«Арсенал» полностью переиграл «Наполи», но ещё может поплатиться за низкую реализацию

Arsenal at home in the Europa League knockout stages this season:



3 games

3 wins

8 goals scored

0 goals conceded



Too hot to handle ? pic.twitter.com/GU67PPpljE — B/R Football (@brfootball) April 11, 2019

В нынешнем сезоне в еврокубках "Арсенал" дома одержал 3 победы в 3 матчах, разница мячей - 8:0

Тепловая карта Озила

Опасные передачи "Арсенала" - оранжевые кружки, "Наполи" - синие

«Арсенал» провёл один из лучших матчей в сезоне и заслуженно обыграл «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Лондонцы использовали ошибки гостей в обороне и создали столько моментов, что их бы хватило на несколько матчей. Впрочем, и сами хозяева были не безупречны: расточительность в завершающей стадии ещё может дорого им обойтись. В прошлом году лондонцы также имели огромное преимущество в матче с «Атлетико», но затем в итоге вылетели.– о победе «Арсенала» и кризисе идей Анчелотти.Главный специалист по Лиге Европы в мировом футболе Унаи Эмери продолжает уверенно идти к очередной победе. «Арсенал» в четвертьфинале получил самого серьёзного из возможных соперников, что не помешало лондонцам в первом матче сделать хороший задел на выход в полуфинал. По сути, в этой встрече играли две команды разного уровня, а «Арсенал» должен был забивать ещё и ещё. «Канониры» в итоге простили соперника, оставив открытой дверь в следующую стадию турнира. «Наполи» на «Сан-Паоло» вполне может дать бой лондонцам, правда, теперь гостевой гол «Арсенала» (если подопечные Эмери его сотворят) уже фактически гарантирует выход в полуфинал.Эмери использовал довольно смелую расстановку и соответствующий план на игру, сохранив баланс. Баск в центре поля сформировал сбалансированный треугольник из универсала Лукаса Торрейры, бегунка Аарона Рэмзи и креативного Месута Озила. В этой тройке Торрейра успешно выполнял черновую работу, оставляя розыгрыш мяча партнёрам по команде. Но в итоге именно Торрейра стал одним из героев матча, забив второй мяч (пусть и с помощью рикошета от Кулибали).Выдающийся матч провели все полузащитники «Арсенала». Даже Озил, которому регулярно достаётся за нежелание активно работать на благо команды, совсем не выпадал из такой игры. Да, немец на этот раз не феерил и не был слишком полезен в плане креативных действий (лишь 44 передачи и 2 обостряющие), но зато ему нельзя было отказать в работоспособности. Когда в последний раз у того самого ленивого Озила была такая тепловая карта?!Настоящим лидером команды стал Аарон Рэмси. Удивительно, что валлиец продолжает демонстрировать феноменальный футбол даже после того, как стало известно о его уходе в «Ювентус». Всё-таки, как кажется, руководство «Арсенала» допустило ошибку, решив отпустить Рэмси. В матче с «Наполи» он 76 раз встречался с мячом (второй показатель в команде) и нанёс 5 ударов по воротам (столько же – только у Обамеяйнга). Забитый мяч стал вполне заслуженной наградой для Рэмси.«Арсенал» здорово использовал проблемы соперника. «Наполи» стремился активно задействовать фланги, особенно левый, на котором играл Марио Руй. Но в итоге фланговая игра гостей обернулась катастрофой: первый мяч хозяева забивали именно после грубейшей ошибки и потери Руя, который затем ещё и не успел вернуться в оборону. Примечательно, что Марио фактически переиграл Эйнсли Мэйтланд-Найлс – большой талант, но, всё же, пока ещё игрок ротации, который лишь делает важные шаги в футболе. Большинство опасных моментов «Арсенала» зарождалось именно на флангах.«Арсенал» не стал каким-либо образом пытаться разрушить фирменную игру «Наполи». Гости больше владели мячом, сделали почти на 200 передач больше, чем соперник, но остроты в действиях неаполитанцев не хватало. «Арсенал» за счёт слаженных действий в обороне заставил «Наполи» смещать атаки по флангам. Получилось не слишком удачно: гости хоть в паре эпизодов и здорово использовали прострелы, создавая голевые моменты, но такие атаки у них получались в ходе контрнаступления. А в позиционных атаках игра через фланги заканчивалась безадресными навесами: огромное преимущество защитников «Арсенала» в росте не оставляло «Наполи» шансов.Возможно, «Наполи» наоборот стоило отдать мяч сопернику и попытаться подловить его на контратаках. Но гости сами активно стремились играть в контроль, что у них не слишком получалось. В итоге «Наполи» допустил 8 потерь на своей половине поля, а некоторые ошибки вполне могли стать результативными.Возможно, будь Аркадиуш Милик в полном порядке, игра «Наполи» получилась бы более интересной. Но с нынешним составом неаполитанцы ничего не смогли придумать впереди. Редкие прорывы через фланги стали, скорее, исключением из правил. Впрочем, пока итальянцев не стоит списывать со счетов, почему бы не забить два мяча дома с невероятной поддержкой болельщиков?Рэмси, 14, Торрейра, 25Чех, Папастатопулос, Косельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра (Эль-Ненни, 77), Рэмси, Мэйтленд-Найлз, Озил (Мхитарян, 67), Ляказетт (Ивоби, 67), Обамеянг.Мерет, Кулибали, Руй, Хюсай, Максимович, Аллан, Руис (Унас, 83), Зелиньски, Мертенс (Милик, 66), Кальехон, Инсинье (Юнес, 83).