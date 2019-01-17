"Я тебя убью" - Роберто Сольдадо пригрозил Луишу Нету

Нападающий "Фенербахче" Роберто Сольдадо пригрозил защитнику "Зенита" Луишу Нету, который ранее защищал цвета турецкого клуба на правах аренды."Зенит" встретится с "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды проведут 12 февраля в Стамбуле, ответная встреча состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге."Мы делили комнату на базе, остались хорошими друзьями. Насколько я знаю, он не сможет сыграть из-за травмы, хотя, возможно, что-то изменилось. Сразу после жеребьевки он написал мне: "Я тебя убью!" Вообще, мы часто с ним подшучиваем, постоянно сталкивались на тренировках, пытались обыграть друг друга", - сказал нету.