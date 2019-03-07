"Арсенал" - "Наполи": стали известны стартовые составы

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|...
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Лента новостей:
22:24
Гулиев избивает пешехода (видео) (9)
Гулиев избивает пешехода (видео) (9)
18:51
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (7)
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (7)
17:30
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (9)
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (9)
16:49
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге (1)
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге (1)
13:32
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
13:20
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (12)
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (12)
"Арсенал" - "Наполи": стали известны стартовые составы
"Арсенал" и "Наполи" объявили составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.
"Арсенал" : Чех, Мэйтланд-Найлс, Сократис, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра, Рэмси, Езил, Ляказетт, Обмамеянг
"Наполи": Мерет, Хюсай, Максимович, Кулибали, Руй, Кальехон, Аллан, Фабиан, Зелиньски, Инсинье, Мертенс
"Арсенал" : Чех, Мэйтланд-Найлс, Сократис, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра, Рэмси, Езил, Ляказетт, Обмамеянг
"Наполи": Мерет, Хюсай, Максимович, Кулибали, Руй, Кальехон, Аллан, Фабиан, Зелиньски, Инсинье, Мертенс
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.