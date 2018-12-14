Зе Луиш: большой босс запретил нам общаться с прессой

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала" (0:2) отметил, что команде запретили общаться с прессой. Напомним, что красно-белые не смогли выйти в плей-офф.– Нам запретили общаться, – сказал Зе Луиш.– Большой босс, – пояснил форвард.Кто имелся в виду, Зе Луиш не уточнил.