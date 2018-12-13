"Спартак" потерпел поражение от "Вильярреала" и занял последнее место в группе

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

"Спартак" потерпел поражение от "Вильярреала" и занял последнее место в группе

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Вильярреал" одержал победу над "Спартаком". Красно-белые завершили свое выступление в этом турнире на последнем месте.

Лига Европы

6 тур

"Вильярреал" – "Спартак" 2:0

Гол: Чуквезе, 11, Экамби, 48

"Вильярреал": Фернандес, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Касерес, Форнальс, Чуквезе (Касорла, 81), Фуэго, Экамби (Бакка, 73), Морено (Педрас, 77)

"Спартак": Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Попов, Ломовицкий (Ташаев, 56), Глушаков, Ханни (Роша, 67), Луиш, Адриано (Ананидзе 76)

Предупреждения: Ломовицкий, 23, Гонсалес, 73, Зе Луиш, 84, Джикия, 89, Кутепов, 90+1, Фернандес, 90+3

Удаления: Хуаме, 90
Теги: Спартак Вильярреал
Сегодня, 22:48
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#99  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:33)
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online

Хорошо что не смотрел..
По большому счёту еврокубки и не нужны, надо команду заново строить, время для этого нужно и никакой форсированной подготовки к февралю!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#98  Шмайхель   (Сегодня, 23:33)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зинки , бегите , там вас Славия чпокает.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#97  Сибирячок   (Сегодня, 23:32)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CHUCK NORRISS
Цитата: Сибирячок
Спартак унылое г***о. Тренер физрук, хозяин дурак. Фратрия ублюдки

Ты понимаешь,что ты теперь,-
Свой среди чужих, и чужой среди своих!)

Я не среди, я в толпе не хожу и в очередях не стою.

Цитата: Blessing
Цитата: Сибирячок
Спартак унылое г***о. Тренер физрук, хозяин дурак. Фратрия ублюдки

Повтори!relieved

Зенит говно, тренер физрук, хозяин банкрот, Вираж ублюдки

Цитата: сынок
а где фото из раздевалки))

Они на рентгеаппарате в очереди.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#96  сынок  CCCP (Сегодня, 23:30)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
а где фото из раздевалки))
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#95  Yuriah   (Сегодня, 23:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё нормально . Работаем дальше .
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#94  SPV 77  Брянск (Сегодня, 23:29)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все логично, физика на нуле, основной состав сформирован месяц назад, да и удача улетела в отпуск видимо вчера. Перерыв очень в тему
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#93  CHUCK NORRISS  Россия (Сегодня, 23:28)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Спартак унылое г***о. Тренер физрук, хозяин дурак. Фратрия ублюдки

Ты понимаешь,что ты теперь,-
Свой среди чужих, и чужой среди своих!)
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#92  Сибирячок   (Сегодня, 23:27)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Сибирячок
Спартак унылое г***о. Тренер физрук, хозяин дурак. Фратрия ублюдки

Повтори!relieved

Иди в пень. Так нормально?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#91  нетрал   (Сегодня, 23:27)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pisto
Специально слили говночашку?

они все всегда делают на зло! только кому? народу вероятно! который их не любит!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#90  Сибирячок   (Сегодня, 23:27)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Федун самолично выкрутил лампочку в конце тоннеля и наступил полнейший мрак.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#89  Blessing  Спб (Сегодня, 23:26)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Спартак унылое г***о. Тренер физрук, хозяин дурак. Фратрия ублюдки

Повтори!relieved


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#88  Сибирячок   (Сегодня, 23:26)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Сибирячок,
Забыл добавить глядя в зеркало, небрежно так - один я Д’Артаньян

и ты, арамис?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#87  kuzz  Москва (Сегодня, 23:25)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,
Забыл добавить глядя в зеркало, небрежно так - один я Д’Артаньян
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#86  pisto   (Сегодня, 23:24)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Специально слили говночашку?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#85  Злой конь   (Сегодня, 23:23)
  • -1
  •  (3)
online

Сказка про Россию в Лиге Европы.
Было в РПЛ три сына: Зенит умный был детина, Краснодар - и так, и сяк, Спартак вовсе был дурак smile 4 место!!! ЧЕТВЕРТОЕ!!! Нет, не в ЛЧ, а в сраной г0вночашке! laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#84  Сибирячок   (Сегодня, 23:22)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак унылое г***о. Тренер физрук, хозяин дурак. Фратрия ублюдки
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#83  Шмайхель   (Сегодня, 23:21)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Ребров отбил бы,Комбаров навесил бы,Ещенко пробежал..
Всё это будет ,только надеюсь,что в турнире ветеранов.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#82  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 23:19)
  • -1
  •  (3)

Сейчас не помешала бы поэзия шеф-повара.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#81  chubook   (Сегодня, 23:19)
  • +1
  •  (5)
online

Зато вчера свиньи визжали про второй состав Реала))) Про четвертое место и т.д. Как жи ущербны вы своих комментах были вчера и как еще более ущербны сейчас те, кто пишет про говночашку. Вчера играли пацаны которых вы же все оправляли в пердив в начале сезона и они бьют два раза Реал. Да не прошли, да не хватает стабильности но мне за них не стыдно, я вижу ,что они незажарвшиеся бойцы и бредят футболом А вам не стыдно за своих ?
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#80  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 23:17)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
А оно сегодня не в полном составе , а то порвали бы в клочья эту субмарину

Согласен! Ребров отбил бы,Комбаров навесил бы,Ещенко пробежал.....бы


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#79  Шмайхель   (Сегодня, 23:16)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
А где великое мастерство и самоотдача ОПГ?
А она сегодня не в полном составе , а то порвали бы в клочья эту субмарину .)


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#78  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 23:15)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
А где млять кот, никто не видел?

Внизу висит,свесив чёрные гетры


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#77  kuzz  Москва (Сегодня, 23:14)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А где млять кот, никто не видел?
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#76  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:14)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Цитата: Пивовед
Вы, собственно, когда в еврокубках участвуете, горлопан ?


Нефть нету-бензин нету --таньга нету -- еврокубков нету---а у вас пля --все есть - даже одна куйня лишняя и чяво?? шоколадноиудливые и те на в масть ---- Есть такая пословица---назвался груздем полезай в кузов,но не в жопу --- вот вы и там сидите --позорники ..


у вас банк есту, у банка пенёнзы есту, кто ж виноват, что банку милее велопрокат, чем вы.
так разбирайтесь с банком, зачем вы ему.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#75  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 23:13)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
Ну что, пожинаем плоды против Карреры?

Пожинаем плоды Карреры


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#74  сынок  CCCP (Сегодня, 23:11)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно полетят ли Измайлов с Родионовым в эконом классе назад с болелами)))
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#73  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 23:11)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Мы нищеброды..

Так поборитесь за букву!


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#72  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 23:11)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что, пожинаем плоды против Карреры?
Макаронник плохой, а ОПГ ромашка хорошая?
Конформист Кононов молодец, что в очередной раз дал шанс всем обиженным?
А что это за чехарда с вратарями?
А где великое мастерство и самоотдача ОПГ?
Оба евро-матча про***ли в одну калитку.
С крыльями помогли судейские ошибки.
С Локо весь второй тайм нас возили, хорошо паровозы с реализацией сильно страдают.
Без денежное Анжи победили и то вяло...
Ну и где встряска команды от смены тренера? Что за тухляк?
Такое ощущение, что клуб превратился в инструмент в пиар-войне по обелению Глушакова и на настоящие интересы команды всем давно наплевать((((
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#71  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 23:10)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sever8689
,Кутепов на выход без сожаления.

Ссанийшими тряпками


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#70  Volodia379   (Сегодня, 23:10)
  • +1
  •  (5)

Опять Ловчев скажет что пропал спартаковский дух и легионеры приехали для того что бы срубить бобла побольше! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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