"Спартак" выходил в евровесну всего один раз за последние 8 сезонов

"Спартак", проиграв вчера "Вильярреалу" (0:2), занял четвертое место в группе и не смог попасть в весеннюю часть еврокубков.Красно-белые всего один раз за последние восемь сезонов смог выйти в плей-офф еврокубков – это произошло в прошлом сезоне, когда москвичи заняли третье место в группе Лиги чемпионов и попали в плей-офф Лиги Европы.