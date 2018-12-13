"Краснодару" могут достаться "Челси", "Арсенал", "Наполи", "Интер" или "Валенсия"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

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"Краснодару" могут достаться "Челси", "Арсенал", "Наполи", "Интер" или "Валенсия"

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря в Ньоне и начнется в 15.00 по московскому времени. Перед ней 32 команды разобьют на "сеяных" и "несеяных". В число первых попадут 12 победителей групп и четыре из восьми команд, перешедших из Лиги чемпионов (лучшие из занявших третьи места). А "несеяные" – это 12 вторых команд и еще четыре бывших участника ЛЧ-2018/19.

Среди "сеяных" уже оказались "Арсенал", "Челси", "Наполи", "Интер", "Валенсия", "Айнтрахт" Ф, "Динамо" З, "Зальцбург", "Бенфика", "Вильярреал", "Генк", "Севилья", "Динамо" К, "Зенит". А вот "Краснодар" будет "несеяным".

По условиям процедуры жеребьевки в одной паре не могут оказаться команды, игравшие в одной группе (то есть "быки" не встретятся с "Севильей"), а также представители одной и той же страны ("Краснодар" и "Зенит"). Кроме того, по разным парам разведут "Краснодар" и киевское "Динамо".

"Сеяные" первые матчи проведут в гостях, ответные – дома.

Для игр 1/16 финала выделены следующие даты:

первые матчи – 14 февраля,

ответные – 21 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала должна пройти 22 февраля, матчи этого раунда – 7 и 14 марта. Жеребьевки 1/4, 1/2 финала и финала запланированы на 15 марта, четвертьфинальные встречи – на 11 и 18 апреля, полуфиналы – на 2 и 9 мая. Финал состоится 29 мая в Баку.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Краснодар
Сегодня, 23:26
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 23:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
и ни единого шанса на проход дальше.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 23:28)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мда... Любой из них будет более чем достаточно.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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