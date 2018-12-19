Александр Ерохин - о "Фенербахче": это серьезныи? соперник вне зависимости от их места в таблице

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы."Фенербахче" – серьезный соперник вне зависимости от того, на каком месте они идут в чемпионате. С турецкими командами всегда непросто.Плеи?-офф Лиги Европы – это матчи, в которых нужно дать результат здесь и сейчас, поэтому любая команда может выступить сильно в отдельно взятом матче. Но у нас есть время для того, чтобы хорошо подготовиться", - сказал Ерохин.