни - Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Селихов, Петкович, Джано, Самедов, Тимофеев, Ташаев, Роша.

"Вильярреал": Фернандес - Коста, Руиз, Алваро, Гаспар - Касерес, Форнальс, Фуего, Чуквезе - Экамби, Морено.
Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 20:00
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(2)
#9  styh  Советский Союз (Сегодня, 21:04)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Цитата: styh
Победы Спартаку.

Спасибо


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#8  Земляк Зёмы  КБ-Гостевая (Сегодня, 20:50)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
а где фернандо?
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 20:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: styh
Победы Спартаку.

Спасибо
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 20:40)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Ну в принципе норм состав,опорная зона конечно тревожит.

Да, опорная зона оставляет желать лучшего. Будем надеяться, что команда не посрамит великое имя клуба, и совершит настоящий подвиг, своим выходом в плей-офф, одного из престижных европейских кубков. И вернутся на Родину настоящими победителями, в этой неравной схватке.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Spartacus1971   (Сегодня, 20:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну в принципе норм состав,опорная зона конечно тревожит.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Scooter  МОСКВА (Сегодня, 20:19)
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Болеет за:
ЦСКА
neutral_face
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
#3  GPS   (Сегодня, 20:15)
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Нах тампона! Где Игнатов?


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 20:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
в опорной зоне совсем беда. и из запаса некем позицию усилить, если у Попова не пойдет
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  styh  Советский Союз (Сегодня, 20:02)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Победы Спартаку.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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