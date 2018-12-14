"Спартак" выходил в евровесну всего один раз за последние 8 сезонов

Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

"Спартак" выходил в евровесну всего один раз за последние 8 сезонов

"Спартак", проиграв вчера "Вильярреалу" (0:2), занял четвертое место в группе и не смог попасть в весеннюю часть еврокубков.

Красно-белые всего один раз за последние восемь сезонов смог выйти в плей-офф еврокубков – это произошло в прошлом сезоне, когда москвичи заняли третье место в группе Лиги чемпионов и попали в плей-офф Лиги Европы.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(1)
#8  Седой  Россия (Сегодня, 13:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зато наши невыходы хорошо считают, о своих забыли)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 13:00)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Зато стабильность,хоть и такая позорная..

Ёпамать, не пиздел бы ты о Спартаке. Свою статистику посмотри по выходам в весну, убогий чмошник
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Charodei  Борзя (Сегодня, 12:42)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Зато стабильность,хоть и такая позорная..
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#5  Manchester United   (Сегодня, 12:42)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
Убогий говно клуб. На пушечный выстрел это дерьмо не подпускать к еврокубкам

Так вас и не пускают,ежегодная европейская забава,слей конюшню из ЛЧ успешно продолжена,сначала Мауриньо,а теперь и Рома приняла эстафету,а то привыкли на дурачка проскакивать,жуй солому ослик,радуйся исторической победе)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#4  Borg  Burg (Сегодня, 12:35)
  • 0
  •  (2)

Цитата: yuri
Отсталость не исправить уже, только добивать, сэр.


Их и добивать не надо. Пердун сам успешно справляется с добиванием спатака. Ежегодно втаптывает в гавно все глубже и глубже. Вот сечас новый этап- нанял тренеришку - звездобола))))) Игра - полный отстой, тупой пас ближнему, зато интервью ежедневно, по несколько штук.))))
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 11:54)
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: Lols
Убогий говно клуб. На пушечный выстрел это дерьмо не подпускать к еврокубкам. Пускай с Уралами и Ахматами борются за лидерство второй восьмерки.

Верно. Пускай эта массовая борщевая дрянь лепит свои лозугнги.. Отсталость не исправить уже, только добивать, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Lols  Лондон (Сегодня, 11:53)
  • +8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Убогий говно клуб. На пушечный выстрел это дерьмо не подпускать к еврокубкам. Пускай с Уралами и Ахматами борются за лидерство второй восьмерки.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:50)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Карпиным. Потом был разгром Аякса.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.