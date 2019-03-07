«Арсенал» полностью переиграл «Наполи», но ещё может поплатиться за низкую реализацию

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|...
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Лента новостей:
Вчера, 23:58
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
Вчера, 23:43
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ"
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ"
Вчера, 23:27
Неймар вернулся в общую группу
Неймар вернулся в общую группу
Вчера, 22:49
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
Вчера, 22:33
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (21)
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (21)
Вчера, 22:24
Гулиев избивает пешехода (видео) (58)
Гулиев избивает пешехода (видео) (58)
Вчера, 22:15
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (15)
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (15)
Вчера, 22:07
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Вчера, 21:59
Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду
Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду
Вчера, 20:57
Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России (2)
Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России (2)
Вчера, 20:38
Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры
Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры
Вчера, 20:14
Аяз Гулиев: восхищаюсь Криштиану Роналду (8)
Аяз Гулиев: восхищаюсь Криштиану Роналду (8)
Вчера, 19:17
КДК РФС оштрафовал "Спартак" и ЦСКА более чем на полмиллиона рублей по итогам дерби (5)
КДК РФС оштрафовал "Спартак" и ЦСКА более чем на полмиллиона рублей по итогам дерби (5)
Вчера, 19:14
Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева (1)
Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева (1)
Вчера, 18:51
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (9)
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (9)
Вчера, 18:34
На тренировке "Баварии" произошла драка (1)
На тренировке "Баварии" произошла драка (1)
Вчера, 18:18
"Анжи" оштрафовали на 40 тысяч рублей
"Анжи" оштрафовали на 40 тысяч рублей
Вчера, 17:51
Аяз Гулиев сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию (78)
Аяз Гулиев сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию (78)
Вчера, 17:30
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (9)
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (9)
Вчера, 17:23
КДК не стал отменять красную карточку Сергея Петрова
КДК не стал отменять красную карточку Сергея Петрова
Вчера, 17:18
Никола Влашич может продолжить карьеру в "Зените" (42)
Никола Влашич может продолжить карьеру в "Зените" (42)
Вчера, 16:49
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге (2)
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге (2)
Вчера, 16:03
Денис Черышев - в заявке "Валенсии" на первый матч 1/4 финала ЛЕ против "Вильярреала" (2)
Денис Черышев - в заявке "Валенсии" на первый матч 1/4 финала ЛЕ против "Вильярреала" (2)
Вчера, 15:14
РФС анонсировал реформу молодежного первенства России (6)
РФС анонсировал реформу молодежного первенства России (6)
Вчера, 14:49
Эрик Тен Хаг: "Аякс" доминировал большую часть матча, а "Ювентус" лишь убегал в контратаки
Эрик Тен Хаг: "Аякс" доминировал большую часть матча, а "Ювентус" лишь убегал в контратаки
Вчера, 13:59
Евгений Гинер проигнорировал прессу после исполкома РФС (2)
Евгений Гинер проигнорировал прессу после исполкома РФС (2)
«Арсенал» полностью переиграл «Наполи», но ещё может поплатиться за низкую реализацию
«Арсенал» провёл один из лучших матчей в сезоне и заслуженно обыграл «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Лондонцы использовали ошибки гостей в обороне и создали столько моментов, что их бы хватило на несколько матчей. Впрочем, и сами хозяева были не безупречны: расточительность в завершающей стадии ещё может дорого им обойтись. В прошлом году лондонцы также имели огромное преимущество в матче с «Атлетико», но затем в итоге вылетели. Rusfootball.info – о победе «Арсенала» и кризисе идей Анчелотти.
Главный специалист по Лиге Европы в мировом футболе Унаи Эмери продолжает уверенно идти к очередной победе. «Арсенал» в четвертьфинале получил самого серьёзного из возможных соперников, что не помешало лондонцам в первом матче сделать хороший задел на выход в полуфинал. По сути, в этой встрече играли две команды разного уровня, а «Арсенал» должен был забивать ещё и ещё. «Канониры» в итоге простили соперника, оставив открытой дверь в следующую стадию турнира. «Наполи» на «Сан-Паоло» вполне может дать бой лондонцам, правда, теперь гостевой гол «Арсенала» (если подопечные Эмери его сотворят) уже фактически гарантирует выход в полуфинал.
Эмери использовал довольно смелую расстановку и соответствующий план на игру, сохранив баланс. Баск в центре поля сформировал сбалансированный треугольник из универсала Лукаса Торрейры, бегунка Аарона Рэмзи и креативного Месута Озила. В этой тройке Торрейра успешно выполнял черновую работу, оставляя розыгрыш мяча партнёрам по команде. Но в итоге именно Торрейра стал одним из героев матча, забив второй мяч (пусть и с помощью рикошета от Кулибали).
Выдающийся матч провели все полузащитники «Арсенала». Даже Озил, которому регулярно достаётся за нежелание активно работать на благо команды, совсем не выпадал из такой игры. Да, немец на этот раз не феерил и не был слишком полезен в плане креативных действий (лишь 44 передачи и 2 обостряющие), но зато ему нельзя было отказать в работоспособности. Когда в последний раз у того самого ленивого Озила была такая тепловая карта?!
Настоящим лидером команды стал Аарон Рэмси. Удивительно, что валлиец продолжает демонстрировать феноменальный футбол даже после того, как стало известно о его уходе в «Ювентус». Всё-таки, как кажется, руководство «Арсенала» допустило ошибку, решив отпустить Рэмси. В матче с «Наполи» он 76 раз встречался с мячом (второй показатель в команде) и нанёс 5 ударов по воротам (столько же – только у Обамеяйнга). Забитый мяч стал вполне заслуженной наградой для Рэмси.
«Арсенал» здорово использовал проблемы соперника. «Наполи» стремился активно задействовать фланги, особенно левый, на котором играл Марио Руй. Но в итоге фланговая игра гостей обернулась катастрофой: первый мяч хозяева забивали именно после грубейшей ошибки и потери Руя, который затем ещё и не успел вернуться в оборону. Примечательно, что Марио фактически переиграл Эйнсли Мэйтланд-Найлс – большой талант, но, всё же, пока ещё игрок ротации, который лишь делает важные шаги в футболе. Большинство опасных моментов «Арсенала» зарождалось именно на флангах.
Кризис идей
«Арсенал» не стал каким-либо образом пытаться разрушить фирменную игру «Наполи». Гости больше владели мячом, сделали почти на 200 передач больше, чем соперник, но остроты в действиях неаполитанцев не хватало. «Арсенал» за счёт слаженных действий в обороне заставил «Наполи» смещать атаки по флангам. Получилось не слишком удачно: гости хоть в паре эпизодов и здорово использовали прострелы, создавая голевые моменты, но такие атаки у них получались в ходе контрнаступления. А в позиционных атаках игра через фланги заканчивалась безадресными навесами: огромное преимущество защитников «Арсенала» в росте не оставляло «Наполи» шансов.
Возможно, «Наполи» наоборот стоило отдать мяч сопернику и попытаться подловить его на контратаках. Но гости сами активно стремились играть в контроль, что у них не слишком получалось. В итоге «Наполи» допустил 8 потерь на своей половине поля, а некоторые ошибки вполне могли стать результативными.
Возможно, будь Аркадиуш Милик в полном порядке, игра «Наполи» получилась бы более интересной. Но с нынешним составом неаполитанцы ничего не смогли придумать впереди. Редкие прорывы через фланги стали, скорее, исключением из правил. Впрочем, пока итальянцев не стоит списывать со счетов, почему бы не забить два мяча дома с невероятной поддержкой болельщиков?
Лига Европы
1/4 финала
"Арсенал" – "Наполи" 2:0
Голы: Рэмси, 14, Торрейра, 25
"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра (Эль-Ненни, 77), Рэмси, Мэйтленд-Найлз, Озил (Мхитарян, 67), Ляказетт (Ивоби, 67), Обамеянг.
"Наполи": Мерет, Кулибали, Руй, Хюсай, Максимович, Аллан, Руис (Унас, 83), Зелиньски, Мертенс (Милик, 66), Кальехон, Инсинье (Юнес, 83).
Фото - WhoScored, "Твиттер" "Арсенала", B/R Football.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Главный специалист по Лиге Европы в мировом футболе Унаи Эмери продолжает уверенно идти к очередной победе. «Арсенал» в четвертьфинале получил самого серьёзного из возможных соперников, что не помешало лондонцам в первом матче сделать хороший задел на выход в полуфинал. По сути, в этой встрече играли две команды разного уровня, а «Арсенал» должен был забивать ещё и ещё. «Канониры» в итоге простили соперника, оставив открытой дверь в следующую стадию турнира. «Наполи» на «Сан-Паоло» вполне может дать бой лондонцам, правда, теперь гостевой гол «Арсенала» (если подопечные Эмери его сотворят) уже фактически гарантирует выход в полуфинал.
Эмери использовал довольно смелую расстановку и соответствующий план на игру, сохранив баланс. Баск в центре поля сформировал сбалансированный треугольник из универсала Лукаса Торрейры, бегунка Аарона Рэмзи и креативного Месута Озила. В этой тройке Торрейра успешно выполнял черновую работу, оставляя розыгрыш мяча партнёрам по команде. Но в итоге именно Торрейра стал одним из героев матча, забив второй мяч (пусть и с помощью рикошета от Кулибали).
Arsenal at home in the Europa League knockout stages this season:— B/R Football (@brfootball) April 11, 2019
3 games
3 wins
8 goals scored
0 goals conceded
Too hot to handle ? pic.twitter.com/GU67PPpljE
В нынешнем сезоне в еврокубках "Арсенал" дома одержал 3 победы в 3 матчах, разница мячей - 8:0
Выдающийся матч провели все полузащитники «Арсенала». Даже Озил, которому регулярно достаётся за нежелание активно работать на благо команды, совсем не выпадал из такой игры. Да, немец на этот раз не феерил и не был слишком полезен в плане креативных действий (лишь 44 передачи и 2 обостряющие), но зато ему нельзя было отказать в работоспособности. Когда в последний раз у того самого ленивого Озила была такая тепловая карта?!
Тепловая карта Озила
Настоящим лидером команды стал Аарон Рэмси. Удивительно, что валлиец продолжает демонстрировать феноменальный футбол даже после того, как стало известно о его уходе в «Ювентус». Всё-таки, как кажется, руководство «Арсенала» допустило ошибку, решив отпустить Рэмси. В матче с «Наполи» он 76 раз встречался с мячом (второй показатель в команде) и нанёс 5 ударов по воротам (столько же – только у Обамеяйнга). Забитый мяч стал вполне заслуженной наградой для Рэмси.
Big half coming up. Let's keep pushing! ??— Arsenal FC (@Arsenal) April 11, 2019
? #UEL pic.twitter.com/K9boqYuNVG
«Арсенал» здорово использовал проблемы соперника. «Наполи» стремился активно задействовать фланги, особенно левый, на котором играл Марио Руй. Но в итоге фланговая игра гостей обернулась катастрофой: первый мяч хозяева забивали именно после грубейшей ошибки и потери Руя, который затем ещё и не успел вернуться в оборону. Примечательно, что Марио фактически переиграл Эйнсли Мэйтланд-Найлс – большой талант, но, всё же, пока ещё игрок ротации, который лишь делает важные шаги в футболе. Большинство опасных моментов «Арсенала» зарождалось именно на флангах.
Опасные передачи "Арсенала" - оранжевые кружки, "Наполи" - синие
Кризис идей
«Арсенал» не стал каким-либо образом пытаться разрушить фирменную игру «Наполи». Гости больше владели мячом, сделали почти на 200 передач больше, чем соперник, но остроты в действиях неаполитанцев не хватало. «Арсенал» за счёт слаженных действий в обороне заставил «Наполи» смещать атаки по флангам. Получилось не слишком удачно: гости хоть в паре эпизодов и здорово использовали прострелы, создавая голевые моменты, но такие атаки у них получались в ходе контрнаступления. А в позиционных атаках игра через фланги заканчивалась безадресными навесами: огромное преимущество защитников «Арсенала» в росте не оставляло «Наполи» шансов.
Возможно, «Наполи» наоборот стоило отдать мяч сопернику и попытаться подловить его на контратаках. Но гости сами активно стремились играть в контроль, что у них не слишком получалось. В итоге «Наполи» допустил 8 потерь на своей половине поля, а некоторые ошибки вполне могли стать результативными.
Возможно, будь Аркадиуш Милик в полном порядке, игра «Наполи» получилась бы более интересной. Но с нынешним составом неаполитанцы ничего не смогли придумать впереди. Редкие прорывы через фланги стали, скорее, исключением из правил. Впрочем, пока итальянцев не стоит списывать со счетов, почему бы не забить два мяча дома с невероятной поддержкой болельщиков?
Лига Европы
1/4 финала
"Арсенал" – "Наполи" 2:0
Голы: Рэмси, 14, Торрейра, 25
"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра (Эль-Ненни, 77), Рэмси, Мэйтленд-Найлз, Озил (Мхитарян, 67), Ляказетт (Ивоби, 67), Обамеянг.
"Наполи": Мерет, Кулибали, Руй, Хюсай, Максимович, Аллан, Руис (Унас, 83), Зелиньски, Мертенс (Милик, 66), Кальехон, Инсинье (Юнес, 83).
Фото - WhoScored, "Твиттер" "Арсенала", B/R Football.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.