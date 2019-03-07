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B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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«Арсенал» полностью переиграл «Наполи», но ещё может поплатиться за низкую реализацию

«Арсенал» провёл один из лучших матчей в сезоне и заслуженно обыграл «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Лондонцы использовали ошибки гостей в обороне и создали столько моментов, что их бы хватило на несколько матчей. Впрочем, и сами хозяева были не безупречны: расточительность в завершающей стадии ещё может дорого им обойтись. В прошлом году лондонцы также имели огромное преимущество в матче с «Атлетико», но затем в итоге вылетели. Rusfootball.info – о победе «Арсенала» и кризисе идей Анчелотти.

«Арсенал» полностью переиграл «Наполи», но ещё может поплатиться за низкую реализацию


Главный специалист по Лиге Европы в мировом футболе Унаи Эмери продолжает уверенно идти к очередной победе. «Арсенал» в четвертьфинале получил самого серьёзного из возможных соперников, что не помешало лондонцам в первом матче сделать хороший задел на выход в полуфинал. По сути, в этой встрече играли две команды разного уровня, а «Арсенал» должен был забивать ещё и ещё. «Канониры» в итоге простили соперника, оставив открытой дверь в следующую стадию турнира. «Наполи» на «Сан-Паоло» вполне может дать бой лондонцам, правда, теперь гостевой гол «Арсенала» (если подопечные Эмери его сотворят) уже фактически гарантирует выход в полуфинал.

Эмери использовал довольно смелую расстановку и соответствующий план на игру, сохранив баланс. Баск в центре поля сформировал сбалансированный треугольник из универсала Лукаса Торрейры, бегунка Аарона Рэмзи и креативного Месута Озила. В этой тройке Торрейра успешно выполнял черновую работу, оставляя розыгрыш мяча партнёрам по команде. Но в итоге именно Торрейра стал одним из героев матча, забив второй мяч (пусть и с помощью рикошета от Кулибали).


В нынешнем сезоне в еврокубках "Арсенал" дома одержал 3 победы в 3 матчах, разница мячей - 8:0


Выдающийся матч провели все полузащитники «Арсенала». Даже Озил, которому регулярно достаётся за нежелание активно работать на благо команды, совсем не выпадал из такой игры. Да, немец на этот раз не феерил и не был слишком полезен в плане креативных действий (лишь 44 передачи и 2 обостряющие), но зато ему нельзя было отказать в работоспособности. Когда в последний раз у того самого ленивого Озила была такая тепловая карта?!


Тепловая карта Озила


Настоящим лидером команды стал Аарон Рэмси. Удивительно, что валлиец продолжает демонстрировать феноменальный футбол даже после того, как стало известно о его уходе в «Ювентус». Всё-таки, как кажется, руководство «Арсенала» допустило ошибку, решив отпустить Рэмси. В матче с «Наполи» он 76 раз встречался с мячом (второй показатель в команде) и нанёс 5 ударов по воротам (столько же – только у Обамеяйнга). Забитый мяч стал вполне заслуженной наградой для Рэмси.



«Арсенал» здорово использовал проблемы соперника. «Наполи» стремился активно задействовать фланги, особенно левый, на котором играл Марио Руй. Но в итоге фланговая игра гостей обернулась катастрофой: первый мяч хозяева забивали именно после грубейшей ошибки и потери Руя, который затем ещё и не успел вернуться в оборону. Примечательно, что Марио фактически переиграл Эйнсли Мэйтланд-Найлс – большой талант, но, всё же, пока ещё игрок ротации, который лишь делает важные шаги в футболе. Большинство опасных моментов «Арсенала» зарождалось именно на флангах.


Опасные передачи "Арсенала" - оранжевые кружки, "Наполи" - синие


Кризис идей

«Арсенал» не стал каким-либо образом пытаться разрушить фирменную игру «Наполи». Гости больше владели мячом, сделали почти на 200 передач больше, чем соперник, но остроты в действиях неаполитанцев не хватало. «Арсенал» за счёт слаженных действий в обороне заставил «Наполи» смещать атаки по флангам. Получилось не слишком удачно: гости хоть в паре эпизодов и здорово использовали прострелы, создавая голевые моменты, но такие атаки у них получались в ходе контрнаступления. А в позиционных атаках игра через фланги заканчивалась безадресными навесами: огромное преимущество защитников «Арсенала» в росте не оставляло «Наполи» шансов.

Возможно, «Наполи» наоборот стоило отдать мяч сопернику и попытаться подловить его на контратаках. Но гости сами активно стремились играть в контроль, что у них не слишком получалось. В итоге «Наполи» допустил 8 потерь на своей половине поля, а некоторые ошибки вполне могли стать результативными.

Возможно, будь Аркадиуш Милик в полном порядке, игра «Наполи» получилась бы более интересной. Но с нынешним составом неаполитанцы ничего не смогли придумать впереди. Редкие прорывы через фланги стали, скорее, исключением из правил. Впрочем, пока итальянцев не стоит списывать со счетов, почему бы не забить два мяча дома с невероятной поддержкой болельщиков?

Лига Европы

1/4 финала

"Арсенал" – "Наполи" 2:0

Голы: Рэмси, 14, Торрейра, 25

"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косельни, Монреаль, Колашинац, Торрейра (Эль-Ненни, 77), Рэмси, Мэйтленд-Найлз, Озил (Мхитарян, 67), Ляказетт (Ивоби, 67), Обамеянг.

"Наполи": Мерет, Кулибали, Руй, Хюсай, Максимович, Аллан, Руис (Унас, 83), Зелиньски, Мертенс (Милик, 66), Кальехон, Инсинье (Юнес, 83).

Фото - WhoScored, "Твиттер" "Арсенала", B/R Football.

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Арсенал Наполи
Сегодня, 01:07
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