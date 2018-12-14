На стадионе "Славии" случился конфликт между болельщиками хозяев и "Зенита"

13 декабря в Праге прошел матч шестого тура группового раунда Лиги Европы между "Славией" и "Зенитом".По ходу первого тайма игры на трибунах стадиона "Эден" случился конфликт между болельщиками команд, во время над одним из секторов летали брошенные фанатами оторванные стулья.Конфликт произошел, когда болельщики сине-бело-голубых, купившие билеты на игру возле фанатского сектора, но не на него, стали поддерживать "Зенит" среди поклонников чешской команды. В результате беспорядки удалось погасить с помощью стюардов, которые отсадили чешских болельщиков с сектора.