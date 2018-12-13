Олег Кононов: не удовлетворен своим стартом в "Спартаке"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Олег Кононов: не удовлетворен своим стартом в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения в заключительном матче группового турнира Лиги Европы от "Вильярреала" (0:2) впервые после своего назначения был выбит из колеи вопросами журналистов.

– Начиная с первого тайма, не удались нам первые минуты. Пропустили быстрый гол. Было много ошибок. Но сразу же после гола мы неплохо начали играть. Создали опасные моменты. Хотелось, чтобы забили из выгодных положений. Надо было выигрывать, рисковали. И в первом тайме, и во втором пропускали контратаки. В целом игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и "Вильярреал" показали неплохой футбол. Испанцам улыбнулась удача, и они забили два гола. А мы из выгодных позиций не смогли забить.

– Первая задача, которая была поставлена перед вами, не выполнена. Разбор полетов будет?

– Разбор полетов я буду делать в раздевалке. Что касается руководства, будет встреча по итогам года, и мы все обсудим.

– Вы сказали, этот матч будет финалом для вас. Но нам показалось, футболисты не отдали себя полностью игре.

– Думаю, игроки отдали все силы, которые у них есть. Все силы. Возможно, нам не удались первые минуты, но затем игра была равна.

– Подведите, пожалуйста, итог вашему старту в "Спартаке".

– Ставлю большие задачи. Высокие. Как хотите, так и пишите. Я лично не удовлетворен.

– А своевременно ли вы зашли в "Спартак"? Не стоило ли дождаться зимней паузы? И уверены ли вы, что игроки отдали все силы?

– Я выбрал сам это – про заход в "Спартак" Решение было моментальным. Было предложение – я знаю, на что иду. Доволен тем, какая работа была проведена, какая будет. Кое-что нам удалось в чемпионате. Были на десятом месте, сейчас на четвертом. Шесть очков от первого места. Есть ответный матч в Кубке, впереди два серьезных соревнования. Состояние игроков на данный момент такое! Нужно иметь функциональную подготовку. Психологическую и тактическую. Мы работаем со "Спартаком" совсем недавно. Нам не удалось вместе с игроками достичь того, что хотели.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак
Вчера, 23:39
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9
(5)
#9  Freddy   (Сегодня, 00:57)
  • -1
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Цитата: Злой конь
2 судейские победы в РПЛ, позор в ЛЕ

ты то что сияешь бивень?В РПЛ у вас каждая вторая победа кабинетная,ну а в ЛЧ,вас пльзенят регулярно и как бэ сливают вас joy
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  anonymous   (Сегодня, 00:40)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Lokoflesh
В Спартаке такое редко бывает, что новый тренер недоволен дебютом.
Зато после позорного изгнания из Спартака все тренеры бывают и довольными и радостными.

не все, зачем было Карреру менять, если смысла нет? Кононов дешевле?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#7  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:23)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
В Спартаке такое редко бывает, что новый тренер недоволен дебютом.
Зато после позорного изгнания из Спартака все тренеры бывают и довольными и радостными.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#6  anonymous   (Сегодня, 00:19)
  • +1
  •  (1)

удовлетворение приходит со временем
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Вчера, 23:48)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: TaZ
Да вы только поменяли

Шило на мыло? Нам тренер нужен вообще то.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Батька   (Вчера, 23:47)
  • 0
  •  (8)

Не ну проиграли и проиграли ....подготовка реально слабая летом проведена !!

Моментов создали море ...пропустили с двух ошибок ...рикошетов !!
Могли забить и 10 годов просто невезение такое бывает ...

ЖИГО, Зобнин, Селихов ....пару покупок ....ситуацию.улучшат в разы по весне !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  Злой конь   (Вчера, 23:46)
  • +2
  •  (6)
online

2 судейские победы в РПЛ, позор в ЛЕ smile
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#2  TaZ  Воронеж (Вчера, 23:44)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Чемодан-вокзал-Курск. Там в Авангарде тренера уволили.
Да вы только поменяли
Регистрация: 26.11.2012 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Вчера, 23:43)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Чемодан-вокзал-Курск. Там в Авангарде тренера уволили.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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