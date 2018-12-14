Денис Глушаков после матча с "Вильярреалом" не стал общаться с журналистами

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:2) вновь проигнорировал СМИ.По микст-зоне он проследовал молча, несмотря на просьбу дать интервью.В Испании 31-летний полузащитник провел на поле все 90 минут.