"Краснодар" был разгромлен "Севильей"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

"Краснодар" был разгромлен "Севильей"

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на выезде с крупным счетом уступил "Севилье".

Лига Европы

6 тур

"Севилья" – "Краснодар" 3:0

Голы: Бен Йеддер, 5, 10, Банега, 49 (пен).

"Севилья": Вацлик, Гомес, Меркадо, Кариссу, Меса, Эскудеро, Банега (Амаду, 69), Васкес, Бен Йеддер (Навас, 72), Силва (Муриэль, 77), Промес.

"Краснодар": Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Вандерсон (Шишкин, 77), Классон, Перейра (Стоцкий, 51), Игнатьев (Куэва, 61).

Предупреждения: Газинский, 14, Рамирес, 40, Промес, 40, Банега, 65.
Удаление: Рамирес, 48.
Теги: Севилья Краснодар
Сегодня, 22:49
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(1)
#25  sparwik53  Виктор (Сегодня, 23:14)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Краснодар то вылетл ?Им вроде нельзя было с таким счетом проигрывать позорище днищенское.

Не вылетел , у него и очков больше чем у Стандарта, и по разнице мячей при 0-3 проходил бы. Но все-равно неприятный счет, такое впечатление что Спартак и Краснодар в мыслях уже были на пляжах теплых стран.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#24  imaginary   (Сегодня, 23:09)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Каборе можно не продлять, как так можно играть в первые минуты на выезде с Севильей...
да, он бывает хорош, но как правило с каким-нибудь условным уралом

Фьолусона не стал бы ругать, человек только в кубке в основе выходил пару раз
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#23  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 23:08)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Краснодар то вылетл ?Им вроде нельзя было с таким счетом проигрывать позорище днищенское.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#22  andrews74  Ухта (Сегодня, 23:07)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Севилья как-то легко забила 3 мяча и забила на игру. Краснодар не зря набирал очки, вот они и пригодились. С выходом в евровесну!
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#21  Yuriah   (Сегодня, 23:06)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Повезло быкам .
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#20  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 23:05)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Victor671b
MATPOCOB,
Ужасные ошибки в обороне в первом тайме сломали игру. Жаль что проиграли, но такой щелчок по носу очень вовремя, чтоб некоторых игроков и тренера отрезвить и опустить на землю. Надеюсь это принесет пользу весной


Согласен, что щелчок иногда нужен, но надеюсь соберутся, потому что это просто проигранная игра. Краснодар может играть гораздо лучше.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#19  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 23:02)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
С шашками наголо это только во внутреннем чемпионате проходит.Молодцы хоть запас создали заранее.С выходом в плей-офф!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#18  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:01)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Результат закономерен, Севилья у себя дома это отбойный молоток.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#17  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 23:00)
  • +3
  •  (3)

Надо искать защиту и вместо Кабаре. Ладно хоть прошли, у них игру смотреть интересно.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#16  Frankenstein   (Сегодня, 22:59)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
не повезло быкам,одного гола Севильи не хватило,чтобы слиться из этого недотурниришки))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#15  utekay  Россия (Сегодня, 22:58)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну ничего... В ЛЕ увидимся, больше то не с кем


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#14  molot327  Москва (Сегодня, 22:57)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар с выходом из группы!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#13  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Месть за раны реаловы...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#12  Volodia379   (Сегодня, 22:57)
  • +3
  •  (3)

Ладно хоть дальше прошли!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#11  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 22:56)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
MATPOCOB,
Ужасные ошибки в обороне в первом тайме сломали игру. Жаль что проиграли, но такой щелчок по носу очень вовремя, чтоб некоторых игроков и тренера отрезвить и опустить на землю. Надеюсь это принесет пользу весной
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#10  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 22:55)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
Краснодар раскатали как детей малых.

ЦСКА вчера сначала упёрся в обороне, а быкам обороняться в лом...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#9  imaginary   (Сегодня, 22:54)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
будет уроком господам легко-в-полуфиналистам

оборона дно, с ней надо что-то делать
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:53)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Спасибо туркам, что Стандарту не слили, а то и быки пролетели бы мимо весны.

при счете 0-3 не пролетели бы...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 22:53)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
на грани фола
с выходом, однако

Не понял...., что вышли что ли...., ну тогда Быки молодцы, с выходом!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:52)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Спасибо туркам, что Стандарту не слили, а то и быки пролетели бы мимо весны.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:51)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
на грани фола
с выходом, однако
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Злой конь   (Сегодня, 22:50)
  • +4
  •  (6)
online

Поздравляю с выходом laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#3  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 22:50)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Очень жаль. Разочарован. Ну как так?
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 22:50)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар раскатали как детей малых.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 22:50)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
куево как-то пошло... Хорошо хоть весну отстояли smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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