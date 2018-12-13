"Астана" вылетела из Лиги Европы

"Ренн" одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Астаной". Казахстанский клуб занял третье место в группе.Лига Европы6 турСарр, 66, 73"Ренн": Диалло, Траоре, Бенсебаини, Мешер, Да Сильва, Гренье, Буриго (Ньянг, 82), Андре, Бен-Арфа (Юну, 90+1), Сьебатшё (Йоханссон, 75), Сарр"Астана": Эрич, Рукавина, Постников, Аничич, Маевский, Томасов, Кляйнхайслер (Шомко, 86), Алмейда (Бейсебеков, 46), Зайнутдинов, Кабананга, Энрике (Муртазаев, 85)