Жоау Фелиш оформил хет-трик в ворота "Айнтрахта" и побил рекорд турнира

19-летний полузащитник португальской "Бенфики" Жоау Фелиш оформил хет-трик в ворота немецкого "Айнтрахта" в матче четвертьфинала Лиги Европы, после чего расплакался на футбольном полеФорвард стал стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы - ему 19 лет 152 дня.Во втором тайме "Бенфика" ведёт в игре против "Айнтрахта" со счётом 4:1