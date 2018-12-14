"Спартак" выходил в евровесну всего один раз за последние 8 сезонов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|5
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|10
|2
|Цюрих
|5
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|5
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|5
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|15
|2
|Селтик
|5
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|5
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|4
|Русенборг
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|5
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|5
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|5
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|13
|2
|Фенербахче
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|5
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|4
|4
|Андерлехт
|5
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|5
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|13
|2
|Спортинг
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Ворскла
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|5
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|11
|2
|Милан
|5
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|3
|Олимпиакос
|5
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|6
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|10
|2
|Рапид
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|3
|Ренджерс
|6
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|6
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|18
|2
|Лацио
|6
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|Марсель
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|11
|2
|Мальмё
|6
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|9
|3
|Бешикташ
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|6
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|12
|2
|Краснодар
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|3
|Стандард
|6
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|10
|4
|Акхисар
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Ренн
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Астана
|6
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|Яблонец
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|16
|2
|БАТЭ
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|9
|3
|Види
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|7
|4
|ПАОК
|6
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:50
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (3)
Валерий Рейнгольд: самоотдача — не пробег в километрах, а когда игроки готовы друг за друга жизнь отдать (3)
09:43
Волевой "Краснодар", провальный "Спартак", парадоксальный ЦСКА - главные цифры еврокубковой осени наших команд (7)
Волевой "Краснодар", провальный "Спартак", парадоксальный ЦСКА - главные цифры еврокубковой осени наших команд (7)
03:50
Сергей Прядкин: не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требованиям РФС и РПЛ! (5)
Сергей Прядкин: не будут у нас играть в манежах, не соответствующих требованиям РФС и РПЛ! (5)
Вчера, 23:49
Софьян Ханни: вижу, что Кононов мне доверяет (2)
Софьян Ханни: вижу, что Кононов мне доверяет (2)
Вчера, 23:39
Олег Кононов: не удовлетворен своим стартом в "Спартаке" (14)
Олег Кононов: не удовлетворен своим стартом в "Спартаке" (14)
Вчера, 23:30
Ужасная игра и разгромное поражение. Что это было в исполнении "Краснодара"? Хорошо, что "Акхисар" помог (6)
Ужасная игра и разгромное поражение. Что это было в исполнении "Краснодара"? Хорошо, что "Акхисар" помог (6)
Вчера, 23:06
"Астана" вылетела из Лиги Европы
"Астана" вылетела из Лиги Европы
Вчера, 23:04
"Челси" сыграл вничью с "Види"
"Челси" сыграл вничью с "Види"
Вчера, 22:49
"Краснодар" был разгромлен "Севильей" (32)
"Краснодар" был разгромлен "Севильей" (32)
Вчера, 22:07
Хорхе Сампаоли возглавит "Сантос"
Хорхе Сампаоли возглавит "Сантос"
Вчера, 21:33
Глава Калининградской области рассказал о затратах на построенный к ЧМ-2018 стадион (4)
Глава Калининградской области рассказал о затратах на построенный к ЧМ-2018 стадион (4)
Вчера, 21:13
Тарасов и Смолов поддержали Кокорина и Мамаева (видео) (7)
Тарасов и Смолов поддержали Кокорина и Мамаева (видео) (7)
Вчера, 21:05
Сальваторе Боккетти перенес операцию (2)
Сальваторе Боккетти перенес операцию (2)
Вчера, 20:50
Софьян Ханни: не понимаю, почему, но мне хорошо в Москве (1)
Софьян Ханни: не понимаю, почему, но мне хорошо в Москве (1)
Вчера, 20:30
Рауль Рианчо: мы с Сергеем Ребровым были семьей, но без секса (17)
Рауль Рианчо: мы с Сергеем Ребровым были семьей, но без секса (17)
Вчера, 20:02
Стали известны составы "Севильи" и "Краснодара" (1)
Стали известны составы "Севильи" и "Краснодара" (1)
"Спартак" выходил в евровесну всего один раз за последние 8 сезонов
"Спартак", проиграв вчера "Вильярреалу" (0:2), занял четвертое место в группе и не смог попасть в весеннюю часть еврокубков.
Красно-белые всего один раз за последние восемь сезонов смог выйти в плей-офф еврокубков – это произошло в прошлом сезоне, когда москвичи заняли третье место в группе Лиги чемпионов и попали в плей-офф Лиги Европы.
Красно-белые всего один раз за последние восемь сезонов смог выйти в плей-офф еврокубков – это произошло в прошлом сезоне, когда москвичи заняли третье место в группе Лиги чемпионов и попали в плей-офф Лиги Европы.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.