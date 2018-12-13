"Краснодару" могут достаться "Челси", "Арсенал", "Наполи", "Интер" или "Валенсия"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|10
|2
|Цюрих
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Ворскла
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|6
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|10
|2
|Рапид
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|3
|Ренджерс
|6
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|6
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|18
|2
|Лацио
|6
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|Марсель
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|11
|2
|Мальмё
|6
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|9
|3
|Бешикташ
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|6
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|12
|2
|Краснодар
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|3
|Стандард
|6
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|10
|4
|Акхисар
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Ренн
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Астана
|6
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|Яблонец
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|16
|2
|БАТЭ
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|9
|3
|Види
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|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|7
|4
|ПАОК
|6
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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"Краснодару" могут достаться "Челси", "Арсенал", "Наполи", "Интер" или "Валенсия"
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на "сеяных" и "несеяных". В число первых попадут 12 победителей групп и четыре из восьми команд, перешедших из Лиги чемпионов (лучшие из занявших третьи места). А "несеяные" – это 12 вторых команд и еще четыре бывших участника ЛЧ-2018/19.
Среди "сеяных" уже оказались "Арсенал", "Челси", "Наполи", "Интер", "Валенсия", "Айнтрахт" Ф, "Динамо" З, "Зальцбург", "Бенфика", "Вильярреал", "Генк", "Севилья", "Динамо" К, "Зенит". А вот "Краснодар" будет "несеяным".
По условиям процедуры жеребьевки в одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе (то есть "быки" не встретятся с "Севильей"), а также представители одной и той же страны ("Краснодар" и "Зенит"). Кроме того, по разным парам разведут "Краснодар" и киевское "Динамо".
"Сеяные" первые матчи проведут в гостях, ответные – дома.
Для игр 1/16 финала выделены следующие даты:
первые матчи – 14 февраля,
ответные – 21 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала должна пройти 22 февраля, матчи этого раунда – 7 и 14 марта. Жеребьевки 1/4, 1/2 финала и финала запланированы на 15 марта, четвертьфинальные встречи – на 11 и 18 апреля, полуфиналы – на 2 и 9 мая. Финал состоится 29 мая в Баку.
"Спорт-Экспресс"
Среди "сеяных" уже оказались "Арсенал", "Челси", "Наполи", "Интер", "Валенсия", "Айнтрахт" Ф, "Динамо" З, "Зальцбург", "Бенфика", "Вильярреал", "Генк", "Севилья", "Динамо" К, "Зенит". А вот "Краснодар" будет "несеяным".
По условиям процедуры жеребьевки в одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе (то есть "быки" не встретятся с "Севильей"), а также представители одной и той же страны ("Краснодар" и "Зенит"). Кроме того, по разным парам разведут "Краснодар" и киевское "Динамо".
"Сеяные" первые матчи проведут в гостях, ответные – дома.
Для игр 1/16 финала выделены следующие даты:
первые матчи – 14 февраля,
ответные – 21 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала должна пройти 22 февраля, матчи этого раунда – 7 и 14 марта. Жеребьевки 1/4, 1/2 финала и финала запланированы на 15 марта, четвертьфинальные встречи – на 11 и 18 апреля, полуфиналы – на 2 и 9 мая. Финал состоится 29 мая в Баку.
"Спорт-Экспресс"
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