Вячеслав Малафеев о "Фенербахче": не самый слабый соперник, но проходить его мы должны

Спортивный директор "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы."Соперник нам достался не самый слабый, мягко говоря. Но были и менее предпочтительные варианты. В итоге - что есть, то есть. Чем сильнее соперники, тем больше уверенности у команды. Тем более "Фенербахче" можно обыгрывать и проходить дальше.Понятно, что многие специалисты уже заверяют, что "Зенит" должен проходить турецкую команду легко, даже глазом не моргнув. Однако соперник очень непростой. Команде предстоит серьезная подготовка.Конечно, играть в Турции всегда не подарок. Болельщики там - сумасшедшие. Но надеюсь и наши не останутся в стороне - на "Газпром Арене" в ответной игре тоже будет горячо", – сказал Малафеев.