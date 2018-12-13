"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.Лига Европы6 турАмпаду, 32 (авто.), Негро, 56 - Виллиан, 30, Жиру, 75"Види": Ковачик, Юхаш, Фиола, Стопира, Винисиус, Него, Николов, Хаджич (Паткаи, 85), Миланов (Ковачич, 81), Хусти (Ходжич, 81), Щепович"Челси": Кабальеро, Эмерсон, Дзаппакоста, Кристенсен, Ампаду, Баркли, Фабрегас, Лофтус-Чик, Хадсон-Одой, Мората (Жиру, 45+1), Виллиан (Педро, 56)Предупреждения: Юхаш, 66, Хусти, 69, Винисиус, 74, Него, 76, Лофтус-Чик, 79