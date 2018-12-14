"Зенит" пропустил два безответных мяча от "Славии"

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

"Зенит" пропустил два безответных мяча от "Славии"

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" потерпел поражение от "Славии".

Лига Европы

6 тур

"Славия" П – "Зенит" 2:0

Голы: Змрхаль, 32, Стох, 42

"Славия": Коларж - Нгаде-Нгаджуи, Цоуфал, Зелены, Кудела - Змргал, Гушбауэр, Соучек, Стох - Шкода, Олайинка.

"Зенит": Кержаков - Маммана, Набиуллин, (Мак, 46), Нету, Мевля - Смольников, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Шатов, (Кузяев, 73), - Заболотный, (Дриусси, 46).

Предупреждения: Шкода, 25, Набиуллин, 36, Эрнани, 67, Стох, 85
Теги: Зенит Славия
Сегодня, 00:52
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#15  sssh53  Москва (Сегодня, 01:20)
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Спартак и Локомотив исключительно административные команды. ЦСКА - там ребята совсем молодые. Им с Реалом интересно, а с Витторией нет. Так и гуляют. Краснодар свое дело сделал, но к Европе пока не особо готов. Севилья возила носом весь матч. Могла бы и больше забить, если бы захотела. Зенит собран из лоскутков. Из того, что сегодня было на поле оставить можно человек трех-четырех. Оздоев, Набиуллин, Заболотный, Ернани точно на выход и еще человек шесть под вопросом. Лимиту браво - и сборную не усилили и клубы потеряли
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 01:11)
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да вообще покуй. Первое место есть? Все остальное недалеким людям на растерзание с последних мест. Спокойной ночи.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  imaginary   (Сегодня, 01:10)
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Болеет за:
«Краснодар»
ещё раз, что в основе делает Заболотный?
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#12  Pimen  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:06)
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Болеет за:
«Зенит»
Игра Зенита уже давно унылое зрелище. Советую Семаку 100 раз посмотреть
первый гол. Г-н Семак у Вас обороняются все ,а в итоге никто. Футболисты не знают
своих позиций, не говоря об игровой дисциплине. Нет игры.Не видно тренерской
руки. Да и сам Сергей выглядит пришибленным.Говорят,не время спрашивать с
тренера. А когда время? Жалко мне Семака. Решил широко шагнуть и похоже
порвал штаны.
Регистрация: 19.03.2018 [жалоба]
#11  Злой конь   (Сегодня, 01:01)
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online

Цитата: Blessing
Ура, перерыв,- подумал Семак, а внутренний голос ему в ответ: А дальше то что?

а завтра будет завтра smirk
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#10  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну вот и коллективчик дармоедов на выход... 11 человек в зарплатной ведомости, чего думать, продать и строить Команду....однозначно.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#9  Yuriah   (Сегодня, 01:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Зениту видимо денег пока не надо .
Регистрация: 12.08.2016 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 00:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Ура, перерыв,- подумал Семак, а внутренний голос ему в ответ: А дальше то что?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:55)
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Болеет за:
«Ростов»
Тот случай. когда вообще ничего говорить не хочется... Все хороши - и "Спартак", и "Зенит", и "Краснодар" с Локо... Цска мог скрасить, но в итоге - 4-е место...
Всем - спокойной ночи!
Матюкнуться бы...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#6  DMS  Советский союз (Сегодня, 00:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну и ладно.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бесславное завершение евросезона нашими клубами, Краснодару и Зениту поправить результаты весной, а теперь по домам.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 00:54)
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маркизиа мешок с гомном, приехал в "китай" получку получать, пешком гуляя.

"и тааак сойдёт" (с) блеать..


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#3  nofrills  Москва (Сегодня, 00:53)
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
знатно газовик чпокнули, да и еще - сашу жалко
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 00:53)
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
вас тоже с обосравшись.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 00:53)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да уж, денёк сегодня для русских клубов выдался дерьмовый.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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