Зе Луиш: большой босс запретил нам общаться с прессой

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Зе Луиш: большой босс запретил нам общаться с прессой

Нападающий "Спартака" Зе Луиш после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вильярреала" (0:2) отметил, что команде запретили общаться с прессой. Напомним, что красно-белые не смогли выйти в плей-офф.

– Нам запретили общаться, – сказал Зе Луиш.

– Кто?

– Большой босс, – пояснил форвард.

Кто имелся в виду, Зе Луиш не уточнил.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 00:17
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11
(4)
#11  yuri  спб (Сегодня, 00:53)
  • -1
  •  (1)

Цитата: CSKA085
спартаГ команда идиотов))))

Не скажите, сэр). Гораздо хуже, чем можно подумать. Секта собиралась растерзать кота на месте ... На месте оталась куча говна и некоторые газеты. Он бегло просмотрел последние известия . Ему было действительно жаль , но время было уже не изменить.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  CSKA085  Москва (Сегодня, 00:46)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Представителей СМИ удивил тот факт, что автобус заехал на стадион передом, а не задом, как это делают остальные.

- Почему автобус "Спартака" не стал заезжать на стадион задом, как делают остальные? - прозвучал вопрос от испанских журналистов.

- Это наше поверье. Мы не можем заехать на стадион задом, - ответил Кононов.

- Вы поэтому и идете внизу таблицы ("Вильярреал" занимает в чемпионате Испании 17-е место. - Прим. "), что задом заезжаете. А если бы заезжали передом, боролись бы с "Барселоной", - добавил руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг.

спартаГ команда идиотов))))
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#9  karfagen  Dresden (Сегодня, 00:45)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
капитан опять за старое взялся


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#8  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:37)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Большой Масса не разрешает разговаривать)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#7  Riders1990  bunker (Сегодня, 00:37)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Гинер небось

Не,Овчинников.Он главный Босс)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#6  Злой конь   (Сегодня, 00:28)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Хитрый Лис
Глушаков что-ли?

Да, угрожал вы...ать всех н...й, связями с Дворковичем, Лавровым и чеченами если хоть кто-то пасть откроет нах...й laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 00:26)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Глушаков что-ли?

Трахтенберг.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:25)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков что-ли?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:21)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: anonymous
Гинер небось

Есть побольше босс - Глушак-сан.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 00:21)
  • -1
  •  (3)

Огромный серый кот внушал по меньшей мере уважение- Пробковый шлем, кнут в одной руке а в другой ревОльвер.- . Сэр не испить ли Вам кофейку или на худой конец пивка? -Боьшой босс рыгнул - негры должны залезть. -Куда, сэр ? Наверх !- рявкнул кот- огнемет медленно слезал с плеча огромного босса- обезьяны почувствовали вожака стаи - ноги дрожали , а лбы покрылись испариной.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 00:17)
  • +4
  •  (6)

Гинер небось
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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