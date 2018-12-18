"Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале" - "Байер" опасается краснодарских холодов (видео)

When you realize you’re playing in Russia in February... #UEL pic.twitter.com/tK3XI1GHCp — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 17, 2018

Согласно результатам жеребьевки леверкузенский "Байер" сыграет с "Краснодаром" в 1/16 Лиги Европы.Пресс-служба немецкого клуба отреагировала на результаты жеребьевки твитом с героем сериала "Игра престолов" Джоном Сноу."Когда понимаешь, что придется играть в России в феврале. Хотя они находятся южнее Леверкузена. Возможно, все не так плохо", – написано в твиттере.