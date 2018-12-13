Олег Кононов: не удовлетворен своим стартом в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения в заключительном матче группового турнира Лиги Европы от "Вильярреала" (0:2) впервые после своего назначения был выбит из колеи вопросами журналистов.– Начиная с первого тайма, не удались нам первые минуты. Пропустили быстрый гол. Было много ошибок. Но сразу же после гола мы неплохо начали играть. Создали опасные моменты. Хотелось, чтобы забили из выгодных положений. Надо было выигрывать, рисковали. И в первом тайме, и во втором пропускали контратаки. В целом игра была обоюдоострой, интересной. И мы, и "Вильярреал" показали неплохой футбол. Испанцам улыбнулась удача, и они забили два гола. А мы из выгодных позиций не смогли забить.– Разбор полетов я буду делать в раздевалке. Что касается руководства, будет встреча по итогам года, и мы все обсудим.– Думаю, игроки отдали все силы, которые у них есть. Все силы. Возможно, нам не удались первые минуты, но затем игра была равна.– Ставлю большие задачи. Высокие. Как хотите, так и пишите. Я лично не удовлетворен.– Я выбрал сам это – про заход в "Спартак" Решение было моментальным. Было предложение – я знаю, на что иду. Доволен тем, какая работа была проведена, какая будет. Кое-что нам удалось в чемпионате. Были на десятом месте, сейчас на четвертом. Шесть очков от первого места. Есть ответный матч в Кубке, впереди два серьезных соревнования. Состояние игроков на данный момент такое! Нужно иметь функциональную подготовку. Психологическую и тактическую. Мы работаем со "Спартаком" совсем недавно. Нам не удалось вместе с игроками достичь того, что хотели.