"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0

Who else? Aaron Ramsey after putting Arsenal in front ?#UEL pic.twitter.com/yn7H5tDpKK — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 11, 2019

После первого тайма центрального матча четвертьфинала Лиги Европы лондонский "Арсенал" уверенно ведёт на своём полеЗабитыми мячами отметились Аарон Рэмси и оформивший гол в свои ворота Кулибали