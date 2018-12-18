Вячеслав Малафеев о "Фенербахче": не самый слабый соперник, но проходить его мы должны

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Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 6 2 0 0 7 4 +3 13
2 Цюрих 6 2 0 0 2 0 +2 10
3 АЕК 6 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 6 0 0 2 2 4 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 6 2 0 0 6 3 +3 18
2 Селтик 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 6 1 0 1 5 4 +1 7
4 Русенборг 6 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 6 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 6 1 0 1 1 1 0 10
3 Бордо 6 0 0 2 1 3 -2 7
4 Копенгаген 6 1 1 0 3 2 +1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 6 2 0 0 6 1 +5 14
2 Фенербахче 6 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 6 1 0 1 1 2 -1 7
4 Андерлехт 6 0 0 2 0 3 -3 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 6 2 0 0 7 2 +5 16
2 Спортинг 6 2 0 0 4 1 +3 13
3 Ворскла 6 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 6 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 6 1 1 0 3 0 +3 12
2 Олимпиакос 6 0 1 1 1 3 -1 10
3 Милан 6 2 0 0 4 1 +3 10
4 Дюделанж 6 0 0 2 0 4 -4 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

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Вячеслав Малафеев о "Фенербахче": не самый слабый соперник, но проходить его мы должны

Спортивный директор "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

"Соперник нам достался не самый слабый, мягко говоря. Но были и менее предпочтительные варианты. В итоге - что есть, то есть. Чем сильнее соперники, тем больше уверенности у команды. Тем более "Фенербахче" можно обыгрывать и проходить дальше.

Понятно, что многие специалисты уже заверяют, что "Зенит" должен проходить турецкую команду легко, даже глазом не моргнув. Однако соперник очень непростой. Команде предстоит серьезная подготовка.

Конечно, играть в Турции всегда не подарок. Болельщики там - сумасшедшие. Но надеюсь и наши не останутся в стороне - на "Газпром Арене" в ответной игре тоже будет горячо", – сказал Малафеев.

Матч ТВ
Теги: Зенит Фенербахче Малафеев
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